Erst nach der Wie­der­ent­de­ckung in Göt­tin­gen 1924 wür­dig­te man, mit welch modern anmu­ten­der Fast-Iro­nie Hän­del die ero­ti­schen Ver­wir­run­gen um den Per­ser­kö­nig Arta­xer­xes ver­tont hat­te. Für die 1738 in Lon­don wenig erfolg­rei­che Oper um das berühm­te „Lar­go“ ori­en­tier­te er sich an Sil­vio Stam­pi­gli­as Libret­to für Gio­van­ni Bonon­ci­ni. Unter Maxim Emely­any­chev macht das Ori­gi­nal­klang-Ensem­ble Il pomo d’oro (Der gol­de­ne Apfel) sei­nem Namen alle Ehre. Das Gel­be­ti­kett hat nach Fran­co Fagio­lis fas­zi­nie­ren­dem Hän­del-Album um den argen­ti­ni­schen Coun­ter­te­nor und Vivi­ca Genaux in den Par­ti­en der so unter­schied­li­chen Brü­der Ser­se und Arsa­mene ein stil­kun­di­ges und mit allen voka­len Fines­sen agie­ren­des Ensem­ble arran­giert. Inten­siv gestal­te­te Rezi­ta­ti­ve und ein jugend­lich dyna­mi­scher Vor­trag, dazu opti­ma­les Gespür für die Span­nungs­bö­gen von Hän­dels Ari­en-Ket­ten machen die­se Neu­ein­spie­lung zum Ver­gnü­gen.