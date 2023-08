Unter dem Motto „Sehnsucht“ lädt das HERBSTGOLD – Festival in Eisenstadt vom 9. bis 24. September 2023 zu einzigartigen musikalischen Erlebnissen in und um das Schloss Esterházy ins Burgenland. Besucher dürfen sich auf Künstler von Weltrang freuen.

Alljähr­lich im September lockt das HERBST­GOLD – Festival Kultur­be­geis­terte in die Haupt­stadt des sonnigen Burgen­landes. Das öster­rei­chi­sche Bundes­land ist geprägt von eindrucks­vollen Natur­land­schaften, Schlös­sern und Burgen. Die Kultur­land­schaft Neusiedler See hat es sogar auf die Liste des UNESCO-Welt­erbe geschafft. Seit 2017 kann die male­ri­sche Gegend nun mit einem weiteren kultu­rellen High­light begeis­tern. Unter der Leitung des öster­rei­chi­schen Diri­genten und Violi­nisten Julian Rachlin lädt das HERBST­GOLD – Festival zu viel­sei­tigen musi­ka­li­schen Begeg­nungen rund um die impo­sante Umge­bung des Schlosses Ester­házy ein. Klassik von der Oper über große Orches­ter­kon­zerte bis zum Lieder­abend, von Kammer­musik zu lite­ra­risch-musi­ka­li­schen Programmen, ergänzt um wunder­bare Abende aus den Sparten Jazz und Welt­musik stehen dabei am abwechs­lungs­rei­chen Programm. Erwei­tert wird HERBST­GOLD zudem von einem reich­hal­tigen Begleit­pro­gramm mit Talks, dem Kuli­narik-Festival „Pan O’Gusto“ und Kunst­in­stal­la­tionen renom­mierter bildender Künstler im Eisen­städter Schloss­quar­tier.

Dieses Jahr hat sich das Festival ganz dem Thema „Sehn­sucht“ verschrieben. „Um den Menschen zu verstehen, muss man seine Sehn­süchte kennen.“, sagt Julian Rachlin. „Musik ist die unmit­tel­bare Mani­fes­ta­tion der mensch­li­chen Sehn­sucht. Was liegt also näher, als in die Welt der Musik einzu­tau­chen, die nur durch Bewe­gungen der Gefühle und sehn­süch­tige Schwin­gungen der Seele entsteht?“ Dieses Eintau­chen „in alle Vari­anten der Sehn­sucht“ erfolgt mit der Unter­stüt­zung hoch­ka­rä­tiger Künst­le­rinnen und Künstler.

Der Eröff­nungs­abend am 13. September wird vom Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung Julian Rach­lins gestaltet. Zu hören sind Johannes Brahms „Tragi­sche Ouver­türe op. 81“ und Sergej Prokof­jews „Violin­kon­zert Nr. 2 g‑Moll op. 63“. Am 14. September erwartet die Besu­cher mit der gefei­erten Sopra­nistin Kris­tīne Opolais ein weiterer musi­ka­li­scher Höhe­punkt. Zusammen mit Agnese Eglina am Klavier bringt die letti­sche Künst­lerin, die mit Ihrer Verkör­pe­rung der Manon Lescaut und Madama Butterfly Welt­erfolge feierte, Werke von Bizet, Puccini und Verdi zu Gehör. Mit Samara Joy konnte Eisen­stadt einen weiteren Welt­star für sein Festival begeis­tern. Die erst 23-jährige Jazz­sän­gerin gewann bei den Grammy Awards 2023 gleich zwei der begehr­testen Preise. Sie wurde nicht nur als „Best New Artist“, sondern auch für das „Best Jazz Vocal Album“ geehrt. Auftritte von u. a. George Hamilton, Lucy Crowe, John Eliot Gardiner, Ange­lika Kirch­schlager, Alfred Dorfer, Kirill Gerstein, Julius Drake und den Filar­mo­nica della Scala runden das abwechs­lungs­reiche Programm ab.

Sogar für einen cine­as­ti­schen Ausflug ist bei den dies­jäh­rigen Fest­spielen wieder gesorgt. Im Empire­saal des Schlosses Ester­házy erwartet die Zuschauer mit der Vorfüh­rung des Biogra­phie-Dramas „Die Diri­gentin“ ein inter­es­santer Kino­abend: 2018 hatte die nieder­län­di­sche Dreh­buch­au­torin und Regis­seurin Maria Peters den Werde­gang der ameri­ka­ni­schen Diri­gentin Antonia Bricos nach­ge­zeichnet.

Weitere Infor­ma­tionen zum Festival Herbst­gold: https://​www​.herbst​gold​.at