WILLKOMMEN IN DER NEUEN KLASSIK-WOCHE ,

heu­te unter ande­rem mit viel zu vie­len sexu­el­len Über­grif­fen, mit Coro­na und dem Angst-Virus – und mit einem neu­en Buch von Rudolf Buch­bin­der.

WAS WAR

Pláci­do Dom­in­go – nur einer von vie­len Künst­lern, die der­zeit unter Sexis­mus-Ver­dacht ste­hen

VIEL ZU VIELE EINZELFÄLLE

Es war irgend­wie kei­ne gute Woche – erst die neu­en Mel­dun­gen rund um Pláci­do Dom­in­go: Nach­dem die Rechts­an­wäl­te der „Ame­ri­can Guild of Musi­cal Artists“ ihren Abschluss­be­richt vor­ge­legt und Pláci­do Dom­in­go der sexu­el­len Über­grif­fe und des Macht­miss­brauchs beschul­digt hat­ten, bat der Tenor offi­zi­ell um Ent­schul­di­gung bei sei­nen Opfern, um dann eine wei­te­re Erklä­rung nach­zu­schie­ben: Sei­ne Bit­te um Ent­schul­di­gung sei kein Ein­ge­ständ­nis der Vor­wür­fe, son­dern drü­cke ledig­lich sein Bedau­ern aus. Die Opern­welt reagier­te gespal­ten: Spa­ni­ens Kul­tur­mi­nis­te­rin riet davon ab, Dom­in­go auch wei­ter­hin ein­zu­la­den, die Deut­sche Oper laviert wei­ter, nur Salz­burgs Fest­spiel­prä­si­den­tin Hel­ga Rabl-Stad­ler stellt sich wie­der hin­ter Dom­in­go. Und dann war da noch die Geschich­te um den Solo-Cel­lis­ten der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker, der frist­los ent­las­sen wur­de: von der Musik­uni­ver­si­tät und nun auch aus dem Opern­or­ches­ter. Wegen Miss­brauchs sei­ner Posi­ti­on. Es hieß, Opern­di­rek­tor Domi­ni­que Mey­er hät­te zunächst kein Inter­es­se an einer Auf­klä­rung des Falls gehabt, was der aller­dings bestrei­tet. Und dann berich­te­te die TAZ noch über die Arbeit am Film „DAU. Nata­sha“, über das geschei­ter­te Ber­li­ner DAU-Pro­jekt, in des­sen Pari­ser Vari­an­te der Penis von Teo­dor Cur­r­ent­zis zu sehen war. Es geht um das Füh­rungs­team um Regis­seur Ilja Chrscha­now­ski, das sek­ten­haf­te Struk­tu­ren auf­ge­baut und beson­ders Frau­en immer wie­der ernied­rigt haben soll. Ach ja – und Sieg­fried Mau­ser hat sei­ne Haft­stra­fe auch noch nicht ange­tre­ten, spielt statt­des­sen Katz und Maus mit den deut­schen Straf­be­hör­den und will sei­ne Stra­fe nun in Öster­reich antre­ten. Mit ande­ren Wor­ten: Es hört ein­fach nicht auf! Kunst und Kul­tur schei­nen ein Eldo­ra­do für sexu­el­le Über­grif­fe und Macht­miss­brauch zu sein. All das sind kei­ne Ein­zel­fäl­le mehr, all das liegt am Sys­tem. In allen wei­te­ren Debat­ten muss es dar­um gehen, die­ses Sys­tem neu zu struk­tu­rie­ren und bes­ser zu regu­lie­ren. Es ist ein­fach zu viel pas­siert!

DEUTSCHE MEIDEN KONZERTE WEGEN CORONA

Der Virus-Wahn geht wei­ter. Letz­te Woche wur­den auch in Japan weit­ge­hend alle Groß­ver­an­stal­tun­gen und damit Gast­spie­le aus­län­di­scher Orches­ter abge­sagt. Die Schweiz ver­bie­tet Groß­ver­an­stal­tun­gen mit mehr als 1.000 Besu­chern – was Insti­tu­tio­nen wie die Zür­cher Oper ver­an­lasst, ihr für 1.200 Besu­cher aus­ge­leg­tes Haus nur noch für 900 Zuschau­er zu öff­nen, um den Spiel­be­trieb irgend­wie auf­recht zu hal­ten. Beson­nen­heit in Zei­ten gro­ßer Hys­te­rie! Die macht beson­ders den deut­schen Kon­zert­ver­an­stal­tern zu schaf­fen, wie die nmz berich­tet: „‚Wir beob­ach­ten bereits seit eini­gen Tagen einen erheb­li­chen Ein­bruch bei den Kar­ten­ver­käu­fen, und Inha­ber von Kar­ten ver­su­chen zuneh­mend, die­se gegen Erstat­tung des Ein­tritts­gel­des zurück­zu­ge­ben‘ sagt Prof. Jens Michow, geschäfts­füh­ren­der Prä­si­dent des Bun­des­ver­ban­des der Kon­zert- und Ver­an­stal­tungs­wirt­schaft (BDKV) e. V. Sofern wir zukünf­tig Ver­an­stal­tun­gen auf­grund behörd­li­cher Anord­nun­gen aus­fal­len las­sen müs­sen, droht zahl­rei­chen Ver­an­stal­tungs­un­ter­neh­men der wirt­schaft­li­che Kol­laps‘.“

BRANDENBURG: VERBESSERUNGEN FÜR FREIE MUSIKER

Ab sofort gel­ten im Land Bran­den­burg Hono­rar-Min­dest­stan­dards für frei­schaf­fen­de Musi­ke­rin­nen und Musi­ker in Pro­jek­ten und Insti­tu­tio­nen mit musi­ka­li­schen Eigen­pro­duk­tio­nen. Das Land stellt für die­se bun­des­weit neue Rege­lung bis zu 100.000 Euro bereit, berich­tet der Blog „Orchesterlan(D)“. Nach zwei Jah­ren soll das Modell über­prüft wer­den. Dazu passt die Nach­richt, dass im Bran­den­bur­ger Nach­trags­haus­halt noch 2,2 Mil­lio­nen Euro für das Staats­thea­ter Cott­bus bereit­ge­stellt wur­den.

WAS IST

Eine end­lo­se Geschich­te: Was der Umbau der Komi­schen Oper in Ber­lin kos­ten wird – nie­mand weiß Genau­es.

TRAUERSPIEL KOMISCHE OPER

Kol­le­ge Fre­de­rik Hans­sen vom Tages­spie­gel hat sich herr­lich fest­ge­bis­sen an der Debat­te um die Reno­vie­rung der Komi­schen Oper. „Nichts als eine ‚Ver­mu­tung‘“ sei die Sum­me von 227 Mil­lio­nen Euro, „die der­zeit genannt wird, wenn es um die Sanie­rung der Komi­schen Oper geht“, schreibt Hans­sen. Das habe Ber­lins Senats­bau­di­rek­to­rin Regu­la Lüscher am Mon­tag bei einer Anhö­rung im Kul­tur­aus­schuss des Abge­ord­ne­ten­hau­ses gesagt. Hans­sens Text erklärt auch, war­um öffent­li­che Bau­ten wie etwa die Elb­phil­har­mo­nie immer wie­der ihre Kos­ten­rah­men über­zie­hen: „Wir sol­len sehr früh Aus­sa­gen zu den Kos­ten machen, obwohl wir es gar nicht kön­nen“, beschreibt Lüscher das Dilem­ma der Ber­li­ner Stadt­ent­wick­lungs­ver­wal­tung. Und dann ist da noch die Absur­di­tät der Archi­tek­ten-Aus­schrei­bung: „‚Rund 80 000 Arbeits­stun­den hat­ten die Teil­neh­mer da bereits inves­tiert‘, erklär­te Macken­roth. Des­halb befürch­tet die Archi­tek­ten­kam­mer, dass es zu Scha­den­er­satz­for­de­run­gen der Betrof­fe­nen kom­men könn­te. Und zwar in Höhe von bis zu zehn Mil­lio­nen Euro.“ Wird die Komi­sche Oper ein Trau­er­spiel wie der Ber­li­ner Flug­ha­fen?

2,2 PROZENT FÜR DIE KLASSIK

Nach Zah­len der Jah­res­bi­lanz des Bun­des­ver­ban­des Musik­in­dus­trie macht die Klas­sik im gesam­ten Plat­ten­markt gera­de mal 2,2 Pro­zent aus. Die neue Sta­tis­tik fasst der Ver­band so zusam­men: „Die Ein­nah­men aus Musik­ver­käu­fen und Erlö­sen aus dem Strea­ming­ge­schäft wuch­sen um 8,2 Pro­zent. In Sum­me kamen sie auf 1,623 Mil­li­ar­den Euro. Nach den zwei mini­mal rück­läu­fi­gen Vor­jah­ren 2017 und 2018 folgt der viert­größ­te Musik­markt der Welt damit 2019 wie­der der seit eini­gen Jah­ren klar posi­ti­ven glo­ba­len Ent­wick­lung. Zu dem Umsatz­zu­wachs haben meh­re­re Fak­to­ren geführt: die Dyna­mik des Audio-Strea­mings (+27,0%), ein gegen­über dem Vor­jahr nahe­zu hal­bier­ter Rück­gang der Umsät­ze mit CDs (-10,5%) sowie ein Plus von 13,3 Pro­zent bei Vinyl-Schall­plat­ten. Audio-Strea­ming als füh­ren­des Markt­seg­ment kommt nun­mehr auf einen Anteil von 55,1 Pro­zent am Gesamt­um­satz, gefolgt von der CD (29,0%), Down­loads (6,2%) und Vinyl (4,9% Umsatz­an­teil).“

PERSONALIEN DER WOCHE

Zoff mit Yuja Wang – nach­dem unter ande­rem Klas­sik-Blog­ger Nor­man Leb­recht der Pia­nis­tin einen Auf­tritt mit Son­nen­glä­sern als „effekt­ha­sche­risch“ vor­ge­wor­fen hat­te, ließ sie ihre Fans wis­sen: Sie sei am Flug­ha­fen von Van­cou­ver auf ernied­ri­gen­de Wei­se ver­hört wor­den, die Son­nen­bril­le hät­te sie getra­gen, um ihre Trä­nen zu ver­ber­gen. +++ Kul­tur­ma­na­ger Jan Hen­ric Bogen zieht sich von sei­nem Pos­ten als Inten­dant des Kurt Weill Fes­tes Des­sau zurück. Von 2021 an steht Ger­hard Kämp­fe zur Ver­fü­gung, der das Fes­ti­val schon ein­mal in Über­gangs­zei­ten gelei­tet hat. +++ Zum ers­ten Mal nach 20 Jah­ren wird das Orches­ter der MET wie­der auf Tour gehen – gemein­sam mit Musik­chef Yan­nick Nézet-Ségu­in ste­hen Eng­land, Frank­reich und Deutsch­land auf dem Tour­plan für 2021. +++ Tom Mus­troph besuch­te für die NZZ eine Pro­be des rus­si­schen Regis­seurs Kirill Serebren­ni­kow, der zwar wie­der arbei­ten, aber sein Land noch nicht ver­las­sen darf. +++ Diri­gent Car­lo Riz­zi unter­brach eine Auf­füh­rung von Ver­dis „Sizi­lia­ni­sche Ves­per“ an der Welsh Natio­nal Ope­ra gleich zwei Mal, um das Publi­kum über den Stör­fak­tor Mobil­te­le­fon auf­zu­klä­ren. +++ Bay­reuths neu­er „Ring“-Regis­seur Valen­tin Schwarz hat das Dresd­ner Publi­kum mit Offen­bachs „Ban­di­ten“ gegen sich auf­ge­bracht – in sei­ner letz­ten Insze­nie­rung vor den Fest­spie­len wur­de er an der Staats­ope­ret­te herr­lich laut aus­ge­buht. +++ Mit 87 Jah­ren starb der Arzt und Enkel von Richard Strauss, Chris­ti­an Strauss, der sich ener­gisch für das Erbe sei­nes Groß­va­ters ein­setz­te.

IN EIGENER SACHE

Beschäf­tigt sich in sei­nem neu­en Buch „Der letz­te Wal­zer“ mit Beet­ho­ven: Rudolf Buch­bin­der

Der letz­te News­let­ter sorg­te für aller­hand Rück­mel­dun­gen – und sie waren grund­ver­schie­den. Beson­ders die Über­le­gung, Vor­stel­lun­gen mit so genann­ten „Star-Sän­gern“ an der Wie­ner Staats­oper teu­rer zu machen, sorg­te für Dis­kus­sio­nen. Wäh­rend ein west­deut­sches Opern­haus sich mel­de­te und mich dar­auf auf­merk­sam mach­te, dass hohe Gagen in der Regel eh von Spon­so­ren über­nom­men wür­den, poch­ten Stim­men aus der Wie­ner Staats­oper dar­auf, dass Spit­zen­ga­gen auf einen „Betrag unter 15.000 Euro gede­ckelt“ sei­en – Spon­so­ren wür­den für Mehr­kos­ten nicht auf­kom­men! Genaue Anga­ben woll­te man nicht machen. Das ist scha­de, da die Geheim­nis­krä­me­rei eine kon­struk­ti­ve Debat­te über die von Steu­ern finan­zier­ten Gehäl­ter unter­wan­dert. Gegen dyna­mi­sche Ein­tritts­prei­se wür­de man sich in Wien den­noch aus­spre­chen. Schon allein, weil die Fra­ge, wie im Fall einer Absa­ge und eines Ein­sprin­gers mit dem höhe­ren Preis umge­gan­gen wer­den sol­le, unge­löst sei. Zum ande­ren, weil höhe­re Ein­nah­men der Opern dazu füh­ren könn­ten, dass die „Star-Sän­ger“ sel­ber von den höhe­ren Ein­nah­men pro­fi­tie­ren woll­ten.

Viel­leicht erlau­ben Sie mir noch, auf eine Publi­ka­ti­on hin­zu­wei­sen, für die ich mich in den letz­ten Mona­ten regel­mä­ßig mit dem Pia­nis­ten Rudolf Buch­bin­der getrof­fen habe – gemein­sam mit ihm habe ich an sei­nem Buch „Der letz­te Wal­zer“ gear­bei­tet, das nun im Amal­thea Ver­lag erscheint. 33 Geschich­ten über Buch­bin­ders Beet­ho­ven, über die „Dia­bel­li-Varia­tio­nen“ und über das Kla­vier­spiel. Wie sich unse­re Kon­ver­sa­tio­nen ange­hört haben, lässt sich unter ande­rem hier nach­hö­ren.

In die­sem Sin­ne: hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de