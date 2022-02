Sharon Kam führt mit den Kompositionen Paul Hindemiths die volle Bandbreite der Klarinette vor.

Ein breites Spektrum an Klangfarben und Klangkörpern präsentiert die Klarinettistin Sharon Kam auf ihrem Album, von der groß angelegten Sinfonik des Concerto for Clarinet and Orchestra bis hin zur kammermusikalischen Innigkeit des Quartetts (1938) und der Sonate für Klarinette und Klavier. Die verschiedenen Besetzungen werden von ihr mit einem außergewöhnlichen Feingespür für homogene Klanggestaltung erschlossen: Es entspinnen sich minutiös ausgestaltete Dialoge zwischen Klarinette und den einzelnen Instrumentengruppen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Sharon Kam spielt mit dem Pianisten Enrico Pace den Zweiten Satz aus Paul Hindemiths Klarinetten-Sonate von ihrem Album

Das Bemerkenswerte an diesem Album ist der phänomenale Klang, den Sharon Kam auf und mit ihrem Instrument erzeugt: mit einem an Perfektion grenzenden Ansatz und einer ebensolchen Intonation, mal elegant tänzelnd, dann wieder lyrisch-verträumt, schließlich wild rhythmisierend. Die Begeisterung, mit der sie sich der Tonsprache Hindemiths annimmt, ist in jeder einzelnen Note spürbar und lässt das Album zu einem besonderen musikalischen Erlebnis werden.