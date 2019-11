Als lyri­scher Sopran war Edith Mathis jahr­zehn­te­lang an bedeu­ten­den Opern­häu­sern gefragt. In ihrer Geburts­stadt Luzern debü­tier­te sie 1957 als Zwei­ter Kna­be in Mozarts Zau­ber­flö­te. Es folg­ten Enga­ge­ments in Köln, Ber­lin, Ham­burg, Lon­don, Mün­chen, New York und Wien. Auch als Lied­sän­ge­rin fei­er­te sie gro­ße Erfol­ge. In der Rei­he his­to­ri­scher Auf­nah­men vom Lucer­ne Fes­ti­val hat Audi­te einen Live-Mit­schnitt ihres ers­ten Lie­der­abends bei den Inter­na­tio­na­len Musik­fest­wo­chen Luzern 1975 ver­öf­fent­licht. Beglei­tet von dem Pia­nis­ten Karl Engel, inter­pre­tiert sie mit silb­ri­ger Zart­heit Wer­ke von Mozart bis Strauss und Bar­tók. Der Musik­kri­ti­ker Jür­gen Kes­ting beschei­nigt ihr in sei­nem Buch Gro­ße Stim­men ein „Höchst­maß an Natür­lich­keit und Elo­quenz“. Unge­küns­telt, far­ben­reich und aus­drucks­voll inter­pre­tiert sie hier folk­lo­ris­ti­sche Dorf­sze­nen von Bar­tók, Deut­sche Volks­lie­der von Brahms, Schu­manns als Hoch­zeits­ge­schenk für sei­ne Frau Cla­ra geschrie­be­nen Myr­t­hen-Lie­der oder Strauss-Lie­der wie Die Nacht aus dem frü­hen Opus 10.

Wolf­gang Ama­dé Mozart, Béla Bar­tók u.a.: „Selec­ted Lie­der“, Edith Mathis, Karl Engel (Pen­ta­to­ne)

