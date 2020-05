Das Sin­fo­nie­or­ches­ter Basel zieht in der nächs­ten Sai­son wie­der in sein Stamm­haus ein. Zur Rück­kehr ins reno­vier­te Stadt­ca­si­no hat das Ensem­ble Kom­po­si­ti­ons­auf­trä­ge an Bas­ler Künst­ler ver­ge­ben. Wer­ke von Hele­na Win­kel­man, Andrea Loren­zo Scar­tazzi­ni, Dome­ni­co Mel­chior­re und David Phil­ip Hef­ti wer­den urauf­ge­führt, teil­te das Orches­ter am Diens­tag mit.

Sin­fo­nie­or­ches­ter Basel

Win­kel­man steht als „Com­po­ser in Resi­dence“ beson­ders im Fokus. Aus ihrer Feder stam­men unter ande­rem das Vio­lin­kon­zert „Gemi­ni“ für Patri­cia Kopatchin­ska­ja und Pek­ka Kuusis­to. Für die Wie­der­eröff­nung des Stadt­ca­si­nos soll sie eine Ein­krei­sung für acht Alp­hör­ner sowie das Stück „Gob­lins“ für Schlag­zeug­ensem­ble kom­po­nie­ren.

ANZEIGE









Bei der Aus­wahl des wei­te­ren Kon­zert­pro­gramms spie­le der Bezug zur Musik- und Kul­tur­stadt Basel eine Schlüs­sel­rol­le, hieß es wei­ter. Den Anfang macht Rolf Lie­ber­manns „Gei­gy Fes­ti­val Con­cer­to“ mit fas­nächt­li­chen The­men für Bas­ler Trom­mel und Orches­ter, gefolgt von Fried­rich Nietz­sches „Also sprach Zara­thus­tra“ als Sin­fo­ni­sche Dich­tung von Richard Strauss. Paul Hin­de­miths „Har­mo­nie der Welt“ ist ein Auf­trags­werk von Paul Sacher. Ser­gei Rach­ma­ni­now hat Arnold Böck­lins Gemäl­de „Die Toten­in­sel“ ver­tont, das im Kunst­mu­se­um Basel zu sehen ist.

Auf­trit­te von Solis­ten im Dop­pel­pack sind eine wei­te­re Beson­der­heit der kom­men­den Spiel­zeit. Neben Kopatchin­ska­ja und Kuusis­to tref­fen etwa Emma­nu­el Tje­kna­vo­r­i­an und Kian Sol­ta­ni auf­ein­an­der. Die hol­län­di­schen Shoo­ting­stars Lucas und Arthur Jus­sen gas­tie­ren mit Mar­tinůs Kon­zert für zwei Kla­vie­re.

Ein High­light soll auch die Auf­füh­rung von Giu­sep­pe Ver­dis „Messa da Requi­em“ wer­den, unter der Lei­tung von Dun­can Ward mit 200 Schü­lern aus Mut­tenz und Lies­tal sowie Stu­den­ten der Musik­hoch­schu­le Basel.

Das Stadt­ca­si­no Basel wird sein 2016 umge­baut und erwei­tert. Wäh­rend die­ser Zeit ist das Sin­fo­nie­or­ches­ter mit sei­nem Chef­di­ri­gen­ten Ivor Bol­ton an ver­schie­de­nen ande­ren Spiel­stät­ten auf­ge­tre­ten.

© MH – Alle Rech­te vor­be­hal­ten.