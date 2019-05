Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

brau­chen wir eine neue Hym­ne? War­um sagt Jonas Kauf­mann sei­ne Auf­trit­te ab? Und war­um lan­det der Sän­ger-Nach­wuchs immer öfter beim Arbeits­amt?

WAS IST

Das „Lied der Deut­schen“ von Hein­rich Hoff­mann von Fal­lers­le­ben auf Hel­go­land geschrie­ben – brau­chen wir eine neue Hym­ne?

GEIGER GREIFT DEUTSCHE GRAMMOPHON AN

Er ist einer der geni­als­ten Gei­ger unse­rer Zeit: für Frank Peter Zim­mer­mann hat Musik so gar nichts mit Äußer­lich­keit zu tun. Auch des­halb ekelt ihn der aktu­el­le Klas­sik-Betrieb oft an. In einem Gespräch mit Bern­hard Neu­hoff vom Baye­ri­schen Rund­funk lehnt er sich weit aus dem Fens­ter und wet­tert gegen die Plat­ten­fir­men: „Was die Plat­ten­fir­men heut­zu­ta­ge von einem ver­lan­gen für eine lum­pi­ge CD! Sagen wir es ruhig: Bei der Deut­schen Gram­mo­phon wird von die­sen Jung­stars ver­langt, dass sie denen Pro­zen­te von ihren Gagen abtre­ten – als Dank dafür, dass sie dort ihre Plat­te auf­neh­men dür­fen. Ich sage das jetzt ganz offen.“ Stoff für eine span­nen­de Debat­te!

EINE NEUE HYMNE?

Was ist denn das Bit­te­schön für eine Debat­te? Bodo Rame­low will eine neue Natio­nal­hym­ne. Und Jan Böh­mer­mann wit­tert per Twit­ter sofort eine neue Show: Deutsch­land sucht die Super-Hym­ne. Mal im Ernst: Wer soll die neue Hym­ne denn schrei­ben? Wolf­gang Rihm? Oder Die­ter Boh­len? Oder bei­de zusam­men? Ich fin­de: Teil der Klas­sik ist es auch, dass sie Geschich­te wie einen Mythos auf­saugt und mit­trägt. Haydns Melo­die war einst Öster­rei­chi­sche Kai­ser­hym­ne, wur­de zur Hym­ne der Deut­schen, ja, sie schleppt auch heu­te noch das Erbe der Nazi-Herr­schaft mit sich, eben­so wie die ver­pass­te Chan­ce, zur Ver­ei­ni­gung wirk­lich eine neue Hym­ne bei­der Deutsch­lands zu fin­den. „Einig­keit und Recht und Frei­heit“ – für mich ein State­ment, das heu­te beson­ders wich­tig ist! Wenn es nach mir geht, zie­hen wir wei­ter, „brü­der­lich mit Herz und Hand“ gegen das Ver­ges­sen und gegen die zeit­geis­ti­ge Schnell­schuss-Ver­jün­gung unse­rer Hym­ne.

GATTIS NEUES ORCHESTER

In den letz­ten Wochen haben wir berich­tet, dass Diri­gent Danie­le Gat­ti, nach­dem sich das Con­cert­ge­bouw Orches­tra wegen #MeToo-Vor­wür­fen von ihm getrennt hat­te, wie­der viel beschäf­tigt ist. Nun legt er sel­ber nach: Gera­de hat er mit der Filar­mo­ni­ca di Mila­no ein neu­es Orches­ter gegrün­det. Es besteht aus Musi­kern der Orches­ter der Comu­na­le di Bolo­gna, des Feni­ce di Venecia und der Ópe­ra di Roma, aber auch Musi­ker aus den Ber­li­ner und Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern sol­len betei­ligt sein. Diri­giert wird es nicht nur von Gat­ti, son­dern auch von Diri­gen­ten der Mai­län­der Sca­la, der Acca­de­mia Nazio­na­le di San­ta Ceci­lia und des Mah­ler Cham­ber Orches­tra. Die Solis­ten Frank Peter Zim­mer­mann und Jan Vog­ler haben zuge­sagt, gemein­sam mit Gat­tis neu­em Ensem­ble auf­zu­tre­ten.

NEUANFANG IN ERL

Bernd Loebe, neu­er Inten­dant der Tiro­ler Fest­spie­le in Erl (neben sei­nem Job in Frank­furt), meint es offen­bar ernst mit dem Neu­an­fang. Sein Vor­gän­ger Gus­tav Kuhn wur­de wegen sexu­el­ler Über­grif­fe gefeu­ert. Loebe setzt nun bewusst auf vie­le Frau­en und auf ein inno­va­ti­ves und moder­nes Gegen­pro­gramm: „Wir ste­hen mit der Came­ra­ta Salz­burg in Gast­spiel­ver­hand­lun­gen“, ver­riet er der Abend­zei­tung. „Mit Hel­mut Deutsch hof­fe ich Lied­kul­tur nach Erl zu brin­gen. Mit Neil Shi­coff wird über eine Meis­ter­klas­se ver­han­delt und even­tu­ell sogar ein Kon­zert. Mein Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor, der an der Metro­po­li­tan Ope­ra gefei­er­te Sebas­ti­an Wei­g­le, wird mit unse­rem Frank­fur­ter Muse­ums­or­ches­ter gas­tie­ren. Und dann insze­niert ab 2021 Bri­git­te Fass­ba­en­der einen neu­en Ring des Nibe­lun­gen.“ Die­sen Som­mer eröff­net Loebe Erl aus­ge­rech­net mit einer Oper von Kuhns größ­tem Kri­ti­ker: Auf dem Pro­gramm steht Cali­ban von Moritz Eggert. Da wird der Ex-Chef sich wahr­schein­lich vor Wut im Ruhe­stands­bett umdre­hen!

WAS WAR

Erfüll­tes Leben mit blei­ben­den Begeg­nun­gen: Ver­le­ger Fried­rich Hänssler starb mit 92 Jah­ren.

SÄNGER IM PREKARIAT

Eine neue Stu­die der Ber­tels­mann-Stif­tung hat her­aus­ge­fun­den: Nie lan­de­ten so vie­le Gesang­stu­den­ten beim Sozi­al­amt wie heu­te. Die Grün­de: Unse­re Hoch­schu­len neh­men zu vie­le Stu­den­ten auf, denn nur Mas­se garan­tiert staat­li­che Gel­der. Pro­fes­so­ren küm­mern sich zwar um das Hohe C und das per­fek­te Lega­to – aber nicht um den Berufs­all­tag. Einen Plan B gibt es im Stu­di­um meist nicht. Und das, obwohl Plan A inzwi­schen nur für einen klei­nen Teil der Absol­ven­ten auf­geht. Selbst wenn jun­ge Sän­ger an einem Stadt­thea­ter unter­kom­men, ver­die­nen Solis­ten hier meist weni­ger als ein Chor­sän­ger. Fakt ist: Von Anna Netreb­kos Abend­ga­ge (bei gede­ckel­ten Auf­füh­run­gen 20.000 Euro) könn­te man einen Stadt­thea­ter-Sopran ein Jahr lang beschäf­ti­gen. Pas­send dazu for­der­te Bernd Loebe, Inten­dant der Frank­fur­ter Oper, höhe­re Gehäl­ter für Musi­ker. Er fin­det es depri­mie­rend, dass deut­sche Orches­ter auf Platz 27 des inter­na­tio­na­len Lohn-Ran­kings ste­hen (ein biss­chen lus­tig, da die Gehäl­ter in Erl wahr­schein­lich noch wei­ter hin­ten lie­gen). So oder so ist es an der Zeit, umzu­den­ken: Weni­ger Stu­den­ten auf­neh­men, mehr berufs­be­glei­tend stu­die­ren und vor allen Din­gen: Wir müs­sen die Stadt­thea­ter stär­ken! Sie sind ein­ma­lig, aber nur, wenn sie als Ensem­ble funk­tio­nie­ren und dem Nach­wuchs eine fai­re Chan­ce für die Zukunft geben.

SEREBRENNIKOWS NEUE FREIHEIT

Wir haben berich­tet, dass der rus­si­sche Thea­ter- und Opern­re­gis­seur Kirill Serebren­ni­kow in Mos­kau unter Auf­la­gen frei gelas­sen wur­de. In einem span­nen­den Por­trät beschreibt Kers­tin Holm in der FAZ nun, was Serebren­ni­kow der­zeit treibt: „Im von ihm gelei­te­ten Gogol Cen­ter mode­rier­te er an zwei Aben­den ein Kon­zert sei­ner Sän­ger-Schau­spie­ler zu Ehren der sowjet­rus­si­schen Chan­son-Legen­de Alla Pugat­schowa, die jüngst sieb­zig wur­de. Im aus­ver­kauf­ten Saal saßen außer der Jubi­la­rin die Men­schen­recht­le­rin Alla Ger­ber, aber auch die Toch­ter von Boris Jel­zin, Tat­ja­na Juma­sche­wa, die Serebren­ni­kow demons­tra­tiv umarm­te; außer­dem der Diri­gent und Ver­trau­te von Prä­si­dent Putin Wla­di­mir Spi­wa­kow.“

PERSONALIEN DER WOCHE

Ein loka­les Bünd­nis in Bay­reuth ruft am 17. Mai zu einer Demons­tra­ti­on gegen den Diri­gen­ten Vale­ry Ger­giev auf. Am Tag gegen Homo­pho­bie wol­le man gegen Bay­reuths neu­en Tann­häu­ser-Diri­gen­ten auf die Stra­ße gehen. Die Ver­an­stal­ter neh­men dem Diri­gen­ten homo­pho­be Aus­sa­gen übel. Ihr Demo-Auf­ruf: „Ger­giev (für Bay­reuth) zu enga­gie­ren heißt, sei­ne Unter­stüt­zung von men­schen­ver­ach­ten­der Poli­tik zu akzep­tie­ren. Wer das akzep­tiert, der ebnet den Weg für Homo­se­xu­el­len­feind­lich­keit und Dis­kri­mi­nie­rung.“ +++ Tho­mas Wör­de­hoff hat die Lud­wigs­bur­ger Schloss­fest­spie­le zu neu­en Höhen geführt – nun ver­ab­schie­det er sich als Inten­dant und legt dabei ein Buch vor, in dem er die High­lights Revue pas­sie­ren lässt. +++ Jonas Kauf­mann muss­te eini­ge Auf­füh­run­gen absa­gen, sei­ne Nach­richt an die Fans klang dra­ma­tisch: „Vor ein paar Tagen hat­te ich mich beim Essen der­art ver­schluckt, dass ich mich nur durch hef­ti­ges Hus­ten von der Atem­not befrei­en konn­te. Lei­der war die­ses ‚Frei­hus­ten‘ nicht gut für mei­ne Stim­me.“ +++ Der Kom­po­nist und Schü­ler von Hanns Eis­ler, Georg Kat­zer, ist gestor­ben. Er war füh­ren­der Kom­po­nist der DDR, sei­ne Kom­po­si­tio­nen waren stets auch hoch­po­li­ti­sche Draht­seil­ak­te. Fre­de­rik Hans­sen ruft ihm im Tages­spie­gel nach. +++ Eben­falls gestor­ben, im Alter von 92 Jah­ren, ist der Grün­der des Labels Hänssler CLASSIC, Fried­rich Hänssler. Bewe­gend, wie sich Weg­ge­fähr­ten auch auf Face­book von die­sem zutiefst gläu­bi­gen Men­schen mit sehr per­sön­li­chen Erin­ne­run­gen ver­ab­schie­det haben. Sein Sohn, Gün­ter Hänssler, führt das Label schon seit Jah­ren erfolg­reich wei­ter. Er schrieb die bewe­gen­den Wor­te: „Mein gelieb­ter Vater ist heu­te Nacht von uns gegan­gen. Er stand tief im Glau­ben. Als ich mich am Sonn­tag mit einem „auf Wie­der­se­hen“ ver­ab­schie­de­te, sag­te er: “ ja- so oder so…“

AUF UNSEREN BÜHNEN

Micha­el Vol­le ist nicht nur ein genia­ler Sän­ger, son­dern auch ein Büh­nen-Tier. Nun wird er auch in den USA gefei­ert. Gleich meh­re­re Kri­ti­ker der New York Times stau­nen in einer ulti­ma­ti­ven Lob­hu­de­lei über sei­nen Wotan an der MET. +++ Viel zu dis­ku­tie­ren gibt es über ein Inter­view, das Juli­an War­ner und Eli­sa Liepsch die­se Woche dem Deutsch­land­funk Kul­tur gege­ben haben. Ihre The­se: Unse­re Thea­ter wer­den noch immer im Geis­te von bösen wei­ßen Män­nern geführt. Die Ensem­bles wären zwar Mul­ti­kul­ti-Grup­pen, in denen aber jeder nur auf die Ste­reo­ty­pe sei­nes Lan­des zurecht­ge­stutzt wür­de. Liepsch fin­det: „Die Thea­ter, so wie sie jetzt sind, machen ein Pro­gramm an der diver­sen und plu­ra­len Gesell­schaft Deutsch­lands vor­bei. Die Thea­ter, die wir jetzt haben, sind eigent­lich eine Lüge.“ +++ Rein­hard Kager fin­det in der FAZ, dass die Umar­bei­tung sei­ner Oper Koma dem Werk von Fried­rich Haas bei der Neu­in­sze­nie­rung durch Immo Kara­man an der Oper Kla­gen­furt gut getan hat: „Mit die­ser Auf­füh­rung stellt das Kla­gen­fur­ter Stadt­thea­ter, des­sen Inten­dant Flo­ri­an Scholz auf eine Mischung aus fes­selnd insze­nier­ten Reper­toire­stü­cken, Rari­tä­ten und Zeit­ge­nös­si­schem setzt, erneut unter Beweis, dass es der­zeit eine der span­nends­ten Län­der­büh­nen Öster­reichs ist.“

WAS LOHNT

Die Wie­ner Staats­oper fei­ert ihr 150. Jubi­lä­um.

150 JAHRE WIENER STAATSOPER

Am Ran­de der Pres­se­kon­fe­renz zum 150. Jubi­lä­um der Wie­ner Staats­oper nahm mich Inten­dant Domi­ni­que Mey­er irgend­wann zur Sei­te: „—ören Sie daaas?“, frag­te er mich mit sei­nem fran­zö­si­schen Akzent, als wir durch die Gän­ge der Oper schlen­der­ten, „das sind die Pro­ben zur Frau ohne Schat­ten. Wol­len Sie Mal schau­en?“ Dann hol­te er einen Logen-Schlüs­sel aus der Tasche, öff­ne­te die Tür und klet­ter­te auf die klei­ne Empo­re der letz­ten Stuhl­rei­he. Von hin­ten sah er aus wie ein klei­ner Schul­jun­ge, der sich heim­lich in die Oper geschli­chen hat­te und nun dar­über staun­te, was auf der Büh­ne pas­siert: Chris­ti­an Thie­le­mann, Nina Stem­me und ein Kor­re­pe­ti­tor steck­ten mit­ten in der Pro­be. „Schau­en Sie“, flüs­tert Mey­er, „fünf oder sechs Leu­te – in die­sem gro­ßen Haus. Ist das nicht eine ver­rück­te Kunst?“ Am lieb­ten hät­te er jetzt ein­fach wei­ter zuge­schaut, was sein Haus jeden Tag auf die Bei­ne stellt und den Pres­se-Emp­fang ein­fach ver­ges­sen.

Man kann über die Ära Mey­er strei­ten, was aber unbe­streit­bar ist: sei­ne lei­den­schaft­li­che Begeis­te­rung für die Oper. Die setzt er nun noch ein­mal opu­lent in Sze­ne. Natür­lich mit der Jubi­lä­ums-Pre­mie­re der Frau ohne Schat­ten, aber auch mit einem gigan­ti­schen Open-Air-Kon­zert vor der Staats­oper für die Bür­ger Wiens, bei dem am 26. Mai das Who is Who der Oper auf­tritt, unter ande­rem Jonas Kauf­mann, Nina Stem­me, Erwin Schrott, Tomasz Konie­cz­ny, Rober­to Alagna, Sonya Yon­che­va, Chen Reiss. Im Kino wird die opu­len­te Doku Back­stage Wie­ner Staats­oper zu sehen sein, die für den Stan­dard etwas zu sehr auf Hoch­glanz poliert ist, in der aber die Viel­falt eines gro­ßen Opern-Damp­fers in Sze­ne gesetzt wird. Loh­nens­wert neben dem Buch Wir vom Steh­platz, einer Hom­mage der Dra­ma­tur­gen Andre­as und Oli­ver Láng an ver­rück­te Opern­fans und ihre Geschich­ten ist beson­ders die zwei­bän­di­ge Staats­opern-Chro­nik Geschich­te der Oper in Wien. Oli­ver Rath­kolb lie­fert auf 864 lesens­wer­ten Sei­ten span­nen­de Essays von groß­ar­ti­gen Autoren, wun­der­ba­re Illus­tra­tio­nen und Geschich­ten rund und das Haus am Ring, das hier im künst­le­ri­schen Euro­pa-Kos­mos ver­an­kert wird.

Das 150. Jubi­lä­um wird die letz­te gro­ße Sau­se für Inten­dant Mey­er sein, ihm wird Bog­dan Roščić fol­gen. Als ich Mey­er nach sei­nen Gefüh­len über den Abgang fra­ge, wur­de er ein biss­chen melan­cho­lisch. „Wan­del ist nor­mal“, sag­te er, „aber wis­sen Sie, was ich jeden Tag den­ke, wenn ich durch das Haus gehe? – Wie sehr ich die Men­schen an die­sem Haus ver­mis­sen wer­de. Und die­se ein­zig­ar­ti­ge Begeis­te­rung der Wie­ner und der Öster­rei­cher für ihre Oper.“ Wie es für Mey­er wei­ter­ge­hen wird, steht noch nicht fest.

In die­sem Sin­ne – hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de