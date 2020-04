Ohren, Augen, Herzen offen!

Zum Tod von Sir Peter Jonas

Es ist sel­ten, dass Inten­dan­ten zu Stars wer­den. Sir Peter Jonas war so eine Legen­de: Er hat die Baye­ri­sche Staats­oper in Mün­chen von 1993 bis 2006 gelei­tet, unter ande­rem mit dem so ande­ren Zubin Meh­ta. Jonas war von bri­ti­schem Humor geprägt, ein Eng­län­der, des­sen Vater sich ver­gif­tet hat­te, bevor die Gesta­po ihn holen konn­te. Trotz­dem – oder gera­de des­halb? – hat der Sohn den Witz zurück nach Deutsch­land gebracht. Und das war durch­aus auch eine Pro­vo­ka­ti­on. Beson­ders in den von Jonas so gelieb­ten Barock-Opern, in denen Hän­del, Hän­del über alles – den Slap­stick und die Schrä­gest zele­brie­ren ließ. Natür­lich beson­ders von Lands­leu­ten wie Richard Jones, David Pount­ney oder David Alden. Dazu hol­te er deut­sche enfants ter­ri­bles wie Peter Kon­wit­sch­ny.

Sein Lieblingsformat: Oper für alle!

Unter Jonas wür­de die Oper wur­de in Mün­chen zu einem Ort, an dem man dabei gewe­sen sein muss­te – was hier pas­sier­te, stand am nächs­ten Tag sogar in den Klatsch­zei­len. Oper wur­de unter Jonas zum Event, aber nicht nur für die Schi­cke­ria, son­dern – so wie er sein Lieb­lings­for­mat nann­te: Oper für alle!

Zurück­ge­tre­ten ist er auf­grund sei­ner Krebs­krank­heit. Aber er kehr­te immer wie­der zurück: Bal­kon rechts, 1. Rei­he. Hier erzähl­te er gern, dass man wie­der an ihm her­um­ge­schnip­pelt habe – und dass er Unkraut sei. Jonas hat 45 Jah­ren lang gegen den Krebs gekämpft – und den Kampf nun mit 73 Jah­ren ver­lo­ren.

Für München ein Glück

Niko­laus Bach­ler, sein Nach­fol­ger, eben­falls ein Thea­ter­tier, sagt, Jonas sei „für Mün­chen ein Glück“ gewe­sen, lob­te den absur­den Humor des Inten­dan­ten, sei­ne gro­ße Dis­zi­plin und sag­te: „Seit der Ära Jonas hört das Publi­kum in Mün­chen (auch) mit den Augen.“ – Ein gro­ßer ist gegan­gen, der nicht nur unse­re Ohren und Augen – son­dern auch unse­re Her­zen geöff­net hat.