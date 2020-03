Sophia Mott erzählt in ihrem Buch „Mein Engel, mein alles, mein Ich“ aus weib­li­cher Per­spek­ti­ve von den Frau­en in Beet­ho­vens Leben.

„Mein Engel, mein Alles, mein Ich“, so beginnt der wohl berüh­rends­te, wie auch rät­sel­haf­tes­te Lie­bes­brief der Musik­ge­schich­te. Wer war die unsterb­li­che Gelieb­te? Und wie­so wur­de Beet­ho­vens Brief in sei­nem eige­nen Nach­lass gefun­den? Fra­gen, die wohl nie beant­wor­tet wer­den kön­nen. Wie schön!

Raum für Fantasie

Das lässt Raum für Fan­ta­sie, Ein­füh­lungs­ver­mö­gen, Ver­ständ­nis, Empa­thie und viel Spe­ku­la­ti­on. Mott nutzt den Raum so leicht­hän­dig, dass es ein Freu­de ist, ihren Ver­sio­nen in 13 Kapi­teln zu fol­gen. Aus weib­li­cher Per­spek­ti­ve erzählt sie, wel­che Frau­en in Beet­ho­vens Leben eine Rol­le spiel­ten. So wird nicht nur Beet­ho­ven dem Leser zum Grei­fen nah, auch die Frau­en bekom­men Kon­tu­ren. Mott ist ein Tableau vivant gelun­gen, so leben­dig und far­ben­froh, dass der Leser das Gefühl bekommt, er wäre dabei gewe­sen. Dies Buch zählt jetzt schon zu den schöns­ten Ver­öf­fent­li­chun­gen des Beet­ho­ven­jah­res.

Sophia Mott: „Mein Engel, mein alles, mein Ich. Beet­ho­ven und die Frau­en“ (ebers­bach & simon)

