Das Bir­git-Nils­son-Stipendi­um geht in diesem Jahr an die schwedis­che Sopranistin Cor­nelia Beskow. Das teilte die Bir­git-Nils­son-Stiftung am Don­ner­stag in Stock­holm mit. Das mit 200.000 schwedis­chen Kro­nen (etwa 19.529 Euro) ver­bun­dene Stipendi­um werde der Sän­gerin am 12. August im Rah­men ihres Auftritts beim diesjähri­gen Bir­git-Nils­son-Tag verliehen.

Cor­nelia Beskow

“Bir­git Nils­son ist nicht nur mein größtes Gesangsi­dol, sie hat mich auch mit ihrem Humor und ihrer Weisheit inspiri­ert”, erk­lärte Beskow laut der Mit­teilung. “Sie sagte zum Beispiel: ‘Erre­iche etwas, von dem du schon immer geträumt hast, und du wirst etwas erleben, von dem du nie hättest träu­men kön­nen.’ So füh­le ich mich, wenn ich ihr tolles Stipendi­um erhalte.”

Beskow wurde an der Copen­hagen Opera Acad­e­my und der Stock­holm Uni­ver­si­ty of the Arts aus­ge­bildet. An der Königlich Schwedis­chen Oper trat sie erst­mals 2015 als Don­na Elvi­ra in Mozarts “Don Gio­van­ni” auf, ihr inter­na­tionales Debüt gab sie 2020 an der Wiener Staat­sop­er als Elsa in Wag­n­ers “Lohen­grin”.

Das Bir­git-Nils­son-Stipendi­um wurde 1969 in Erin­nerung an den ersten Lehrer der Kün­st­lerin (1918–2005) ins Leben gerufen. Zu den bish­eri­gen Preisträgern gehören mehrere schwedis­che Sänger, die inter­na­tionale Kar­riere gemacht haben, darunter Nina Stemme, Anna Lars­son, Karl-Mag­nus Fredriks­son und Malin Byström.

Die Bir­git-Nils­son-Stiftung vergibt seit 2009 auch den von der Sopranistin ges­tifteten Preis für her­aus­ra­gende Leis­tun­gen und bedeu­tende Beiträge in Oper oder Konz­ert. Der näch­ste Träger der mit ein­er Mil­lion Dol­lar dotierten Ausze­ich­nung soll am 17. Mai 2022 bekan­nt­gegeben werden.

