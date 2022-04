Die deutsche Sopranistin Diana Dam­rau soll beim diesjähri­gen Nobel­preis-Konz­ert sin­gen. An ihrer Seite werde das Roy­al Stock­holm Phil­har­mon­ic Orches­tra unter der Leitung von Man­fred Honeck spie­len, teilte das Nobel­preiskomi­tee am Mittwoch mit. Das Konz­ert ist für den 8. Dezem­ber im Kon­serthuset Stock­holm geplant. Es ist Teil des offiziellen Pro­gramms der Nobel­woche, in der die renom­mierten Ausze­ich­nun­gen ver­liehen werden.

Diana Dam­rau

Dam­rau spielt auf den großen Büh­nen der Welt, wie der Wiener Staat­sop­er, der Met­ro­pol­i­tan Opera in New York, der Mailän­der Scala und dem Roy­al Opera House in Lon­don. Im Kon­serthuset Stock­holm wird sie ihr Debüt geben und unter anderem Opernar­ien von Mozart singen.

Der Öster­re­ich­er Honeck ist Musikdi­rek­tor des Pitts­burgh Sym­pho­ny Orches­tra, dirigiert aber auch viele andere renom­mierte Klangkör­p­er. Von 2000 bis 2006 wirk­te er als Chefdiri­gent des Swedish Radio Sym­pho­ny Orches­tra Stock­holm. Auch zum Roy­al Stock­holm Phil­har­mon­ic Orches­tra hat er in den ver­gan­genen Jahren eine enge Beziehung aufgebaut.

