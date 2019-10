Wenn das Kla­vier auf die Mund­har­mo­ni­ka trifft, sind auf­re­gen­de Ergeb­nis­se garan­tiert, zumal wenn sich zwei der­art begab­te und außer­ge­wöhn­li­che Musi­ker mit­ein­an­der auf die musi­ka­li­sche Rei­se bege­ben wie Ben­ya­min Nuss und Kon­stan­tin Reinfeld (Foto oben: © Ste­phan Pick). Nuss gelingt es als Pia­nist, jun­ges Publi­kum in die gro­ßen Kon­zert­sä­le zu locken, Reinfeld ist einer der renom­mier­tes­ten Mund­har­mo­ni­kaspie­ler der Welt und wird nun als Nach­wuchs­künst­ler auf dem Instru­ment Mund­har­mo­ni­ka mit dem OPUS KLASSIK aus­ge­zeich­net. So zäh­len die bei­den Künst­ler mit gutem Grund zu den Shoo­ting­stars der deut­schen Musik­sze­ne und beschrei­ten zusam­men span­nen­de neue Wege. Ihr ers­tes gemein­sa­mes Album heißt schlicht „Debut“ und ver­eint all das, was Reinfeld und Nuss in ihrem Spiel vir­tu­os und grenz­über­schrei­tend zusam­men­brin­gen: So fin­den sich eigens arran­gier­te Tran­skrip­tio­nen von klas­si­schen Wer­ken, etwa von Bach-Sona­ten oder den Rumä­ni­schen Volks­tän­zen von Béla Bar­tók, eben­so dar­auf wie Wer­ke der Gen­res Film­mu­sik, Welt­mu­sik und Jazz, außer­dem ist die Pre­mie­re der ers­ten Kom­po­si­ti­on für Mund­har­mo­ni­ka und Kla­vier von Masa­shi Hamau­zu zu erle­ben.

Kon­stan­tin Reinfeld und Ben­ya­min Nuss: „Debut“ (ARS Pro­duk­ti­on)

