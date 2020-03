Die Staats­bi­blio­thek zu Ber­lin stellt ihre Beet­ho­ven-Auto­gra­fen aus.

Von 11. März bis 30. April 2020 zeigt die Staats­bi­blio­thek zu Ber­lin zum ers­ten Mal seit der Wie­der­ver­ei­ni­gung Ori­gi­na­le aus ihrem umfang­rei­chen und viel­fäl­ti­gen Auto­gra­fen-Bestand zu Beet­ho­ven. Beleuch­tet wer­den die ver­schie­de­nen Facet­ten von Beet­ho­vens Leben und Schaf­fen. So ver­mit­telt die Aus­stel­lung sowohl Ein­bli­cke in den kom­po­si­to­ri­schen Arbeits­pro­zess, als auch in geschäft­li­che Vor­gän­ge und all­täg­li­che Vor­komm­nis­se.

20 000 Seiten musikalischer Werke

Aus dem Bestand der Staats­bi­blio­thek zu Ber­lin: alle Bän­de von Beet­ho­vens Neun­ter Sin­fo­nie

221 Musik­au­to­gra­fen, 137 Kon­ver­sa­ti­ons­hef­te und 380 Brie­fe von Beet­ho­ven lagern in der Staats­bi­blio­thek zu Ber­lin. Das sind knapp 20 000 Sei­ten musi­ka­li­scher Wer­ke und rund 10 000 Sei­ten Brie­fe sowie fast 1000 Erst- und Früh­dru­cke.

Alle drei Fidelio-Fassungen

Das ers­te Auto­graf, das 1841, an die König­li­che Biblio­thek zu Ber­lin gelang­te, war das Kyrie der Mis­sa Solem­nis. In der Fol­ge kamen die Zwei­te, Vier­te, Fünf­te, Sechs­te und Ach­te Sin­fo­nie, fünf Kla­vier­kon­zer­te, Streich­quar­tet­te und Büh­nen­wer­ke sowie die Bear­bei­tun­gen wali­si­scher, schot­ti­scher und ande­rer euro­päi­scher Lie­der. So besitzt die Staats­bi­blio­thek etwa Auf­zeich­nun­gen aller drei Fas­sun­gen von Fide­lio.

War wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs an drei ver­schie­de­nen Orten aus­ge­la­gert: das Auto­graf von Beet­ho­vens Neun­ter Sin­fo­nie

Auch die Neun­te Sin­fo­nie ist in Beet­ho­vens eige­ner Hand­schrift vor­han­den. Die­ses Auto­graf wur­de 2001 in das UNESCO-Regis­ter „Memo­ry of the World“ auf­ge­nom­men. Wäh­rend des Zwei­ten Welt­krie­ges war es aus Schutz vor Bom­ben an ver­schie­de­nen Orten aus­ge­la­gert. Nach dem Krieg befand sich ein Teil in Polen, einer in der Ost­ber­li­ner und einer in der West­ber­li­ner Staats­bi­blio­thek. Der Riss ging dabei genau durch den Satz „Die­sen Kuss der gan­zen Welt!“, der der Aus­stel­lung den Titel gibt. Erst nach dem Fall der Mau­er kamen die Tei­le zusam­men, die jetzt in der Aus­stel­lung zu sehen sind.

137 Kon­ver­sa­ti­ons­hef­te besitzt die Staats­bi­blio­thek zu Ber­lin

Die Kon­ver­sa­ti­ons­hef­te kamen 1846 in die Biblio­thek. Anton Schind­ler, Beet­ho­vens Sekre­tär, hat­te sie nach Beet­ho­vens Tod 1827 „an sich genom­men“. Spä­ter ver­kauf­te er sie an die Biblio­thek. 137 sol­cher Büch­lein besitzt die Biblio­thek.

Beethovens Liebesbrief aus dem Magazintresor

Unter den über 300 Brie­fen befin­det sich auch das zehn­sei­ti­ge Schrei­ben an Beet­ho­vens „Unsterb­li­che Gelieb­te“. Für die Aus­stel­lung wur­de es aus einem Maga­zin­tre­sor geholt.

Als Beet­ho­vens Leben zu Ende ging, schick­te der Ver­le­ger Kräu­ter­wein mit einem Gebrauch­zet­tel

Ein Kurio­sum stellt ein Brief aus Beet­ho­vens Ster­be­jahr 1827 vom Ver­lag B. Schott’s Söh­ne dar. Ihm war ein „Gebrauch­zet­tel“ ange­fügt: „Von dem Kräu­ter­wein wird des Mor­gends, Mit­tags und Abends, jedes­mal ein Ess­löf­fel voll genom­men, soll­te die­ses aber zu stark angrei­fen und man spür­te Üben zum Erbre­chen, so setzt man immer einen Tag aus…“ Der Kräu­ter­wein lag der Sen­dung eben­falls bei.

Mit natürlichen Haaren

Das Por­trät oben ist eine Litho­gra­fie von Carl Fischer aus dem Jahr 1843. Die­se wur­de nach einer Zeich­nung her­ge­stellt, die August von Klo­eber 1817 in Möd­ling bei Wien anfer­tig­te. „Als Beet­ho­ven mei­ne Zeich­nung sah“, schrieb Klo­eber dazu, „bemerk­te er, dass ihm die Auf­fas­sung der Haa­re auf die­se Wei­se natür­lich erschie­ne, denn sie hät­ten ihn bis jetzt immer so geschnie­gelt her­aus­ge­ge­ben so wie er vor den Hof­schran­zen erschei­nen müs­se, und so wäre er gar­nicht!“

Alle Beethoveniana auch digital

Und für alle, die nicht in Ber­lin leben und nicht hin­rei­sen wol­len, gibt es die Auto­gra­fen auch online. Seit Mit­te 2019 wur­den die Beet­ho­ve­nia­na digi­ta­li­siert. Erfasst sind 221 Musik­au­to­gra­fen, 137 Kon­ver­sa­ti­ons­hef­te und 380 Brie­fe.

Inter­es­sant sind die 30 Skiz­zen­bü­cher. Beet­ho­ven notier­te dar­in musi­ka­li­sche Ide­en. Folgt man die­sen Spu­ren, kann man die Ent­ste­hung sei­ner Wer­ke nach­ver­fol­gen und auch ein­zel­ne Pro­ble­me der Kom­po­si­ti­on erken­nen.

Infor­ma­tio­nen zur Aus­stel­lung „Die­sen Kuss der gan­zen Welt!“ in der Staats­bi­blio­thek zu Ber­lin: www.staatsbibliothek-berlin.de

Zur digi­ta­li­sier­ten Samm­lung der Staats­bi­blio­thek zu Ber­lin: https://digital.staatsbibliothek-berlin.de

