Am Sonntag, den 31. Mai 2020, beginnt ein dreitägiges Audiokunstprojekt mit dem Titel This Evening’s Performance has not been cancelled. Die Künstlerin Zoë Irvine ließ sich dazu von der Erfindung des Théâtrophones inspirieren. Auf Initiative der Nationaloper Bergen schuf sie ein Projekt, das Einblicke in Inszenierungen vermittelt, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht gezeigt werden konnten.