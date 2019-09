Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal mit einem end­gül­ti­gen Haken hin­ter Din­ge, die uns schon viel zu lan­ge beglei­tet haben (z.B. die Oster­fest­spie­le Salz­burg), und mit aller­hand Neu­em … vor allen Din­gen aber mit der Emp­feh­lung eines ganz beson­de­ren Albums von Mar­lis Peter­sen.

WAS IST

So soll es aus­se­hen: das neue Volks­thea­ter für Ros­tock

NEUES VOLKSTHEATER FÜR ROSTOCK?

Nach 30 Jah­ren Debat­te wird es nun kon­kret: Mehr als acht Stun­den hat die Jury über die Ver­ga­be des Neu­baus der mit 110 Mil­lio­nen Euro geplan­ten Spiel­stät­te, des neu­en Ros­to­cker Volks­thea­ters, bera­ten. Am Ende setz­te sich der Ent­wurf mit Sky­bar des Büros Hascher Jeh­le Asso­zi­ier­te GmbH aus Ber­lin durch.

REVISION IM FALLE MAUSER

Wir haben viel über den Fall des ehe­ma­li­gen Prä­si­den­ten der Münch­ner Musik­hoch­schu­le, Sieg­fried Mau­ser, berich­tet. Nun steht eine Revi­si­ons­ver­hand­lung an. Mau­ser wur­de wegen sexu­el­ler Nöti­gung in drei Fäl­len ver­ur­teilt. Die Süd­deut­sche Zei­tung ist sicher, dass Mau­ser beim Bun­des­ge­richts­hof eine höhe­re Stra­fe als beim Münch­ner Land­ge­richt droht. Die Bun­des­an­walt­schaft sieht inzwi­schen den Vor­wurf der Ver­ge­wal­ti­gung erfüllt – und das wür­de bedeu­ten, dass sich Mau­sers Bit­te, ihm die Frei­heit zu las­sen, even­tu­ell nicht erfül­len wird. Alex­an­der Strauch debat­tiert der­weil wei­ter über die Fest­schrift zu Mau­sers Geburts­tag, an der sich unter ande­rem Peter Slo­ter­di­jk, Nike Wag­ner, Peter Gül­ke und Jörg Wid­mann betei­ligt haben und zeigt: dass es unter der jun­gen Genera­ti­on durch­aus Musi­ker gibt, die ihre Bei­trä­ge zurück­ge­zo­gen haben.

SALZBURG UND ZDF UND THIELEMANN

Seit Wochen waren die Recher­chen hin­ter den Kulis­sen der Salz­bur­ger Oster­fest­spie­le Teil die­ses News­let­ters, eben­so wie die Infor­ma­ti­on, dass Chris­ti­an Thie­le­mann sich wohl nicht gegen Niko­laus Bach­ler durch­set­zen wird. Nach aller­hand Schlamm­schlach­ten auf allen Sei­ten (gele­ak­te Pro­gramm­plä­ne, instru­men­ta­li­sier­te Jour­na­lis­ten und nächt­li­che SMS an Kri­ti­ker) sind die Wür­fel nun gefal­len: Thie­le­mann soll 2022 noch den Lohen­grin diri­gie­ren, von 2023 an soll Niko­laus Bach­ler allein die Geschäf­te füh­ren – Thie­le­mann und die Staats­ka­pel­le Dres­den müs­sen Salz­burg ver­las­sen. Die­se Ent­schei­dung scheint Thie­le­mann in sei­nem Urlaub auf Sylt kalt erwischt zu haben. Wäh­rend Bach­ler gegen­über der New York Times sag­te: „The Dra­ma is Over“, schick­te Thie­le­mann unter ande­rem Jür­gen Kes­ting von der FAZ in die Spur, um von sei­ner Erschüt­te­rung zu berich­ten. Kes­ting, der die Salz­bur­ger Poli­ti­ker frei nach Karl Kraus bereits als „Polit­ban­di­ten­ge­sell­schaft“ beschimpft hat­te, wirft Bach­ler nun mit eben­falls erschre­ckend his­to­risch kon­no­tier­tem Voka­bu­lar eine „Macht­er­grei­fung“ vor. Wie auch immer: Bach­ler setzt zukünf­tig auf wech­seln­de Orches­ter (angeb­lich wur­den bereits Gesprä­che mit dem Mari­in­ski, dem Gewand­haus und den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern geführt. Ob er die Ber­li­ner als eines der Wech­sel-Orches­ter in Salz­burg haben wol­le, wur­de Bach­ler von der New York Times gefragt, wor­auf er ant­wor­te­te: „Das wäre mein gro­ßer Wunsch.“

Auch eine ande­re Mel­dung die­ses News­let­ters ist inzwi­schen erneut bestä­tigt: Die Mor­gen­post in Dres­den hat wei­ter­re­cher­chiert (Print­aus­ga­be) und bestä­tigt, dass sich auch das ZDF von 2020 an von Chris­ti­an Thie­le­mann und der Staats­ka­pel­le für das Sil­ves­ter­kon­zert tren­nen will. Hier will man eben­falls zurück zu jenem Orches­ter, das die Dresd­ner einst ersetzt haben: zu den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern. Das Tra­gi­sche für Thie­le­mann: Bei der Orches­ter­ab­stim­mung über die Ver­trags­ver­län­ge­rung votier­ten vie­le Musi­ker für ihn, weil mit ihm Salz­burg und die ZDF-Über­tra­gun­gen garan­tiert schie­nen. Wer sich den­noch mit Chris­ti­an Thie­le­mann beschäf­ti­gen möch­te – das SZ-Maga­zin hat ein umfang­rei­ches Inter­view mit ihm ver­öf­fent­licht, ganz ohne aktu­el­len Anlass.

WAS WAR

Phil­ip Ven­ab­les‘ „4.48 Psy­cho­sis“ am Opern­haus des Jah­res in Stras­bourg

OPER DES JAHRES: STRASBOURG

Lot­te Tha­ler ist in der FAZ begeis­tert von Phil­ip Ven­ab­les‘ Musik­dra­ma nach Sarah Kane 4.48 Psy­cho­sis: „Ven­ab­les‘ Musik, die sich syn­kre­tis­tisch zwi­schen Pop und Kam­mer­mu­sik bewegt und von Richard Baker hell­wach diri­giert wird, ist nicht nur Krank­heits­be­fund, son­dern auch The­ra­pie: nach einem letz­ten Hass- und Gewalt­aus­bruch gibt sie mit Kin­der­lied und Bach­zi­tat der Hoff­nung und dem Mit­lei­den Raum.“ Pas­send dazu die Nach­richt, dass die Opé­ra natio­nal du Rhin in Stras­bourg von der Zeit­schrift Opern­welt zum Opern­haus des Jah­res gewählt wur­de – wenn auch mit tra­gi­schem Bei­geschmack: als post­hu­me Ehrung der viel zu früh ver­stor­be­nen Inten­dan­tin Eva Klei­nitz.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Mar­ti­na Wohl­that beju­belt in der NZZ die Ensem­ble­leis­tung bei der Bas­ler Pre­mie­re von Lui­gi Nonos Al gran sole cari­co d’a­mo­re, schreibt aber auch: „Die Bas­ler Insze­nie­rung von Sebas­ti­an Baum­gar­ten ist ein far­bi­ges Plä­doy­er für Geschicht­lich­keit – unter die gros­sen Tableaus mischt sich zuwei­len aber auch ein Zuviel an klein­tei­li­ger Hand­lung.“ +++ Uwe Fried­rich beju­belt in Fazit von Deutsch­land­funk Kul­tur das Rosen­ka­va­lier-Diri­gat von Yoel Gamzou in Bre­men und vor allen Din­gen die Beset­zung in die­ser stark gestri­che­nen Auf­füh­rung: Nadi­ne Leh­ner als Feld­mar­schal­lin, Patrick Ziel­ke als Ochs und Natha­lie Mit­tel­bach als Octa­vi­an. +++ Lesens­wert dass Inter­view, das VAN mit dem Prä­si­den­ten des Deut­schen Büh­nen­ver­eins,Ulrich Khuon, über Macht­ge­fü­ge und sexu­el­le Über­grif­fe an deut­schen Büh­nen geführt hat. Sein Ver­hal­tens­co­dex ist sim­pel: „Eigent­lich sind die Gren­zen ganz ein­fach dadurch abge­steckt, dass die oder der ande­re ›ja‹ oder ›nein‹ sagt. Wenn sie oder er ›nein‹ sagt, ist das zu respek­tie­ren, fer­tig.“ +++ „Macht­frei“ ist auch das Mot­to des Staats­thea­ters Augs­burg. Des­sen Inten­dant André Bücker sagt der Augs­bur­ger All­ge­mei­nen: „Die Zeit der Thea­ter­fürs­ten ist vor­bei.“ +++ Wenn Sie die­se Woche in die Pari­ser Oper gehen wol­len – dann haben Sie Pech: Im Zuge des fran­zö­si­schen Ren­ten­streiks fällt die Tra­via­ta am 24. Sep­tem­ber aus.

PERSONALIEN DER WOCHE

Klar­heit für Wien und Mai­land: zwi­schen 1. März und 30. Juni wird Domi­ni­que Mey­er sowohl die Staats­oper in Wien, als auch die Sca­la in Mai­land lei­ten. Letz­te­re wird er dann an Bog­dan Roščić über­ge­ben. Sein Vor­gän­ger an der Sca­la, Alex­an­der Perei­ra, ist bereits fix in Flo­renz bestä­tigt. +++ Die Gei­ge­rin Anne-Sophie Mut­ter wird mit dem „Nobel­preis“ für Musik aus­ge­zeich­net, dem japa­ni­schen Pra­emi­um Impe­ria­le, der mit 126.000 Euro dotiert ist. +++ Nun gibt es auch Pro­tes­te gegen Pláci­do Dom­in­go an der MET: Mit­glie­der des Cho­res sol­len sich beschwert haben, dass der Sän­ger in Ver­dis Mac­beth an ihrem Haus auf­tre­ten soll. +++ Wir hat­ten an die­ser Stel­le bereits über den anste­hen­den Ver­kauf des Land­sit­zes von Hans Wer­ner Hen­ze berich­tet – nur durch das Enga­ge­ment des Bun­des könn­te die Vil­la in eine Stif­tung umge­wan­delt wer­den. Ein The­ma, dem sich nun auch der WDR wid­met. +++ Noch ein­mal zur Opern­welt-Umfra­ge: „Da ist eine neu­gie­ri­ge, moti­vie­ren­de, zugleich rigo­ros auf Qua­li­tät bestehen­de Künst­le­rin am Werk, die beses­sen am Klang zu fei­len pflegt und doch, wenn es dar­auf ankommt, los­las­sen kann“, erklär­te die Jury den Preis für Joana Mall­witz als Diri­gen­tin des Jah­res. +++ Die Pia­nis­tin Dina Ugor­ska­ja hat am 17. Sep­tem­ber ihren Kampf gegen den Krebs ver­lo­ren – der BR ruft ihr rüh­rend nach.

WAS LOHNT

Hat ein groß­ar­ti­ges neu­es Album her­aus­ge­bracht: Mar­lis Peter­sen

Mar­lis Peter­sen hat frü­her in einer Cover­band in Bier­zel­ten Whit­ney-Hous­ton-Songs gesun­gen. Und das sagt viel über sie aus: Boden­stän­dig mit unglaub­li­cher Röh­re – und den­noch irgend­wie: sphä­risch! Die­ses Spiel­jahr ist Peter­sen, eine lei­den­schaft­li­che Schwä­bin, die in Wien und Grie­chen­land wohnt, Artist in Resi­dence bei den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern – was bereits in Kirill Petren­kos Auf­takt-Neun­ter ein­drück­lich zu ver­neh­men war. Und mit Dimen­sio­nen hat die Vor­zei­ge-Lulu ein drei­tei­li­ges CD-Pro­jekt vor­ge­legt, das nach den Alben Welt und Anders­welt mit dem Album Innen­welt beschlos­sen wird. Stü­cke von Franz Liszt, Richard Strauss und Johan­nes Brahms ste­hen auf dem Pro­gramm – und zwar voll­kom­men ohne Kitsch! Aber auch Trou­vail­len von Hans Som­mer, Karl Weigl und Gabri­el Fau­ré, die Pia­nist Ste­phan Mat­thi­as Lade­mann strö­men lässt. Peter­sen gelingt es, nicht nur in ihrer Titel­aus­wahl, Räu­me des Jen­seits zu beschrei­ben, sie kann sie auch inner­halb ihrer Stim­me öff­nen: irgend­wo in den inne­ren Span­nungs­fel­dern ihrer Bögen, die sich in unend­li­chen Farb­spek­tren auf­fä­chern. Eso­te­risch? Viel­leicht ein biss­chen. Aber man kann dem gan­zen Pro­jekt auch voll­kom­men ratio­nal begeg­nen – und wird den­noch weg­ge­be­amt.

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de