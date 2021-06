Vor 600 begeisterten Konzertgästen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Samstagabend feierlich das diesjährige Rheingau-Musikfestival in der Basilika des Kloster Eberbach eröffnet. In seiner Rede erinnerte das Staatsoberhaupt an die Entbehrungen der Pandemie, die „unsere Gemeinschaft auf eine nie dagewesene Probe gestellt haben“ und forderte einen „Neustart Kultur“, den das Land brauche, „um wieder auf die Beine zu kommen“.

Rheingau Musik Festival

Bevor das hr-Sinfonieorchester unter seinem scheidenden Orchesterchef Andrés Orozco-Estrada das Eröffnungskonzert mit Sibelius‘ Violinkonzert und Felix Mendelssohn Bartholdys „Reformations-Sinfonie“ bestritt, bedankte sich der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier beim Bundespräsidenten für die Aufmerksamkeit, mit der er allein durch seine Anwesenheit die „immens große Bedeutung des Rheingau Musikfestivals“ weit über die Region hinaus unterstreiche. Im letzten Jahr hatte das privat finanzierte Festival aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen.

Mit dem Eröffnungskonzert setzte Steinmeier die langjährige Tradition der Benefizkonzerte des Bundespräsidenten fort, die Richard von Weizäcker 1989 begründet hatte. In diesem Jahr geht der Erlös an den Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb und kommt so dem musikalischen Nachwuchs zugute.

Standing Ovations ernteten anschließend Augustin Hadelich als Solist von Sibelius‘ Violinkonzert und Orozco-Estrada mit dem Orchester des Hessischen Rundfunks, die besonders den Choralsatz von Mendelssohns 5. Sinfonie, „Eine feste Burg ist unser Gott“, in eine strahlende Hymne der Kraft und Zuversicht verwandelten.

