„Schub­la­den”, das ist so ein typi­scher Satz von Jes­sye Nor­man (Foto oben: © dpa / Jac­que­lyn Mar­tin), „sind für Socken da.” Viel­leicht sag­te sie ihn so gern, weil sie 1945 in Geor­gia mit­ten in eine Welt vol­ler Schub­la­den gebo­ren wur­de: Schwar­ze wur­den in die eine Schub­la­de gesteckt, Wei­ße in die ande­re. Normans Eltern – eine Leh­re­rin und ein Ver­si­che­rungs­agent – kämpf­ten dafür, die Schub­la­den auf­zu­bre­chen, schick­ten ihre Toch­ter am Ende den­noch an die afro­ame­ri­ka­ni­sche Pri­vat-Uni­ver­si­tät Howard in Washing­ton, D.C.

Jes­sye Nor­man war bereits die zwei­te Genera­ti­on von afro­ame­ri­ka­ni­schen Sän­ge­rin­nen, die sich ihren Weg an die Opern­häu­ser der Ver­ei­nig­ten Staa­ten bahn­ten. Als Jugend­li­che hör­te sie, so erzähl­te sie es in zahl­rei­chen Inter­views, wäh­rend sie ihr Zim­mer auf­räum­te, regel­mä­ßig die Live-Über­tra­gun­gen der Metro­po­li­tan Ope­ra im Radio – und dort sang bereits Mari­an Ander­son. Sie war die ers­te schwar­ze Sän­ge­rin auf der größ­ten Büh­ne der Nati­on. Und Mari­an Ander­son war es auch, die für Jes­sye Nor­man die Schub­la­den ihrer Kunst end­gül­tig abge­schafft hat­te. Wegen Ander­sons habe sie sich über­haupt über­le­gen kön­nen, ob sie Ver­di oder Wag­ner sin­gen wol­le, erzähl­te sie ein­mal, statt dass ihr, wie es noch weni­ge Jah­re vor­her der Fall war, gesagt wur­de, dass sie Por­gy and Bess sin­gen müs­se. Was es über den Zustand der USA aus­sagt, dass die MET Jes­sye Nor­man anläss­lich ihres Todes aus­ge­rech­net die Auf­füh­rung des Gershwin-Klas­si­kers wid­me­te, sei dahin­ge­stellt.

Die ein­ma­li­ge Kar­rie­re von Jes­sye Nor­man löst auch die Schub­la­den der Natio­nen und Kon­ti­nen­te auf. Ihre gro­ße Kar­rie­re begann nicht in den USA, son­dern in Deutsch­land – beim Inter­na­tio­na­len Musik­wett­be­werb der ARD und beim anschlie­ßen­den, vier­jäh­ri­gen Fest-Enga­ge­ment (dem ein­zi­gen in ihrer Kar­rie­re) an der Deut­schen Oper in Ber­lin. Hier sang sie unter ande­rem die Eli­sa­beth aus Wag­ners Tann­häu­ser. Und wie! Jeden Auf­zug leg­te sie eine neue Cha­rak­ter-Facet­te in ihre Stim­me: die jugend­li­che, hoff­nungs­fro­he Lieb­ha­be­rin, die Auf­säs­si­ge gegen die Wart­burg-Gesell­schaft, die lei­den­de, zu Tode betrüb­te Gelieb­te des ver­damm­ten Min­ne­sän­gers.

Schon in die­sen frü­hen Jah­ren hör­te man, was Jes­sye Normans Stim­me auch spä­ter aus­zeich­nen soll­te: Sie war der­art groß, dass sie in jedem Cha­rak­ter, egal, ob es Aida war oder Sieg­lin­de, ob er von Ver­di oder von Wag­ner erfun­den war, von Mey­er­beer oder von Schön­berg, nie­mals nur Ober­flä­che such­te, son­dern in den Abgrün­den ihres Organs immer die pas­sen­de Nuan­ce für den jewei­li­gen Moment auf­spür­te – Men­schen waren für sie stets drei­di­men­sio­nal.

Man könn­te auch sagen: Jes­sye Nor­man wei­ger­te sich, die Cha­rak­te­re, die sie ver­kör­per­te, in eine Schub­la­de zu ste­cken – jeder Ein­zel­ne wur­de von ihr auf­merk­sam, mit Lie­be erforscht und vor allen Din­gen mit die­sem schier unend­li­chen Sopran, der so tief war wie die Mut­ter Erde und so hoch wie die wol­ken­los strah­len­de Son­ne. Stets, und auch das ist beson­ders, mit per­fek­ter Dik­ti­on – in Eng­lisch, Fran­zö­sisch, Ita­lie­nisch oder Deutsch.

Als alle glaub­ten, Jes­sye Nor­man ver­or­tet zu haben, ging sie dort­hin, von wo sie sich eigent­lich befreit hat­te: zurück zum Jazz und zum Gos­pel. Weil sie es woll­te. Nicht mehr, weil sie es muss­te. Und das hör­te man ihr an. Jeder Cho­ral, jeder Song wur­de eine Ode an die Frei­heit, die Leben­dig­keit, die Melan­cho­lie. Und es pas­sier­te etwas Wun­der­ba­res: Wäh­rend ande­re Opern­stars durch Cross­over ver­su­chen, Pop-Publi­kum zur Oper zu bewe­gen, begeis­ter­te Nor­man ihr Opern­pu­bli­kum in Scha­ren für den Jazz!

Vor allen Din­gen aber schaff­te Jes­sye Nor­man es, zwei ande­re Schub­la­den zu einer zusam­men­zu­le­gen: Die Lade der Göt­tin, der Diva, mit der Lade des Men­schen. Nur weni­gen gelingt der Spa­gat zwi­schen außer­welt­li­cher Unan­greif­bar­keit, die Nor­man qua Stim­me zuteil­wur­de und die sie durch ihre bom­bas­ti­schen Auf­trit­te (man den­ke allein an das Tri­co­lo­re-Out­fit zum 300. Jubi­lä­um des Stur­mes auf die Bas­til­le in Paris!) unter­strich, und der tie­fen Mensch­lich­keit, die sie zum einen durch ihr Enga­ge­ment für Obdach­lo­se zeig­te, zum ande­ren jedem ent­ge­gen­brach­te, der ihr gegen­über­trat – durch ihre Fähig­keit zuzu­hö­ren, inter­es­siert zu sein, stets auf Augen­hö­he zu reden und vor allen Din­gen: durch ihre Freu­de dar­an, gemein­sam mit ande­ren Men­schen zu lachen.

In den letz­ten Jah­ren ihrer Kar­rie­re lös­te Jes­sye Nor­man noch ein­mal alle Schub­la­den auf und beschränk­te sich fast aus­schließ­lich auf das Gen­re des Lie­des. Hier, in die­sen Opern für die Hosen­ta­sche, in die­sen Mikro­kos­men, in denen es dar­um geht, in Mil­li­se­kun­den Stim­mun­gen zu ändern, Geschich­ten zu erzäh­len, End­lo­sig­keit durch Lega­ti zu kre­ieren und das Wort als Aus­drucks­mit­tel zu benut­zen, riss sie inner­halb weni­ger Minu­ten gigan­ti­sche See­len­wel­ten auf. Nach­zu­hö­ren unter ande­rem in ihren ein­ma­li­gen Vier letz­ten Lie­dern von Richard Strauss.

Mein Kol­le­ge Claus Fischer pos­te­te heu­te eine die­ser wun­der­ba­ren Geschich­ten auf Face­book, die mit genau die­ser Auf­nah­me in Ver­bin­dung ste­hen. Dem­nach besuch­te Nor­man nach der legen­dä­ren Auf­nah­me der „Vier letz­ten Lie­der“ mit Kurt Masur die Musi­ka­li­en­hand­lung M. Oels­ner in Leip­zig, stö­ber­te so lan­ge, dass die Nacht ein­kehr­te, der Laden nur noch für sie geöff­net war, schritt mit einem Sta­pel Noten zur Kas­se und bestell­te ein Taxi. Das war in Leip­zig zu die­ser Zeit schwer zu orga­ni­sie­ren, also bug­sier­te der Inha­ber die kor­pu­len­te Diva kur­zer­hand in sei­nen Wart­burg und fuhr sie ins Hotel. Das Schö­ne ist: Man kann sich den Spaß, das Lachen und die Stim­mung einer sol­chen Fahrt bild­haft vor­stel­len – auch und gera­de an einem trau­ri­gen Tag wie ihrem Tod.