Eine vom Deut­schen Musik­rat, der Kon­fe­renz der Lan­des­mu­sik­rä­te sowie der Ber­tels­mann Stif­tung gemein­sam in Auf­trag gege­be­ne bun­des­wei­te Stu­die ana­ly­siert die aktu­el­le und zukünf­ti­ge Situa­ti­on der Ver­sor­gung mit Musik­un­ter­richt in der Grund­schu­le.

Mit Erstau­nen und Bewun­de­rung schrieb der eng­li­sche Musik­his­to­ri­ker Charles Bur­ney in sei­nem musi­ka­li­schen Rei­se­ta­ge­buch vom Musik­un­ter­richt in den Län­dern des Habs­bur­ger­reichs. Von 1770 bis 1772 reis­te er durch Euro­pa, um sich einen Über­blick zu ver­schaf­fen. Was er beob­ach­te­te, war eine Musik­pfle­ge, die noch die ein­fachs­ten Lebens­ver­hält­nis­se durch­drang. An jeder klei­nen Dorf­schu­le gel­te die Musik­aus­bil­dung als eben­so wich­tig wie das Lesen und Schrei­ben.

Bundesweite Erhebung

Folgt man einer vom Deut­schen Musik­rat, der Kon­fe­renz der Lan­des­mu­sik­rä­te sowie der Ber­tels­mann Stif­tung gemein­sam in Auf­trag gege­be­nen bun­des­wei­ten Erhe­bung, sieht die Lage in deut­schen Lan­den heu­te anders aus. Ent­stan­den ist sie im Rah­men der Zusam­men­ar­beit zwi­schen der Ber­tels­mann Stif­tung und dem Insti­tut für musik­päd­ago­gi­sche For­schung der Hoch­schu­le für Musik, Thea­ter und Medi­en Han­no­ver. Dar­an mit­ge­ar­bei­tet haben der Direk­tor des Insti­tuts Pro­fes­sor Dr. Andre­as Leh­mann-Werm­ser und sei­ne wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­te­rin im Bereich der empi­ri­schen fach­di­dak­ti­schen For­schung Ute Kon­rad sowie Pro­fes­sor Dr. Horst Weis­haupt, der seit 2016 Ehren­mit­glied der Deut­schen Gesell­schaft für Erzie­hungs­wis­sen­schaft ist.

Die aktuelle Situation und die Zukunft

ANZEIGE









Zwei Fra­gen ana­ly­siert die Stu­die: Zum einen, wie die aktu­el­le Situa­ti­on in der Grund­schu­le zur Ver­sor­gung aller Klas­sen mit Musik­un­ter­richt in den Län­dern aus­se­he. Und zum ande­ren, wie sich die Situa­ti­on in der Grund­schu­le zur Ver­sor­gung aller Klas­sen mit Musik­un­ter­richt in den Län­dern bis zum Jahr 2028 ent­wi­ckeln wer­de.

Die Situationsanalyse

Als Aus­gangs­punkt der „Situa­ti­ons­ana­ly­se“ dien­ten „sta­tis­ti­sche Daten des soge­nann­ten Kern­da­ten­sat­zes“, auf des­sen regel­mä­ßi­ge Erfas­sung sich die Län­der im Rah­men der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz geei­nigt hät­ten. Unbe­rück­sich­tigt geblie­ben sei­en die den Pflicht­un­ter­richt ergän­zen­den Pro­gram­me, Arbeits­ge­mein­schaf­ten, Ange­bo­te im Rah­men der Ganz­tags­be­treu­ung oder Koope­ra­ti­ons­pro­jek­te zur musi­ka­li­schen Bil­dung.

Keine Daten aus Bayern, Niedersachsen und Saarland

Alle 16 Bun­des­län­der wur­den ab Juni 2018 um die Lie­fe­rung der „zum dama­li­gen Zeit­punkt aktu­el­len Daten des Schul­jah­res 2016/17“ gebe­ten. Die Rück­mel­dun­gen hät­ten teil­wei­se nicht der Abfra­ge ent­spro­chen und sei­en lücken­haft gewe­sen. Auch hät­ten die drei Bun­des­län­der Bay­ern, Nie­der­sach­sen und Saar­land kei­ne Daten gelie­fert.

Vor­ge­se­he­ne Musik­un­ter­richts­stun­den in den ein­zel­nen Län­dern

BW (Baden-Württemberg), BY (Bayern), BE (Berlin), BB (Brandenburg), HB (Bremen), HH (Hamburg), HE (Hessen), MV (Mecklenburg-Vorpommern), NI (Niedersachsen), NW (Nordrhein-Westfalen), RP (Rheinland-Pfalz), SL (Saarland), SN (Sachsen), ST (Sachsen-Anhalt), SH (Schleswig-Holstein), TH (Thüringen).

Bay­ern habe für die Stu­die nur Daten zur Alters­struk­tur der Lehr­kräf­te zur Ver­fü­gung gestellt. Der Frei­staat erhe­be nach eige­nen Anga­ben kei­ne Daten zum Musik­un­ter­richt in der Grund­schu­le gemäß den KMK-Ver­ein­ba­run­gen. Habe es gehei­ßen. „Das Saar­land erhebt im Primar­be­reich und der Sekun­dar­stu­fe I ledig­lich Fremd­spra­chen und kei­ne ande­ren Fächer. Die erho­be­nen Leh­rer­da­ten geben kei­ne Aus­kunft dar­über, ob eine Lehr­kraft die Lehr­be­fä­hi­gung Musik erlangt hat“, habe das Saar­land gemel­det. Und das Nie­der­säch­si­sche Kul­tus­mi­nis­te­ri­um habe kei­ne über die ver­öf­fent­lich­ten Infor­ma­tio­nen hin­aus­ge­hen­den Daten für eine fach­spe­zi­fi­sche Ana­ly­se zur Ver­fü­gung gestellt. Es habe ange­ge­ben, sie wür­den „nicht bzw. nicht in der gewünsch­ten Detail­stu­fe“ vor­lie­gen bzw. könn­ten nicht zusam­men­ge­stellt wer­den.

Sehr unterschiedliche Vorgaben der Länder

Vor­ge­se­he­ne und tat­säch­lich erteil­te Musik­un­ter­richts­stun­den

BW (Baden-Württemberg), BY (Bayern), BE (Berlin), BB (Brandenburg), HB (Bremen), HH (Hamburg), HE (Hessen), MV (Mecklenburg-Vorpommern), NI (Niedersachsen), NW (Nordrhein-Westfalen), RP (Rheinland-Pfalz), SL (Saarland), SN (Sachsen), ST (Sachsen-Anhalt), SH (Schleswig-Holstein), TH (Thüringen).

Die zusam­men­ge­fass­ten Ergeb­nis­se wür­den auf den Daten von 14 Bun­des­län­dern beru­hen. Dabei beto­nen die Wis­sen­schaft­ler, dass die Situa­ti­on des Musik­un­ter­richts in der Grund­schu­le in den ein­zel­nen Län­dern „sehr unter­schied­lich“ sei. Bereits die Vor­ga­ben der Län­der zum Umfang des Musik­un­ter­richts für die ers­ten vier Schul­jah­re wür­den laut Stun­den­ta­feln zwi­schen vier und acht Stun­den vari­ie­ren. Zusätz­lich hät­ten die Wis­sen­schaft­ler „wei­te­re zur Ver­fü­gung ste­hen­de Quel­len zusam­men­ge­tra­gen und ana­ly­siert“.

Ergebnis der Situationsanalyse

Schu­len ohne Musik­lehr­kräf­te und Schü­le­rIn­nen ohne Musik­un­ter­richt

BW (Baden-Württemberg), BY (Bayern), BE (Berlin), BB (Brandenburg), HB (Bremen), HH (Hamburg), HE (Hessen), MV (Mecklenburg-Vorpommern), NI (Niedersachsen), NW (Nordrhein-Westfalen), RP (Rheinland-Pfalz), SL (Saarland), SN (Sachsen), ST (Sachsen-Anhalt), SH (Schleswig-Holstein), TH (Thüringen).

Die Erhe­bung nimmt an, dass bun­des­weit 40.437 Musik­lehr­kräf­te benö­tigt wür­den. Aktu­ell sei­en 17.290 aus­ge­bil­de­te Musik­lehr­kräf­te in den Grund­schu­len tätig. Es fehl­ten somit 23.147. Auch stell­ten die Wis­sen­schaft­ler fest, dass „ledig­lich 42,8 Pro­zent“ der vor­ge­se­he­nen Unter­richts­stun­den von aus­ge­bil­de­ten Musik­lehr­kräf­ten erteilt wer­den. Der Anteil fach­fremd erteil­ten Unter­richts vari­ie­re stark zwi­schen den Län­dern und lie­ge zwi­schen 11,4 Pro­zent und 72,5 Pro­zent.

Modellrechnung für 2028

Auf­grund ihrer Erhe­bung erstell­ten die Wis­sen­schaft­ler eine Modell­rech­nung für 2028. Der Man­gel wer­de auf 25.280 Musik­lehr­kräf­te stei­gen, und der Anteil des fach­ge­recht erteil­ten Musik­un­ter­richts wer­de im Bun­des­durch­schnitt auf 39 Pro­zent fal­len. Ursa­che für die Stei­ge­rung des Man­gels lie­ge dar­an, dass mehr Musik­lehr­kräf­te alters­be­dingt den Schul­dienst ver­las­sen als Nach­wuchs­kräf­te nach­rü­cken wür­den. Zudem wer­de durch bun­des­weit stei­gen­de Schü­ler­zah­len der Bedarf zuneh­men.

Mehr zur Stu­die: www.bertelsmann-stiftung.de

Mehr zum Insti­tut für musik­päd­ago­gi­sche For­schung der Hoch­schu­le für Musik, Thea­ter und Medi­en Han­no­ver: www.ifmpf.hmtm-hannover.de