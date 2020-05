Das Publi­kum der Sym­pho­ni­ker Ham­burg will wie­der ins Kon­zert gehen: 88 Pro­zent der regel­mä­ßi­gen Gäs­te wür­den bei Ein­hal­tung von Coro­na-Schutz­maß­nah­men Ver­an­stal­tun­gen in der Laeiszhal­le besu­chen. Das geht aus einer am Mitt­woch ver­öf­fent­lich­ten Online-Umfra­ge des Orches­ters her­vor, an der 729 Per­so­nen teil­ge­nom­men haben.

Sym­pho­ni­ker Ham­burg

Für die Wie­der­auf­nah­me des Kon­zert­be­triebs mit Ein­schrän­kun­gen haben die Sym­pho­ni­ker ein Kon­zept erar­bei­tet. Die dar­in vor­ge­schla­ge­nen Maß­nah­men wür­den von einer gro­ßen Mehr­heit der Befrag­ten unter­stützt, hieß es. Ins­be­son­de­re soll­ten Besu­cher mit Erkäl­tungs­sym­pto­men nicht an Kon­zer­ten teil­neh­men. Zudem befür­wor­te­ten die Besu­cher einen kon­trol­lier­ten Ein­lass, der das Anein­an­der-Vor­bei­ge­hen mini­miert, sowie Abstän­de zwi­schen besetz­ten Plät­zen und eine Begren­zung der Ver­an­stal­tungs­dau­er auf etwa eine Stun­de. Eine Mas­ken­pflicht wäh­rend des Auf­ent­halts in den Ver­an­stal­tungs­räu­men wer­de von den Befrag­ten unter­schied­lich bewer­tet und zum Teil aus­drück­lich abge­lehnt.

In Ham­burg sind Ver­an­stal­tun­gen mit 50 bis 1.000 Per­so­nen zunächst bis zum 30. Juni unter­sagt. Nach die­sem Datum hal­ten die Sym­pho­ni­ker Ham­burg die Laeiszhal­le für beson­ders gut geeig­net, um einen ein­ge­schränk­ten Kon­zert­be­trieb zu star­ten. Ein wesent­li­cher Vor­teil sei­en die sechs Zugän­ge zum Saal und des­sen Grö­ße. Trotz der vor­ge­schla­ge­nen Maß­nah­men könn­ten dort rund 450 Besu­cher Kon­zer­te erle­ben.

„Auch wenn über­gro­ße Beset­zun­gen der­zeit nicht mög­lich sind: Wir haben vie­le Plä­ne, die Musik­ge­schich­te ist reich an klein besetz­ten Wer­ken“, sag­te Sym­pho­ni­ker-Chef­di­ri­gent Syl­va­in Cam­bre­ling. „Eine Zeit lang las­sen sich damit span­nen­de Kon­zer­te gestal­ten.“

