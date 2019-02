Maxim Emely­any­chev zählt zu den größ­ten Hoff­nun­gen der rus­si­schen Musik­sze­ne. Das heu­te 30 Jah­re jun­ge Mul­ti­ta­lent stu­dier­te Kla­vier, Cem­ba­lo, Barock­horn und Diri­gie­ren und gewann danach in allen Fächern inter­na­tio­na­le Prei­se. Seit 2016 lei­tet Maxim Emely­any­chev auch das renom­mier­te Barock­ensem­ble Il pomo d’oro. Für sein Diri­gen­ten-Debüt hat er sich zwei sin­fo­ni­sche Kron­ju­we­len aus­ge­sucht: Wer sich heu­te an Beet­ho­vens Eroi­ca her­an­traut, muss über Zau­ber­kräf­te ver­fü­gen, um das alte Schlacht­ross in ein Renn­pferd zu ver­wan­deln. Doch Emely­any­chev meis­tert die Ver­jün­gungs­kur mit jugend­li­cher Fri­sche und einer tän­ze­ri­schen Unbe­küm­mert­heit und Anmut, die alles heroi­sche Pathos, allen Tita­nis­mus, alle roman­ti­sche Bedeu­tungs­schwe­re, von ihm abfal­len lässt und es in die schlan­ken, spie­le­risch drän­gen­den Bewe­gungs­mus­ter einer klas­si­schen Sin­fo­nie zurück­führt. Mit his­to­risch ori­en­tier­ter, leicht­fü­ßi­ger Trans­pa­renz ver­wei­sen sei­ne hoch­mo­ti­vier­ten Nizhny Nov­go­rod Soloists wie­der auf die inne­re, struk­tu­rel­le Logik von Beet­ho­vens revo­lu­tio­nä­rer Satz­tech­nik, und ent­fa­chen mit rie­si­gen Atem­bö­gen eine sog­ar­ti­ge Strin­genz, die ganz ohne äuße­ren Druck die Musik selbst spre­chen lässt. Die Eroi­ca ent­le­digt sich hier alter Last und kann wie­der frei atmen. Mit ähn­lich fri­schem, drän­gen­dem Puls und tän­ze­ri­scher Beweg­lich­keit ent­staubt Emely­any­chev auch Brahms’ Haydn-Varia­tio­nen und durch­glüht sie mit jugend­li­chem Feu­er.