Simon Steen-Andersen spürt mit seiner multimedialen Performance „Walk-to-Walk“ dem Phänomen des Gehens nach. Die Premiere findet am 10. September 2020 in der Staatsoper Berlin statt.

Das Phänomen des Gehens als theatralisches und musikalisches Element zu dekonstruieren, ist das Ziel von Walk to Walk. Der Komponist und Aktionskünstler Simon Steen-Andersen ließ sich dazu von den Arbeiten Étienne-Jules Mareys anregen.

Der menschliche Körper in stetiger Bewegung: das Phänomen des Gehens. Der Aktionskünstler Simon Steen-Andersen (Foto oben: © Clars Svankjaer) versucht, es zu durchdringen.

Der französische Physiologe war ein Pionier der Fotografie und befasste sich intensiv mit der Chronofotografie, also dem fotografischen Festhalten von Bewegungsabläufen. Seine Arbeiten, in denen er die Bewegungen von Tieren, den Vogelflug, aber auch die menschlichen Körperbewegungen zeigte, begeisterten bereits die Künstler seiner Zeit. Mit dem Schlagzeugquartett Ensemble This | Ensemble That schafft Steen-Andersen eine multimediale Performance über Tempo und Bewegung.

Weitere Aufführungen: 13. und 15. September 2020 sowie 20., 22., 24. und 26. Juni 2021

Weitere Informationen: www.staatsoper-berlin.de