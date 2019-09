Ein Traum inspi­rier­te Giu­sep­pe Tar­zi­ni zu sei­ner Sona­te Teu­fel­stril­ler. Im Bund mit dem Teu­fel spiel­te ihm die­ser auf der Gei­ge vor und zwar so wun­der­voll, wie Tar­zi­ni es noch nie zuvor gehört hat­te. Nach dem Erwa­chen schrieb er die dia­bo­li­sche Musik nie­der. Der Gei­ger Mikhail Poche­kin (Foto oben, © Evge­ny Evtyuk­hov) und der Pia­nist Dmitry May­bo­ro­da stei­gern die inni­gen Klän­ge, mit denen das Stück anhebt, bis zu den teuf­li­schen Tril­lern im drit­ten Satz. Poche­kin, 1990 in Madrid als Sohn einer Musi­ker­fa­mi­lie gebo­ren, ist Preis­trä­ger meh­re­rer Wett­be­wer­be. Mit Johann Sebas­ti­an Bachs Zwei­ter Par­ti­ta gibt er eine Kost­pro­be sei­nes jüngst erschie­ne­nen Debüt­al­bums, auf dem er mit sei­nem „klar kon­tu­rier­ten Ton“ und sei­ner „frei von hör­ba­ren Mühen“ aus­for­mu­lier­ten Inter­pre­ta­ti­on der Bach­schen Meis­ter­stü­cke beein­druckt. Nach der Zwei­ten Solo-Etü­de, in der Jörg Wid­mann „eine Rei­se von einem drei­stim­mi­gen Cho­ral bis zu wild ent­fes­sel­ter Vir­tuo­si­tät“ unter­nimmt, wid­met sich Poche­kin mit May­bo­ro­da der Ers­ten Sona­te von Robert Schu­mann. May­bo­ro­da, 1993 als Sohn einer Gei­ger­fa­mi­lie in Mos­kau gebo­ren, ist eben­falls Preis­trä­ger zahl­rei­cher Wett­be­wer­be. Der Auf­tritt der bei­den Musi­ker erfolgt im Rah­men der von Andre­as Krau­se gegrün­de­ten Rei­he Win­ners & Mas­ters. Sie bie­tet jun­gen Talen­ten, die gera­de einen Wett­be­werb gewon­nen haben, ein Podi­um.

