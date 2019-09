Als jun­ger Stu­dent der Volks­wirt­schaft hör­te Was­si­ly Kan­din­sky in Mos­kau Wag­ners Lohen­grin. „Ich konn­te alle mei­ne Far­ben sehen“, beschrieb er den Ein­druck. „Es wur­de mir bewusst, dass Male­rei die glei­che Macht wie Musik besitzt.“ So war das Thea­ter für ihn die höchs­te ästhe­ti­sche Kunst, die idea­ler­wei­se die bil­den­den Küns­te, Musik, Tanz und Dich­tung ver­ein­te. Zwi­schen 1908 und 1914 schrieb er fünf Büh­nen­kom­po­si­tio­nen, Grü­ner Klang, Schwarz und Weiß, Schwar­ze Figur, Gel­ber Klang sowie die Farb­oper Vio­lett, von der 1927 ein Abschnitt in der Zeit­schrift Bau­haus erschien. Asso­zia­tiv ver­band er dar­in Bil­der­fol­gen, wobei er das Wort stel­len­wei­se als rei­nen Klang­wert zum Ein­satz brach­te. Die Ele­men­te Far­be und Form, Text, Raum und Klang sowie Bewe­gung soll­ten gleich­wer­tig zusam­men­wir­ken. Wie er sich das vor­stell­te, erläu­ter­te er zehn Jah­re spä­ter in dem Auf­satz Über die abs­trak­te Büh­nen­syn­the­se.

Schreibt Musik zu Wassily Kandinskys

Farboper „Violett“: Ali N. Askin

(© Florian Liedel).

Im Rah­men des Fes­ti­vals Büh­ne TOTAL der Stif­tung Bau­haus Des­sau setzt die Regis­seu­rin und Cho­reo­gra­fin Ari­la Sie­gert das Werk mit Kers­tin Schweer und Jörg Thie­me sze­nisch um. Für die Musik von Ali N. Askin, die dabei zur Urauf­füh­rung gelangt, steht Sebas­ti­an Ken­ner­knecht am Pult.

Wei­te­re Auf­füh­rung gibt es am 14. und 15. Sep­tem­ber 2019 sowie am 19., 20. und 21. Juni 2020.

Infor­ma­tio­nen: www.anhaltisches-theater.de