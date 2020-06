Das Thea­ter Lübeck hat für die Sai­son 2020/21 einen alter­na­ti­ven Spiel­plan ent­wi­ckelt. Die ers­ten drei ursprüng­lich geplan­ten Musik­thea­ter-Pre­mie­ren wer­den um exakt ein Jahr ver­scho­ben, sag­te der neue Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Ste­fan Vla­dar am Frei­tag. Im Kon­zert­be­reich ste­hen der­zeit nur die Ter­mi­ne der Sin­fo­nie­kon­zer­te fest. Alle wei­te­ren Rei­hen, etwa Kam­mer­kon­zer­te, Kin­der­kon­zer­te sowie Klang­bil­der­kon­zer­te des Phil­har­mo­ni­schen Orches­ters, sol­len erst kurz­fris­tig ange­kün­digt wer­den.

Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Vla­dar und Schau­spiel­di­rek­tor Holz­warth

Als Eröff­nungs­pre­mie­re prä­sen­tiert das Haus am 28. August die Monooper „Die mensch­li­che Stim­me (La voix humai­ne)“ von Fran­cis Pou­lenc und die Oper „Das Tele­fon oder ‚L’amour à trois‘ “ von Gian Car­lo Menot­ti. Der Dop­pel­abend in der Regie von Rai­ner Vier­lin­ger tritt an die Stel­le der ursprüng­lich geplan­ten Oper „Medea“ von Lui­gi Che­ru­bi­ni in der Regie von Peter Kon­wit­sch­ny.

Georg Fried­rich Hän­dels „Tolo­meo“, insze­niert von Antho­ny Pila­va­chi, ersetzt ab 9. Okto­ber Richard Wag­ners „Lohen­grin“. Die Pro­duk­ti­on „Night and Day – Cole Por­ter on Sta­ge“ von Regis­seur Micha­el Wall­ner wird am 13. Novem­ber urauf­ge­führt. Sie ist Ersatz für die Ope­ret­te „Die Fle­der­maus“ von Johann Strauß. Ab 22. Janu­ar steht Paul Hin­de­miths Oper „Car­dil­lac“ auf dem Pro­gramm, alter­na­tiv wür­de die Kam­mer­oper „Die Gespens­ter­so­na­te“ von Ari­bert Rei­mann auf­ge­führt. Am 6. März soll Wolf­gang Ama­de­us Mozarts Oper „Le noz­ze di Figa­ro“ in einer Insze­nie­rung von Ste­phen Law­less Pre­mie­re fei­ern, ein etwai­ger Ersatz für die­ses Werk ist in Pla­nung.

Wei­te­re Neu­pro­duk­tio­nen sind die Kin­der­oper „Das Dschun­gel­buch“ und die Oper „Die Lie­be der drei Köni­ge (L’amore dei tre re)“ von Ita­lo Mon­te­mez­zi. Zudem ist für das Musik­thea­ter eine Gala in Pla­nung, die an meh­re­ren Vor­stel­lungs­ter­mi­nen statt­fin­den soll.

