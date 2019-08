Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit einer exklu­si­ven Geschich­te über den Zoff bei den Salz­bur­ger Oster­fest­spie­len, mit einem Kirill Petren­ko im Ely­si­um und einem Pia­nis­ten im bedroh­ten tür­ki­schen Wald.

WAS IST

Antritts­kon­zert von Kirill Petren­ko als Event in Ber­lin. Der­weil kämpft Chris­ti­an Thie­le­mann in Salz­burg um sei­ne Zukunft.

SHOWDOWN: THIELEMANN VS. BACHLER

Das The­ma der Woche braucht etwas Raum – zu ver­trackt und ver­fah­ren ist die Situa­ti­on bei den Salz­bur­ger Oster­fest­spie­len der­zeit. Nach­dem Chris­ti­an Thie­le­mann erklärt hat­te, dass er nicht bereit sei, mit dem desi­gnier­ten Geschäfts­füh­rer der Oster­fest­spie­le und der­zei­ti­gen Inten­dan­ten der Baye­ri­schen Staats­oper, Niko­laus Bach­ler, zusam­men­zu­ar­bei­ten (wir haben berich­tet), leg­te er nun nach. Und wie­der wähl­te er dafür den Jour­na­lis­ten Jür­gen Kes­ting von der FAZ als Sprach­rohr. Kes­ting schlägt sich dabei ziem­lich distanz­los auf Thie­le­manns Sei­te und nennt die Salz­bur­ger Poli­tik-Prot­ago­nis­ten eine „Polit­ban­di­ten­ge­sell­schaft”, was BR-Klas­sik-News-Chef Bern­hard Neu­hoff auf Twit­ter her­aus­ge­for­dert hat, über eine „unnö­ti­ge ver­ba­le Ver­ro­hung” zu spre­chen. Kri­ti­ker Manu­el Brug legt eine „Instru­men­ta­li­sie­rung (Kes­tings) von der Ruzi­cka-Frak­ti­on” nahe (Peter Ruzi­cka ist der­zei­ti­ger Geschäfts­füh­rer und Ver­bün­de­ter Thie­le­manns). Aber das ist noch nicht alles. Thie­le­mann hat inzwi­schen auch den Anwalt Peter Raue ein­ge­schal­tet, um sei­ne Posi­ti­on zu ver­tre­ten.

Fakt ist: Bis 2022 ist Bach­ler ledig­lich als Geschäfts­füh­rer ver­pflich­tet. Thie­le­manns Ver­trag läuft 2023 aus (wenn er nicht ver­län­gert wird). Von 2022 an ist Bach­ler als künst­le­ri­scher Gesamt­ver­ant­wort­li­cher ver­pflich­tet – bis vor­erst 2025. Klar, dass er sich in die­ser Rol­le von Thie­le­mann nicht vor­schrei­ben las­sen will, was von 2023 an auf dem Pro­gramm ste­hen soll. Um so merk­wür­di­ger, dass Thie­le­manns Plä­ne nun in den Salz­bur­ger Nach­rich­ten gele­akt wur­den (auf Anfra­ge, ob der Diri­gent aus­schlie­ßen kön­ne, die Inter­na sel­ber wei­ter­ge­ge­ben zu haben, beka­men wir bis heu­te kei­ne Ant­wort). Der Diri­gent plant 2022 auf jeden Fall einen Lohen­grin mit Pio­tr Bec­zała und 2023 eine Elek­tra in der Insze­nie­rung von Katha­ri­na Wag­ner. Bei­de Plä­ne gefal­len Bach­ler angeb­lich nicht, und – hier wird es span­nend – auch das Orches­ter, die Säch­si­sche Staats­ka­pel­le, soll bei einem Tref­fen im Bay­reu­ther Restau­rant Bür­ger­reuth im Juli Beden­ken geäu­ßert haben. Das ist beson­ders span­nend, da sich hier ers­te Brü­che zwi­schen Orches­ter und Diri­gent zei­gen – bei­de sind unab­hän­gig von­ein­an­der bei den Oster­fest­spie­len enga­giert.

Knack­punkt der Debat­te aber scheint ein ande­res Detail: Wäh­rend Thie­le­mann behaup­tet, dass Bach­ler ihm unge­fragt von der Poli­tik vor die Nase gesetzt wor­den sei, hört man aus dem Auf­sichts­rat, dass Thie­le­mann nach einem ers­ten Tref­fen mit Bach­ler der Per­so­na­lie zunächst zuge­stimmt haben soll – und sich erst spä­ter, in einer Auf­sichts­rats­sit­zung, gegen den Mann aus Mün­chen aus­ge­spro­chen habe. Die Wahr­heit in die­ser Fra­ge wird ent­schei­dend über den Fort­gang der Ver­hand­lun­gen wer­den.

Lan­des­haupt­mann Wil­fried Has­lau­er hat bereits unter­schied­li­che Per­sön­lich­kei­ten ange­fragt, um zu ver­mit­teln, unter ihnen wohl auch Ex-Staats­opern-Inten­dant Ioan Holen­der. Am Ende wird der Ball aber wie­der bei der Poli­tik lan­den. Die Schlüs­sel­fra­ge wird sein, ob Bach­ler ab 2023 nicht längst eine voll­kom­men neue Auf­stel­lung der Oster­fest­spie­le plant: Ohne fes­tes Orches­ter und Diri­gen­ten, statt­des­sen mit inten­si­ven Gast­spie­len von jähr­lich wech­seln­den Orches­tern. Ist die eigent­li­che Aus­schrei­bung etwa längst obso­let, in der es hieß: Der neue Geschäfts­füh­rer soll „an der Sei­te des Künst­le­ri­schen Lei­ters Chris­ti­an Thie­le­mann und der Säch­si­schen Staats­ka­pel­le Dres­den als Resi­denz­or­ches­ter das Fes­ti­val in die nächs­te Deka­de füh­ren und wei­ter ent­wi­ckeln.“ Nicht undenk­bar, dass Bach­ler und Has­lau­er längst einen ande­ren Plan ver­fol­gen und die Oster­fest­spie­le nicht län­ger als Diri­gen­ten-Fest­spie­le wie einst unter Her­bert von Kara­jan, son­dern als klug kura­tier­te Leis­tungs­show der welt­bes­ten Orches­ter und Diri­gen­ten fort­füh­ren wol­len. Dafür gäbe es vie­le gute Grün­de – aber sie müss­ten auf den Tisch.

Der Salz­bur­ger Lan­des­haupt­mann ist der­zeit im Urlaub, die nächs­te Auf­sichts­rats­sit­zung ist für den 17. Sep­tem­ber anbe­raumt. Es ist frag­lich, ob sich die Salz­bur­ger Poli­tik bis dahin gefal­len lässt, eine „Ban­di­ten­ge­sell­schaft” genannt zu wer­den, dass inter­ne Plä­ne an die Öffent­lich­keit gelan­gen und ein Musik­di­rek­tor die Öffent­lich­keit sucht, um den Lan­des­haupt­mann vor sich her­zu­trei­ben – viel­leicht ist der Rubi­kon längst über­schrit­ten, ohne dass Thie­le­mann es ahnt.

PETRENKOS GRUSS DER GANZEN WELT

Wir wis­sen nicht, ob Chris­ti­an Thie­le­mann dem Antritts­kon­zert von Kirill Petren­ko bei den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern am Radio gelauscht hat (der noch abruf­ba­re Audio-Mit­schnitt ist dabei wesent­lich hörens­wer­ter als die Video-Über­tra­gung vom Bran­den­bur­ger Tor). Wenn, dann hat er gehört, was die­sen Diri­gen­ten so beson­ders macht. Gera­de in Beet­ho­vens Neun­ter Sin­fo­nie liegt Petren­kos Stär­ke dar­in, nichts bewusst anders machen zu wol­len. Er ist kei­ner die­ser Mode-Diri­gen­ten, der die Musik für das eige­ne Ego gegen den Strich bürs­tet, kei­ner, der auf lee­re Affek­te setzt, son­dern jemand, der im Urver­trau­en auf die Noten eine unmit­tel­ba­re Tie­fe fin­det. Und vor allen Din­gen: Petren­ko scheint sein Orches­ter durch unend­li­ches Ver­trau­en zu neu­en Höhen anzu­spor­nen. Schon lan­ge hat man die Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker nicht mehr als der­art vir­tuo­ses Solis­ten-Ensem­ble und gleich­sam als unwi­der­steh­li­ches Team gehört: sinn­lich und exis­ten­zi­ell in jeder Nuan­ce. Man hört, war­um jeder ein­zel­ne Musi­ker sich auf den neu­en Diri­gen­ten freut! Dazu eine groß­ar­ti­ge Sän­ger-Beset­zung mit Mar­lis Peter­sen, Eli­sa­beth Kul­man, Ben­ja­min Bruns und Kwang­chul Youn. Die Mess­lat­te für das Beet­ho­ven-Jahr 2020 liegt auf jeden Fall schon mal so hoch wie das Ely­si­um selbst.

WAS WAR

Soli­da­risch: Anna Netreb­ko stellt sich hin­ter Pláci­do Dom­in­go.

DOMINGO-INVESTIGATION HAT BEGONNEN

Nach den Sex-Vor­wür­fen gegen Pláci­do Dom­in­go wur­de nun die Juris­tin Debra Wong Yang ein­ge­setzt, um die Unter­su­chun­gen an der LA-Ope­ra zu lei­ten. Debra Wong war Rich­te­rin in Los Ange­les und lei­te­te bereits eine Unter­su­chung an einer Medi­zin­hoch­schu­le. Sie ende­te damals mit dem frei­wil­li­gen (und aus­be­zahl­ten) Rück­tritt des Lei­ters. Über eine ähn­li­che Lösung wird auch im Fall Dom­in­go bereits getu­schelt. Der­weil ste­hen die USA wei­te­ren Dom­in­go-Auf­trit­ten fast schon ver­bohrt kri­tisch gegen­über, und Euro­pa beweist Augen­maß: Gera­de hat sich Anna Netreb­ko via Face­book mit Dom­in­go soli­da­ri­siert, und selbst enga­gier­te #metoo-Kämp­fe­rin­nen wie die Sän­ge­rin Eli­sa­beth Kul­man erklä­ren, dass der Fall Dom­in­go sich nicht mit dem Fall Gus­tav Kuhn ver­glei­chen las­se, auch, weil Dom­in­go glaub­haft Erkennt­nis zei­ge – die Absa­gen sei­ner Kon­zer­te hält Kul­man für über­trie­ben.

TRAUTMANN HAKT NACH

Vor zwei Wochen haben wir an die­ser Stel­le berich­tet, dass Naxos-Grün­der Klaus Hey­mann nicht ver­steht, dass Ama­zons Smart-Laut­spre­cher Ale­xa in ers­ter Linie Musik der Deut­schen Gram­mo­phon und des­sen Uni­ver­sal-Kos­mos inklu­si­ve der DECCA spielt. DG-Chef Cle­mens Traut­mann hak­te auf unse­ren Bericht hin bei Hey­mann per­sön­lich nach. Der schick­te dem DG-Kol­le­gen prompt eine Lis­te mit Titeln, die sei­ne Ale­xa aus­spuckt, wenn er sie bit­tet, „klas­si­sche Musik“ zu spie­len. Der DG-Schwer­punkt der Stü­cke ließ den Naxos-Chef fra­gen „Alles nur Zufall oder Algo­rith­mus?“. Hier die Top 14 von Hey­manns „Alexa“-Klassik: 1. Yiru­ma, 2. Ein­audi (DECCA), 3. Mozart Cla­ri­net Con­cer­to (from a „Din­ner“ com­pi­la­ti­on), 4. Ein­audi (DECCA), 5. Bach (DG), 6. Beet­ho­ven (DG), 7. Ein­audi, 8. Mozart Kla­vier­kon­zert Bren­del (Dec­ca), 9. Mozart Vio­lin­kon­zert (DG), 10. Bach Oboe (DG), 11. Bach, Hil­ary Hahn (DG), 12. Bach, Mut­ter (DG), 13. Cho­pin (DG), 14. Mozart (DG).

AUF UNSEREN BÜHNEN

Bereits letz­te Woche haben wir über ers­te Ergeb­nis­se der MDR-Thea­ter­um­fra­ge berich­tet. Nun geht es wei­ter: Die Büh­nen in Sach­sen, Sach­sen-Anhalt und Thü­rin­gen wol­len gesell­schafts­po­li­ti­sche Ver­än­de­run­gen aktiv beglei­ten und sich ein­mi­schen: 31 von 32 Inten­dan­ten spra­chen sich für einen Aktua­li­täts­be­zug gegen­über Rechts­po­pu­lis­mus oder digi­ta­len Medi­en aus. +++ Im letz­ten News­let­ter haben wir auch über die Umwand­lung des Kul­tur­sen­ders des Hes­si­schen Rund­funks berich­tet – Jür­gen Kau­be von der FAZ ord­net die aktu­el­le Lage nun in einem bis­si­gen Text ein: Das Vor­ge­hen des hr zeu­ge von Ver­ach­tung – „für die Kul­tur, die Mit­ar­bei­ter und die Bei­trags­zah­ler“.

PERSONALIEN DER WOCHE

Jonas Kauf­mann fand sich die­se Woche unter dem Feh­ler­teu­fel­chen der Süd­deut­schen Zei­tung wie­der. Die hat­te näm­lich behaup­tet, es sei all­ge­mein bekannt, dass Rolan­do Vil­la­zón und Kauf­mann sich einer Stimm­band-OP unter­zo­gen hät­ten. Dem sei nicht so, ließ der Münch­ner Tenor die SZ und ihre Leser nun per Gegen­dar­stel­lung wis­sen. +++ Auck­land in Neu­see­land hat sein Musik­thea­ter in das Kiri Te Kana­wa Thea­ter umbe­nannt – und setzt der bekann­tes­ten Sän­ge­rin des Lan­des damit ein Denk­mal. +++ Der tür­ki­sche Pia­nist Fazıl Say hat in einem Wald der Pro­vinz Can­a­k­ka­le im Nord­wes­ten der Tür­kei mit einem Kon­zert gegen die Abhol­zung des Wald­ge­biets demons­triert. Er spiel­te ein eigens für den bedroh­ten Wald kom­po­nier­tes Werk. +++ Die frist­lo­se Ent­las­sung der Lei­te­rin des Tanz­thea­ters Wup­per­tal Pina Bausch, Adol­phe Bin­der, war unrecht – das befand nun das Arbeits­ge­richt in Düs­sel­dorf. Bin­der ist damit offi­zi­ell noch immer künst­le­ri­sche Lei­te­rin des Ensem­bles. +++ Der Erbau­er der neu­en Orgel der Frau­en­kir­che, Dani­el Kern, ist über­ra­schend mit 69 Jah­ren gestor­ben. +++ Im Alter von 85 Jah­ren ver­starb der Diri­gent und Chor­spe­zia­list Hel­muth Froschau­er. Er war Mit­ar­bei­ter Her­bert von Kara­jans und Chef­di­ri­gent des WDR Rund­funk­or­ches­ters Köln.

WAS LOHNT

Die Twio­lins laden zum vier­ten Mal zum Pro­gres­si­ve Clas­si­cal Music Award.

Ich habe Marie-Lui­se und Chris­toph Ding­ler, die „Twio­lins“, bei einem Dreh über die musi­ka­li­sche Land­schaft des Rheins in Mann­heim ken­nen­ge­lernt. Was die bei­den neben ihren Gei­gen-Duo-Auf­trit­ten an den Start brin­gen, ist fas­zi­nie­rend. Inzwi­schen orga­ni­sie­ren sie bereits den vier­ten „Pro­gres­si­ve Clas­si­cal Music Award“, in dem sich 344 neue, maxi­mal fünf­mi­nü­ti­ge Kom­po­si­tio­nen aus 50 Natio­nen für zwei Gei­gen dem Wett­be­werb stel­len. Die Ding­lers suchen neue, span­nen­de und „ande­re“ Musik für zwei Gei­gen – zeit­ge­mä­ße Kom­po­si­tio­nen. Eine Fach­ju­ry aus Juli­an Rach­lin, Alek­sey Igu­des­man und Bene­dikt Bry­dern hat sechs Fina­lis­ten aus­ge­wählt, und ab sofort liegt es in der Hand des Publi­kums, wer den Preis und die Preis­gel­der in Höhe von 11 000 Euro am 28. Sep­tem­ber in Mann­heim gewinnt. Die Ver­an­stal­tung aus dem Muse­um Welt­kul­tu­ren Mann­heim wird ab 20 Uhr gegen eine Gebühr auch live im Inter­net gestreamt. Ein Online-Voting ist aller­dings nicht mög­lich.

