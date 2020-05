Erst­mals nach über zwei Mona­ten tritt der Leip­zi­ger Tho­man­er­chor am Wochen­en­de wie­der vor Publi­kum auf. Bei der Motet­te am Sams­tag und dem Got­tes­dienst am Sonn­tag sin­gen Mit­glie­der der 11. und 12. Klas­se des Tho­man­er­cho­res, ver­stärkt von drei Mäd­chen des Tho­mas­Schul­Cho­res. In der Tho­mas­kir­che wer­den sie von der Solo-Cel­lis­tin des Gewand­haus­or­ches­ters, Vero­ni­ka Will­helm, und dem Con­ti­nuo-Orga­nis­ten Sebas­ti­an Heindl beglei­tet, teil­te der Tho­man­er­chor am Mitt­woch mit. Unter der Lei­tung von Tho­mas­kan­tor Gott­hold Schwarz erklin­gen Wer­ke von Wil­ly Burk­hard, Hein­rich Schütz, Arvo Pärt und Johann Her­mann Schein.

Tho­man­er­chor

Die bei­den Ver­an­stal­tun­gen dau­ern zwi­schen 30 und 45 Minu­ten. Zuge­las­sen wer­den jeweils höchs­tens 120 Besu­cher. Jeder von ihnen muss sich am Ein­lass nament­lich und mit Kon­takt­da­ten regis­trie­ren. Wäh­rend der Motet­te und des Got­tes­diens­tes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tra­gen.

