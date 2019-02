Als Georg Fried­rich Hän­del 1707 nach Rom kam, waren Opern­auf­füh­run­gen ver­bo­ten. Nach einem Erd­be­ben hat­te der Papst sie für über­flüs­si­gen Luxus erklärt. Doch welt­li­che Kan­ta­ten, kur­ze dra­ma­ti­sche Sze­nen in klei­ner Beset­zung waren davon nicht betrof­fen. Also kom­po­nier­te Hän­del kur­zer­hand in die­ser Form. Sei­ne Kan­ta­ten han­deln von den ganz gro­ßen Gefüh­len: Lie­be in allen tra­gi­schen, dra­ma­ti­schen und glück­li­chen Facet­ten. Drei wun­der­ba­re Künst­le­rin­nen haben sich in die­se Wer­ke ver­tieft: die Sän­ge­rin­nen Sabi­ne Devi­eil­he und Lea Desand­re und die Cem­ba­lis­tin und Diri­gen­tin Emma­nu­el­le Haïm mit ihrem Barock­ensem­ble Le Con­cert d’Astrée. Gemein­sam ist ihnen eine Ein­spie­lung gelun­gen, die den Hörer sofort in den Bann der über 300 Jah­re alten Musik zieht. Desand­re zeigt beson­ders in der tra­gi­schen Rol­le der Lucre­zia, eine fas­zi­nie­ren­de Kraft und Fle­xi­bi­li­tät ihrer Stim­me. Devi­eil­he, als die von ihrem Gelieb­ten Rinal­do ver­las­se­ne Zau­be­rin Armi­da, ist aus­drucks­stark suchend, seh­nend.

ANZEIGE