Die freie Strea­ming-Platt­form OperaVi­si­on hat für den Monat Mai 2020 ein vor­wie­gend rus­si­sches Pro­gramm zusam­men­ge­stellt. Ein klei­nes Fes­ti­val zur Eröff­nung des Pro­gramms ist Tschai­kow­ski gewid­met, des­sen Geburts­tag sich am 7. Mai zum 180. Mal jährt. Von ihm gibt es neben den Opern Eugen One­gin und Pique Dame auch den Bal­lett­klas­si­ker Schwa­nen­see zu sehen.

Rus­si­sche Opern domi­nie­ren den Monat Mai der Strea­ming-Platt­form OperaVi­si­on. Peter Tschai­kow­skis Jew­ge­ni One­gin in der Insze­nie­rung von Bar­rie Kos­ky bil­det den Auf­takt. Unbe­dingt woll­te Tschai­kow­ski den Roman Pusch­kins ver­opern. „Ich pfei­fe dar­auf, dass es kei­ne büh­nen­mä­ßi­ge Oper wird. Dann spielt es eben nicht!“, schrieb er an sei­nen Schü­ler Ser­gei Tane­jew. „Ich habe die­se Oper nur kom­po­niert, weil ich eines Tages das unüber­wind­li­che Ver­lan­gen fühl­te, alles, was im One­gin gera­de­zu nach einer Ver­to­nung ver­langt, in Musik zu set­zen.“

Opern mit einfachen Geschichten

„Das Stück fängt mit dem Gespräch zwei­er Frau­en an, die Mar­me­la­de ein­ko­chen und über die Ver­gan­gen­heit reden.“ Bar­rie Kos­ky über sei­ne Insze­nie­rung von Jew­ge­ni One­gin

(Foto: © Iko Free­se / Komi­sche Oper)

Bar­rie Kos­ky setz­te Jew­ge­ni One­gin an der Komi­schen Oper in Ber­lin mit Ainārs Rubiķis am Pult in Sze­ne. „Ich mag Opern mit sehr ein­fa­chen Geschich­ten und unglaub­lich facet­ten­rei­chen The­men und Emo­tio­nen“, erläu­tert er. Und genau das stellt für ihn die fra­gi­le Atmo­sphä­re des Werks dar, „die aus einer Viel­zahl klei­ner, schein­bar neben­säch­li­cher Din­ge rührt, die zu einem gro­ßen Gewe­be ver­bun­den wer­den“.

Tschaikowski zum Geburtstag

Schwa­nen­see in der Cho­reo­gra­fie der legen­dä­ren Tän­ze­rin Mar­cia Hay­dée

(Foto: © Patri­cio Melo)

Tschai­kow­ski ist gleich mit drei Wer­ken ver­tre­ten: dem Bal­lett Schwa­nen­see, das Mar­cia Hay­dée mit der Bal­lett­trup­pe am Tea­tro Muni­ci­pal de San­tia­go in Chi­le, die sie seit 2003 lei­tet, ein­stu­dier­te, und mit Pique Dame nach der gleich­na­mi­gen Erzäh­lung von Alex­an­der Pusch­kin.

Tschai­kow­skis Oper Pique Dame über die Tra­gö­die zwei­er Men­schen: In Sze­ne gesetzt von Alex­an­der Titel

Foto und Foto oben: © Oleg Che­mous)

Die Oper ist in einer Auf­füh­rung des Sta­nis­law­ski- und Nemi­ro­witsch-Dant­schen­ko-Musik­thea­ters in Mos­kau zu sehen. Alex­an­der Titel insze­nier­te sie unter der musi­ka­li­schen Lei­tung von Alex­an­der Laza­rev.

Selten gespielte Zauberoper

Franz Schrekers sym­bol­träch­ti­ge Zau­ber­oper Der Schmied von Gent: insze­niert von Ersan Mond­tag

Eine Aus­nah­me im Rei­gen der rus­si­schen Wer­ke bil­det die sel­ten gespiel­te Zau­ber­oper Der Schmied von Gent. Franz Schreker kom­po­nier­te sie vor sei­nem frü­hen Tod, in den ihn die Natio­nal­so­zia­lis­ten trie­ben. Er griff dazu die Legen­de Smet­se Smee aus den Flä­mi­schen Mär­chen von Charles de Cos­ter auf. Ersan Mond­tag hat die Oper mit Ale­jo Pérez am Pult für die nie­der­län­di­schen Opern­kom­pa­gnie De Natio­na­le Ope­ra in Sze­ne gesetzt.

Mar­tin Kušej Insze­nier­te Schosta­ko­witschs Lady Mac­beth von Mzensk für die nie­der­län­di­schen Opern­kom­pa­gnie De Natio­na­le Ope­ra.

Zu den wei­te­re rus­si­schen Opern zäh­len Dmi­tri Schosta­ko­witschs Lady Mac­beth von Mzensk in einer Insze­nie­rung von Mar­tin Kušej und musi­ka­lisch gelei­tet von Mariss Jan­sons sowie Die Legen­de von der unsicht­ba­ren Stadt Kitesch und der Jung­frau Few­ro­ni­ja.

Kom­po­niert nach einer christ­li­chen Legen­de: Rim­ski-Kor­sa­kows Oper Die Legen­de von der unsicht­ba­ren Stadt Kitesch und der Jung­frau Few­ro­ni­ja

Niko­lai Rim­ski-Kor­sa­kow kom­po­nier­te sei­ne vor­letz­te Oper nach der christ­li­chen Legen­de von der Unsicht­ba­ren Stadt Kitesch. Unter der musi­ka­li­schen Lei­tung von Marc Albrecht ist das sel­ten gespiel­te Werk in einer Insze­nie­rung von Dmi­tri Tcher­nia­kov zu sehen.

Vaterländische Kriege

Pro­kof­jews sel­ten gespiel­te Oper Krieg und Frie­den

Eben­falls sel­ten auf den Büh­nen taucht Ser­gei Pro­kof­jews Oper Krieg und Frie­den nach dem Roman von Leo Tol­stoi auf. Pro­kof­jew kom­po­nier­te das Werk über den Vater­län­di­schen Befrei­ungs­krieg von 1809 bis 1812 zur Zeit des Gro­ßen Vater­län­di­schen Krie­ges von 1941 bis 1945. Damit schuf er eine his­to­ri­sche Par­al­le­le zu sei­ner Gegen­wart. Gezeigt wird eine Insze­nie­rung aus dem Sta­nis­law­ski- und Nemi­ro­witsch-Dant­schen­ko-Musik­thea­ter.

Zaren-Schicksal

Mus­sorgskis Oper Boris Godunow vor der Alex­an­der-New­ski-Kathe­dra­le in Sofia

Und zum Abschluss gibt es eine Auf­füh­rung aus Sofia zu sehen. Die Oper der Stadt spiel­te vor der Alex­an­der-New­ski-Kathe­dra­le Modest Mus­sorgskis Oper Boris Godunow. Der gleich­na­mi­gen Dra­ma­ti­schen Chro­nik von Alex­an­der Pusch­kin fol­gend, erzählt sie vom Schick­sal des Zaren. Die­ser war von der Volks­ver­tre­tung gewählt wor­den, galt aus mon­ar­chis­ti­scher Sicht jedoch als Usur­pa­tor.

Der Dra­ma­ti­schen Chro­nik Pusch­kins fol­gend: Mus­sorgskis Oper Boris Godunow

Die Auf­füh­rung erfolg­te zum 100. Geburts­tag des bul­ga­ri­schen Sän­gers Boris Christoff, der mit der Oper sei­nen künst­le­ri­schen Durch­bruch erleb­te. Die Insze­nie­rung besorg­te Pla­men Kar­tal­off, und die musi­ka­li­sche Lei­tung lag in den Hän­den von Kon­stan­tin Chu­dow­ski. Mar­tin Tso­nev ver­kör­per­te die Titel­par­tie.

Infor­ma­tio­nen zu den Zei­ten und Ver­weil­dau­er unter: www.operavision.eu

