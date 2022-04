Die Met­ro­pol­i­tan Opera New York und die Pol­nis­che Nation­alop­er brin­gen führende ukrainis­che Musik­er zum Ukrain­ian Free­dom Orches­tra zusam­men. Der neuge­grün­dete Klangkör­p­er werde im Som­mer durch Europa und die USA touren, teil­ten bei­de Häuser am Dien­stag mit. Die Erlöse aus den Konz­erten sollen ukrainis­chen Kün­stlern zugutekommen.

Keri-Lynn Wil­son

Die Idee zu der Ini­tia­tive kam von der kanadis­chen Diri­gentin Keri-Lynn Wil­son, die das Ensem­ble auch leit­en wird. “Ich wollte die besten Orch­ester­musik­er der Ukraine zusam­men­brin­gen, sowohl inner­halb als auch außer­halb ihres Lan­des, in ein­er stolzen Darstel­lung der kün­st­lerischen Ein­heit”, sagte die 54-Jährige. Wil­son stammt aus Win­nipeg, der Stadt mit dem größten Anteil an Ukrain­ern in Nordamerika.

Die Musik­er stam­men unter anderem aus der Kiew­er Nation­alop­er, dem Nationalen Sym­phonieorch­ester der Ukraine, dem Lviv Phil­har­mon­ic Orches­tra und der Kharkiv Opera. Die männlichen Mit­glieder im wehrfähi­gen Alter bekom­men vom ukrainis­chen Kul­tur­min­is­teri­um eine Aus­nah­megenehmi­gung für die Teil­nahme. Außer­halb der Ukraine kom­men die Instru­men­tal­is­ten aus Ensem­bles wie dem Tonkün­stler Orch­ester Wien, dem Bel­gis­chen Nation­alorch­ester und dem Roy­al Con­cert­ge­bouw Orches­tra Amsterdam.

Die Proben begin­nen am 18. Juli in Warschau. Am 28. Juli find­et das Eröff­nungskonz­ert der Tournee in der Pol­nis­chen Nation­alop­er statt. Auf dem Pro­gramm ste­hen die 7. Sym­phonie des ukrainis­chen Kom­pon­is­ten Valentin Sil­ve­strov, Frédéric Chopins Klavierkonz­ert Nr. 2 mit der ukrainis­chen Pianistin Anna Fedoro­va und entwed­er die 4. Sym­phonie von Johannes Brahms oder die 9. Sym­phonie von Antonín Dvořák. Die ukrainis­che Sopranistin Liud­my­la Monastyrs­ka wird zudem Leonores Arie “Abscheulich­er!” aus Beethovens Oper “Fide­lio” sin­gen. Weit­ere Sta­tio­nen der Konz­ertreise sind nach den BBC Proms in der Lon­don­er Roy­al Albert Hall die Münch­n­er Isarphil­har­monie, das Konz­erthaus Berlin, die Ham­burg­er Elbphil­har­monie, Fes­ti­vals in Edin­burgh und Snape (Schot­t­land) sowie in Orange (Frankre­ich), das Con­cert­ge­bouw Ams­ter­dam sowie das Lin­coln Cen­ter New York und abschließend am 20. August das Kennedy Cen­ter Washington.

“Musik kann eine mächtige Waffe gegen Unter­drück­ung sein”, erk­lärten Peter Gelb, Gen­eraldirek­tor der Met­ro­pol­i­tan Opera (Met), und Walde­mar Dabrows­ki, Direk­tor der Teatr Wiel­ki-Pol­nis­chen Nation­alop­er. “Diese Tour soll die ukrainis­che Kun­st und ihre muti­gen Kün­stler vertei­di­gen, während sie für die Frei­heit ihres Lan­des kämpfen.”

Die Met war eine der ersten Organ­i­sa­tio­nen für darstel­lende Kün­ste, die am 14. März ein Bene­fizkonz­ert für die Ukraine ver­anstal­tete. Die Pol­nis­che Nation­alop­er beherbergt Flüchtlinge aus der Ukraine und präsen­tiert eigene Bene­fizkonz­erte zur Unter­stützung ihres bedrängten Nachbarn.

