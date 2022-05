Mit einem zusät­zlichen Konz­ert startet das diesjährige Lucerne Fes­ti­val einen Tag früher als geplant. Bere­its am 8. August gastiert das Youth Sym­pho­ny Orches­tra of Ukraine (YSOU) unter der Leitung sein­er Grün­derin und Chefdiri­gentin Oksana Lyniv. “Wir freuen uns sehr, dass dieses Konz­ert noch so kurzfristig organ­isiert wer­den kon­nte”, sagte Inten­dant Michael Hae­fliger am Don­ner­stag. “Es ist uns sehr wichtig, erneut ein Zeichen der Sol­i­dar­ität mit der Ukraine und für den Frieden zu setzen.”

Youth Sym­pho­ny Orches­tra of Ukraine

In dem 2016 gegrün­de­ten YSOU spie­len Musik­er im Alter von zwölf bis 22 Jahren, unter anderem aus Kiew, Lwiw, Odessa, Charkiw und Donezk. Auf dem Pro­gramm des Abends ste­ht die Prager Sin­fonie von Wolf­gang Amadé Mozart. Zudem erklin­gen Werke zweier ukrainis­ch­er Kom­pon­is­ten, die “Sin­foni­et­ta” von Zoltan Almashi sowie die Kam­mersin­fonie für Vio­line und Orch­ester Nr. 1 von Vitaliy Hubarenko. Solist ist Andrii Murza.

Lyniv ist Grün­derin und kün­st­lerische Lei­t­erin des Lviv­MozArt Fes­ti­vals und als Gen­eral­musikdi­rek­torin des Teatro Comu­nale di Bologna die erste Chefdiri­gentin eines ital­ienis­chen Oper­norch­esters. 2021 leit­ete sie als erste Frau in der Geschichte der Bayreuther Fest­spiele eine Opern­pro­duk­tion (“Der fliegende Hol­län­der”). Der in Odessa geborene Murza ist Kün­st­lerisch­er Direk­tor der Odessa Inter­na­tion­al Vio­lin Com­pe­ti­tion, er lehrt an der Musikakademie von Odessa und ist Mit­glied der Düs­sel­dor­fer Symphoniker.

Das Lucerne Fes­ti­val wurde 1938 gegrün­det. Es zählt zu den renom­miertesten inter­na­tionalen Musik­fes­ti­vals und zieht jährlich bedeu­tende Orch­ester und Kün­stler an. Die diesjährige Aus­gabe dauert bis zum 11. September.

