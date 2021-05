Das Badische Staatstheater Karlsruhe bekommt einen neuen Intendanten. Der Verwaltungsrat entschied sich am Donnerstagabend bei einer Sondersitzung einstimmig für den langjährigen Theaterleiter und Musiktheater-Regisseur Ulrich Peters (65), wie das baden-württembergische Kunstministerium mitteilte. Der gebürtige Stuttgarter folgt zum 1. September 2021 auf Peter Spuhler, der ebenfalls einstimmig zum 31. August als Generalintendant abberufen wurde.

Ulrich Peters

Peters soll das Badische Staatstheater für eine Interimszeit von drei Jahren leiten. „Er wird eine ganz entscheidende Rolle einnehmen und ein wesentlicher Baustein im eingeleiteten Zukunftsprozess des Hauses sein“, sagte Kunstministerin und Verwaltungsratsvorsitzende Theresia Bauer (Grüne). Derzeit ist Peters Generalintendant am Theater Münster. Sein dortiger Vertrag, der noch bis August 2022 läuft, werde mit Zustimmung des Münsteraner Oberbürgermeisters Markus Lewe (CDU) vorzeitig aufgelöst.

Der künftige Intendant war schon von 1997 bis 1999 in Karlsruhe tätig, damals als Oberspielleiter des Musiktheaters und Leiter der Händel-Festspiele. Danach wirkte er bis 2007 als Intendant am Theater Augsburg, anschließend am Münchner Gärtnerplatztheater und seit 2012 in Münster.

Während Peters‘ Interimsphase wird die Theaterleitung, die aus dem Generalintendanten und dem Geschäftsführenden Direktor Johannes Graf-Hauber besteht, um die Künstlerische Betriebsdirektorin Uta-Christine Deppermann erweitert.

Die Abberufung von Generalintendant Spuhler wurde nach Kritik an dessen Führungsstil eingeleitet. Der Personalrat sprach im vorigen Sommer in einem offenen Brief von einem „toxischen Arbeitsklima“. Mehr als ein Drittel der 850 Mitarbeiter demonstrierte für einen Neuanfang ohne Spuhler. Damals hielt der Verwaltungsrat mit Bauer und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) an der Spitze noch an ihm fest.

© MH – Alle Rechte vorbehalten.