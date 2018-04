Zahlreiche Künstler geben ihren ECHO aus Protest gegen antisemitische Songs von Farid Bang und Kollegah zurück – gut so, sagt unser Autor, aber das reicht nicht.

Das wirklich Kniffelige an der aktuellen Debatte um den antisemitischen Auftritt der Rapper Farid Bang und Kollegah beim ECHO ist für mich nicht die Frage, ob man gegen derartige Ausfälle protestieren soll (natürlich! was denn sonst?), sondern wie man einen Protest organisieren kann, der selber nicht populistisch sondern nachhaltig ist.

Um dieses vorweg zu sagen: Es gab keinen einzigen Grund, dass die Phono-Akademie einen Song auszeichnet und ihm eine Plattform gibt (ausgerechnet am Gedenktag für die Opfer des Holocaust), in der Zeilen wie diese vorkommen: „Mach wieder mal ’nen Holocaust, komm’ an mit dem Molotow.“

Dass Farid Bang und Kollegah mit derartigen Texten viele Fans erreichen, ist unerträglich, dass ein öffentliches Gremium, das so ziemlich alle Musik-Labels in Deutschland vertritt, derartig widerwärtigen Texte nun auch noch ein öffentliches Forum verleiht, ist schlechtweg unverständlich.

Ich persönlich bin dem ECHO lange verbunden. Seit Jahren schreibe ich das ECHO-Klassik-Magazin, habe zunächst im Auftrag der Phono-Akademie, in den letzten Jahren für die Klassik-Zeitschrift Crescendo, Backstage-Interviews mit dem Preisträgern geführt. Und, um ehrlich zu sein, mir hat all das immer großen Spaß gemacht, ich habe mich immer frei gefühlt – und wir haben hinter den Kulissen so manch provokantes Gespräch über Politik, Glauben und den Markt an sich geführt. Noch bevor ich all das gemacht habe, wurde die von mir konzipierte und produzierte CD-Reihe „Der Kleine Hörsaal“ mit dem ECHO-Klassik ausgezeichnet – und damals habe ich mich durchaus gefreut.

Natürlich ist es Quatsch, zu glauben, dass der ECHO so etwas wie der Nobelpreis der Musik sei. Das ist auch gar nicht sein Auftrag. Der ECHO wird von der Phonoakademie verliehen – also vom Interessenverband der Tonträger-Industrie. Das allein ist auch nicht schlimm. Gegen einen Preis, der jene feiert, die ihn verleihen, ist zunächst einmal nichts einzuwenden. Im Gegenteil: Der ECHO und der ECHO-Klassik sind auch deshalb wichtig, weil sie eine Art Branchenfest sind, weil sich hier jedes Jahr Künstler, Major- und Independent-Labels treffen, gemeinsam Strategien entwickeln und sich austauschen. Und all das wird ausführlich vom Fernsehen begleitet – als Fest der Musik-Branche.

Heute mag man es als Strukturfehler sehen, dass nie wirklich wichtig war, was auf der Bühne aufgeführt wurde – es ging nicht um Inhalte, sondern um die Feier an sich. Weder beim ECHO-Pop noch beim ECHO-Klassik standen immer die spannendsten Preisträger im Rampenlicht sondern oft auch die populärsten (auch das wurde immer wieder kritisiert), und auch die Präsentation der einzelnen Auftritte war kein Politikum, sondern mehr oder weniger gelungene Unterhaltung. Der ECHO hat sich nie als Veranstaltung verstanden, in der es um Inhalte ging, sondern als ein Ort, an dem die Branche lustvoll um sich selber kreiste. Seit jeher sieht der ECHO so aus, wie die Phono-Industrie sich selber gern sehen wollte. Und vielleicht ist es dieser Ansatz, der dieser Veranstaltung nun auf die Füße fällt. Denn in diesem Selbstbild hat schon der kleinste Hauch von Antisemitismus nichts verloren.

Das wirklich Erschreckende ist ja, dass die Auszeichnung von Farid Bang und Kollegah ausgerechnet von einem Gremium verliehen wurde, das für die gesamte Platten-Industrie steht. durch seine Wahl hat der ECHO den Mitgliedern der Phono-Industrie einen Bären-Dienst erwiesen. Er hat die Branche an sich auf ein Terrain gestellt, auf dem wohl nur die wenigsten Künstler und Produzenten stehen wollen: rechts außen, im rassistischen Abseits. Natürlich verwundert es – und das ist auch beklemmend – dass niemand der Mitglieder der Phono-Akademie wirklich im Vorfeld gegen diese Entscheidung protestiert hat.

Zeilen wie „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ können mit bestem Willen nicht als Kunst durchgehen!

Auch die Versuche der Phono-Akademie, die eigene Entscheidung zu verteidigen, wirken bislang eher hilflos und – mit Verlaub – dumm. Zunächst versuchte man es damit, dem Ethikrat (eingesetzt von der Akademie selber) die Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Später damit, dass man die künstlerische Freiheit – auch rechter Musik – als Industrieverband verteidigen müsse.

Nein, das muss man nicht.

Zeilen wie „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ können mit bestem Willen nicht als Kunst durchgehen sondern sind und bleiben purer, blanker Antisemitismus. Mit anderen Worten: Die Phono-Akademie hat es bis heute verpasst, sich konkret zu positionieren, einen Fehler einzugestehen und damit nicht nur das eigene Lernen zu dokumentieren, sondern auch das Vertrauen jener Künstler und Labels zurück zu gewinnen, die sich dem ECHO bislang durchaus verbunden gefühlt haben.

Inzwischen haben verschiedene Künstler ihren ECHO aus Protest zurückgegeben: Peter Maffay, Marius Müller-Westenhagen und Klaus Voormann. Außerdem auffällig viele Klassik-Künstler wie Enoch zu Gutenberg, Igor Levit oder das Notos-Quartett – das erste Ensemble, das den Mut zu diesem konsequenten Schritt hatte.

Die Strategie der Phonoakademie scheint darin zu bestehen, den aktuellen Aufstand auszusitzen.

Ich verstehe die Argumentation all diese Künstler und schätze ihr Zeichen des Protestes. Gleichzeitig bleibt es am Ende aber auch eine Geste, wenn man einen Preis zurückgibt, der eh im Studio-Regal verstaubt (Wigald Boning schrieb auf Facebook: “Ich kann meinen ECHO nicht zurückgeben, ich habe ihn längst in den Mülleimer geworfen.”). Mir persönlich imponiert die Haltung eines Sängers wie Campino mehr: Er war der einzige Künstler, der noch am Abend der Aufführung auf offener Bühne seinen Protest angemeldet hat – und gleichzeitig seinen ECHO entgegengenommen hat. Campino hat gezeigt, dass die Anklage nicht die Vernichtung braucht, sondern dass eine wirkliche Debatte nur dann geführt werden kann, wenn man den Gegenüber auch als solchen akzeptiert – nicht Farid Bang und Kollegah, wohl aber die Phono-Akademie.

Um so erstaunlicher die Strategie der Phonoakademie, die darin zu bestehen scheint, den aktuellen Aufstand auszusitzen. Eine Strategie die leider aufgehen könnte, da Künstlerinnen wie Helene Fischer und andere so genannte „A-Promis“ tatsächlich noch immer schweigen. Der letzte Kitt des Systems, das sich selber erhalten will, ist der gemeinsame Glaube an den Markt. Dass Künstler, die ansonsten gern mit ihrer Nähe zu Klezmer, zu Musik aus Konzentrationslagern und so genannter entarteter Musik auftreten, die als Pop-Stars für Völkerverständigung eintreten und die Musik als Kitt einer Gesellschaft verstehen, dass diese Künstler nun schweigen, das ist für mich der wahre, latente Antisemitismus, vor dem ich mich fürchte. Farid Bang und Kollegah machen aus ihrer Haltung keinen Hehl – und sind damit auch angreifbar. Viel schlimmer sind Künstler, die sich in dieser Situation unsichtbar machen.

ECHO zurückgeben. Problem abgeben. Das ist mir zu leicht.

Was also tun: Die vertaubte Trophäe zurückgeben, okay – aber reicht das als Statement? Schafft man Nachhaltigkeit, indem man einer Institution wie der Phono-Akademie publikumswirksam jenen Preis vor die Füße wirft, über den man sich vor zehn Jahren noch gefreut hat? Es mag ein Anfang sein. Aber ich befürchte, es könnte auch nur ein all zu billiges Zeichen sein, das schnell vergessen ist:

ECHO zurückgeben. Problem abgeben. Das ist mir zu leicht.

Das Gefährliche am Antisemitismus ist ja nicht nur der antisemitische Song, sondern der kollektive Umgang mit ihm und mit seiner Sogwirkung. Antisemitismus in der Kunst per se als Kunst zu legitimieren – so wie die Phono-Akademie es tut – ist, als würde man einen realen Mord im Theater ungesühnt lassen, weil er ja auf der Bühne, also im Raum der Kunst, stattgefunden hat. Diese Argumentation ist nicht nur dumm und blöde, sondern auch feige.

Den ECHO zurückzugeben, ist ein nachvollziehbarer Protest, und würde er kollektiv stattfinden, wäre er sicherlich auch ein vernünftiges Mittel, um Druck auf die Akademie auszuüben. Allein, mir fehlt der Glaube, dass dieser Aktionismus langfristig von Bedeutung ist. Im Gegenteil, meine Angst ist, dass das dieses, sehr billige Zeichen auch die Selbstgefälligkeit der Akteure fördern könnte, die eine Rückgabe des ECHO als Persilschein verstehen: „Ich habe doch meinen ECHO zurückgegeben, was soll ich denn noch tun?“

Der Streit um den ECHO ist ein Momentum unserer Zeit, in dem wir zeigen können, wie ernst wir es wirklich mit dem Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland meinen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Zeichen nur langfristig gesetzt werden kann. Dass wir gut beraten wären, keine Fronten aufzumachen, sondern Türen aufzustoßen, um auch jene wieder in das Boot des mitmenschlichen, vernünftigen und humanistischen Handelns zu holen, die einen Fehler gemacht haben – und dazu gehört auch die Phono-Akademie.

Es wird sich in den nächsten Tagen und Jahren entscheiden, wie ernst sie es damit meint, den aktuellen Fall als Auftakt einer Debatte zu verstehen. Eine Debatte, die allerdings sinnlos wird, wenn sie nur von jenen geführt wird, die ihren Preis zurückgeben. Es muss eine Debatte sein, die von allen Musikern, von der Phono-Akademie und von den Labels gemeinsam, aktiv und langfristig geführt wird. Wenn das der Fall wäre, hätte die unsägliche ECHO-Verleihung 2018 am Ende vielleicht sogar einen Sinn.

Ich für mich habe beschlossen, auch weiterhin an den Möglichkeiten teilzuhaben, die eine Veranstaltung wie der ECHO bietet, auch weiterhin hinter die Kulissen zu blicken – in aller Freiheit. Und die besteht gerade jetzt darin, die nächste ECHO-Veranstaltung, den ECHO-Klassik im Oktober, dazu zu nutzen, um über Diskriminierung, Antisemitismus in der Musik und Rassismus in der Kunst zu debattieren. Darin, gerade auf einer Veranstaltung der Phono-Akademie den Künstlern eine Möglichkeit zu geben, sich zu positionieren. Nicht nur jenen, die schon jetzt protestieren, sondern auch all den anderen, von denen viele ebenfalls eine Standortbestimmung erhoffen. Gerade jetzt sollte man nicht zuzulassen, dass sich jemand wegduckt, dass die Verantwortung mit einem personellen Bauernopfer abgegeben werden kann, dass Antisemitismus einfach ausgesessen wird oder in einer populistischen Hau-Ruck-Aktion mit leichten Feind-Freund-Bildern abgehakt wird. Gerade jetzt ist es entscheidend, Fragen zu stellen, an das Politische und Gesellschaftliche in der Kunst, aber auch an die Strukturen von Konstrukten wie dem ECHO-Klassik.

Ich bleibe bei Campino und würde selber gern den Spagat zwischen andauernder und unmissverständlicher Kritik an jeder Form des Antisemitismus mit einer Umarmung jener verbinden, die aus Dummheit, aus mangelnder Inhaltlichkeit oder einfach aus den Strukturen des Marktes heraus eine unüberschreitbare Grenze überschritten haben. Deshalb komme ich auch im Oktober 2018 gern zum nächsten ECHO-Klassik – und zwar mit vielen Fragen. Weil der ECHO gerade dann ein öffentlicher Gratmesser dafür sein wird, wie frei und wie inhaltlich die Musikszene debattieren will, kann und darf. Wenn der ECHO den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern ihn erhebt und die eigene Erfahrung und die eigenen Fehler zum Thema macht, könnte der unsägliche ECHO 2018 mit seiner unerträglichen, antisemitischen Aufführung wenigstens einen Sinn gehabt haben: Nicht zu vergessen, sondern zu erinnern. Sowohl die eigene Geschichte, aber auch den immer wieder gegenwärtigen Umgang mit ihr: Vorgestern. Gestern. Und heute.