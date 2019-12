Jar­rett über­trifft sich selbst. Ver­schach­telt, ver­dich­tet, explo­siv, blue­sig groo­vend, tri­cky, wie auch schwe­bend und völ­lig frei, immer aber in abso­lu­ter Kon­tem­pla­ti­on – Keith Jar­rett bleibt unver­wech­sel­bar, Hin­ga­be pur, und davon wird die­se Dop­pel-CD bis in alle Ewig­keit zeu­gen. Was Jar­rett am 16. Juli 2016 voll­bracht hat, nur zwei Tage nach dem Anschlag in Niz­za, wo er in einem nahen Hotel vor Ort war, konn­ten die erle­ben, die an jenem Abend in der Münch­ner Phil­har­mo­nie waren.

Übertrifft sich selbst: der Pianist Keith Jarrett

(Foto: © Jim­my Katz / ECM Records)

ANZEIGE









Zu hören bleibt die ein­zig­ar­ti­ge Varia­ti­ons- und Impro­vi­sa­ti­ons­kunst eines genia­len Pia­nis­ten, der selbst einer schlich­ten Melo­die einen gan­zen Kos­mos zu öff­nen weiß. Die Zuga­be Ans­wer me, my love war 1952 ursprüng­lich ein deut­scher Schla­ger von Ger­hard Wink­ler und hieß Müt­ter­lein. 1954 wur­de der spä­ter viel­fach geco­ver­te Song ein Rie­sen­er­folg für Nat King Cole. Schon lan­ge in Jar­retts Kon­zert­re­per­toire, ist sei­ne Fas­sung end­lich auf CD zu hören.

Keith Jar­rett: „Munich 2016” (ECM)

www.amazon.de