Der gro­ße rus­si­sche Mozart-Exper­te Geor­gi W. Tschit­sche­rin spür­te in des­sen Musik die „Urkräf­te des Uni­ver­sums“. Was er damit gemeint haben könn­te, kann man jetzt auf dem ers­ten Mozart-Album der süd­ko­rea­ni­schen Kla­vier-Hoff­nung Seong-Jin Cho im Klang erle­ben. Sel­ten ent­lock­te ein jun­ger Pia­nist im Wech­sel­spiel mit dem ähn­lich auf­ge­kratz­ten Cham­ber Orches­tra of Euro­pa dem popu­lä­ren d-Moll-Kon­zert sol­che exis­ten­zi­el­le Kraft, sol­che geball­te, dra­ma­ti­sche Wucht. Hier tref­fen, wie im Don Gio­van­ni, stärks­ter Lebens­wil­le und schick­sals­haf­te Gegen­mäch­te unver­mit­telt auf­ein­an­der und lie­fern dem Hörer ein hoch­dra­ma­ti­sches, dabei glas­klar durch­ge­zeich­ne­tes Sze­na­rio schärfs­ter Gefühls­kon­tras­te. Vor weni­gen Mona­ten erst über­rasch­te uns der 24-jäh­ri­ge Wahl-Ber­li­ner durch sein kal­li­gra­fisch-fein­glied­ri­ges Debus­sy-Album, das medi­ta­ti­ven Klang­zau­ber ver­ström­te. Dage­gen wirkt sein Mozart-Zugriff gera­de­zu ener­gisch und schla­cken­los prä­gnant und ent­facht jugend­li­ches Feu­er und unge­stü­me Lebens­kraft. Die­sen kla­ren, hell­wa­chen Blick auf Mozarts impuls­rei­che Dra­ma­tik kul­ti­viert Cho dann auch in den bei­den Sona­ten KV 281 und 332, denen er einen ähn­li­chen Reich­tum an Gefühls­kon­tras­ten abtrotzt. Hier bezieht ein hoch­ta­len­tier­ter New­co­mer und aus­ge­schla­fe­ne Mit­strei­ter Gegen­po­si­ti­on zu den Arme­en von blas­sen Mozart-Säus­lern.