Frank Castorf bringt Walter Braunfels Suche nach einer besseren Welt im Vogelstaat mit Ingo Metzmacher am Pult und Wolfgang Koch als Prometheus an der Bayerischen Staatsoper in München auf die Bühne. Premiere ist am 31. Oktober 2020. Am 26. August 2020 beginnt die Bearbeitung der Kartenanfragen, und am 12. September 2020 der Direktverkauf.