Matthias Schilling hat für die CRESCENDO-Vernissage eine Auswahl an aquarellierten Tuschzeichnungen zusammengestellt.

Matthias Schilling

Titelbild oben: Ausschnitt aus: „Kleinigkeiten“

Matthias Schilling ist ein scharfer Beobachter des gesellschaftlichen Geschehens. Mit spitzer Feder und kunstvollem Strich reagiert er auf politische Vorkommnisse, hält mit sanfter Ironie Beobachtungen des Alltags fest und mokiert sich liebevoll über menschliche Schwächen wie Neid, Bigotterie oder Eitelkeit. Unterwegs mit dem Skizzenbuch, fängt er flüchtige Wahrnehmungen ein und lässt sich von urbanen Szenen ebenso inspirieren wie von Natureindrücken.

Die Leidenschaft für das Zeichnen hat ihn schon in seinen Kindertagen gepackt. 1960 in Berlin geboren, studierte er an der Kunsthochschule Berlin Weißensee Architektur sowie Zeichnen und Malen. Seit 1988 lebt und arbeitet er als freischaffender Maler, Grafiker und Dozent in der Uckermark.

Matthias Schilling gestaltete das Cover „PREMIUMHÖREN“ der CRESCENDO-Ausgabe 2 | 2020

Matthias Schilling – digitale Vernissage

Für die CRESCENDO-Vernissage hat Matthias Schilling eine Auswahl an aquarellierten Tuschzeichnungen zusammengestellt, die vom Porträt über urbane Impressionen sowie Natur- und Tierstudien bis zum Akt Einblicke in sein Schaffen gibt und auch die aktuelle Lage in amüsanter Weise auf die Feder spießt.

Alle hier gezeigten Werke sind Originale und – soweit nicht anders gekennzeichnet – aktuell noch erhältlich. Alle Bilder inkl. Rahmen.

50 % der Einnahmen fließen in die CRESCENDO-Nothilfe für Musiker.

Den Katalog können Sie auch im PDF-Format herunterladen:

Zur Vereinbarung einer persönlichen Besichtigung oder bei Kaufinteresse senden Sie bitte eine E‑Mail an lettenmeier@portmedia.de

Eine Vernissage ist für Oktober 2020 geplant. Hier können Sie sich anmelden. Den genauen Termin teilen wir Ihnen gerne per E‑Mail mit.