Aufruf um Hil­fe an die Weltkul­turge­mein­schaft zur Befreiung von Olek­san­dr Knyha

Olek­san­dr Kny­ha, der kün­st­lerische Leit­er des The­aters in der ukrainis­chen Hafen­stadt Cher­son wurde gekid­nappt und ver­schleppt. Der Min­is­ter für Kul­tur- und Infor­ma­tion­spoli­tik der Ukraine, Olek­san­dr Tkatschenko, ruft die Weltkul­turge­mein­schaft auf, alle Anstren­gun­gen zu unternehmen, um Olek­san­dr Kny­ha so schnell wie möglich zu befreien. Wie Tkatschenko erk­lärt, wurde er heute Mor­gen von rus­sis­chen Inva­soren ent­führt und in eine unbekan­nte Rich­tung gebracht. Rus­sis­che Besatzer hät­ten Durch­suchun­gen in den Räum­lichkeit­en des The­aters durchge­führt. In Gefahr ist auch Ser­hiy Pavlyuk, der Chefregis­seur des The­aters, der an Demon­stra­tio­nen gegen die rus­sis­chen Besatzer teilgenom­men hatte.

In den Social Medias wird darum gebeten, die Nachricht zu ver­bre­it­en und sich an den Forderun­gen um die Freilas­sung von Olek­san­dr Kny­ha zu beteiligen.