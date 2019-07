Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te dreht sich vie­les um Diri­gen­ten – und um Diri­gen­tIN­NEN, um die Eman­zi­pa­ti­on am Pult und um bekann­te Alpha­tie­re, um Feind­schaf­ten und Freund­schaf­ten und um die Gefahr der Giga-Gagen. Außer­dem: Wie der Musik­schu­len-Ver­band jun­ge Kom­po­nis­ten abzockt und ein klei­ner Rekurs zu den gro­ßen Opern­skan­da­len.

Anna Skryle­va ist nur eine der neu­en Shoo­ting-Stars unter den Diri­gen­tin­nen.

ETWAS ÜBER DIRIGENTINNEN …

„Wan­del in der Klas­sik“ – so ist der Text von Fre­de­rik Hans­sen im Tages­spie­gel über­schrie­ben, der sich mit dem Phä­no­men weib­li­cher Chef­di­ri­gen­tin­nen aus­ein­an­der­setzt und dar­über staunt, dass aus­ge­rech­net in Sach­sen-Anhalt an der Quo­te gear­bei­tet wird. Mit Anna Skryle­va in Mag­de­burg und Aria­ne Matiakh in Hal­le kom­men hier gleich zwei Frau­en in Füh­rungs­po­si­tio­nen – in Des­sau ist Eli­sa Gogou bereits 1. Kapell­meis­te­rin. Aber wirk­lich geschafft ist die Eman­zi­pa­ti­on wohl erst, wenn wir nicht mehr dar­über stau­nen, dass der Diri­gent eine Frau ist.

… UND ETWAS ÜBER DIRIGENTEN

Die Abend­zei­tung lis­tet den Som­mer-Plan von Diri­gent Vale­ry Ger­giev auf: Neben dem Tann­häu­ser in Bay­reuth jet­tet der Rus­se wäh­rend der Pro­ben und zwi­schen den Auf­füh­run­gen durch die gan­ze Welt – von Öster­reich bis Asi­en. Sein Pen­sum ist atem­be­rau­bend! Dass er zu spät zu den Pro­ben erscheint – ein­kal­ku­liert. All das wirft die Fra­ge auf, ob das Wort „Wor­k­a­ho­lic“ an sich schon ein guter Grund sein kann, Ger­giev zu ver­pflich­ten – einen Groß­teil sei­ner Auf­füh­run­gen stu­die­ren schließ­lich sei­ne Assis­ten­ten ein. Robert Braun­mül­ler kommt zum Schluss, dass Ger­giev sei­ne Wag­ner-Begeis­te­rung und sei­ne Freu­de auf Bay­reuth durch­aus abzu­neh­men sei, schreibt aber auch: „…war­um die Salz­bur­ger Fest­spie­le ihrem Publi­kum eine wohl über­wie­gend von Assis­ten­ten ein­stu­dier­te Pre­mie­re antun und dem Klas­sik-Jun­kie Ger­giev auf die­se Wei­se mit zusätz­li­chem Speed ver­sor­gen, das darf man sich schon fra­gen.“

Der­weil parkt Chris­ti­an Thie­le­manns Por­sche wie­der in Bay­reuth. Einer der weni­gen Orte, an denen der Diri­gent der­zeit etwas ent­span­nen kann. Ansons­ten kämpft er gera­de an vie­len Fron­ten: Die Abwan­de­rungs­wel­le in Dres­den reißt nicht ab, nach Jan Nast gehen nun auch der Chor­di­rek­tor, die Per­so­nal­che­fin, der Lei­ter der Büh­nen­mu­sik und der Kon­zert-Pro­gramm-Redak­teur. Die Kapel­le zer­fällt in ihre Ein­zel­tei­le. Außer­dem ist die Bau­stel­le mit Niko­laus Bach­ler bei den Salz­bur­ger Oster­fest­spie­len noch immer nicht beackert, und das ZDF scheint sich eben­falls von Thie­le­mann abzu­wen­den. Mein Kom­men­tar dazu: hier. Gleich­zei­tig wer­den ver­söhn­li­che Töne ange­stimmt: Andris Nel­sons sagt in einem Inter­view mit Mar­co Frei in der NZZ, dass die alte Feind­schaft mit Thie­le­mann been­det sei – die bei­den hat­ten sich 2016 in Bay­reuth über­wor­fen. „Ich respek­tie­re Chris­ti­an Thie­le­mann enorm“, sagt Nel­sons nun, „wir haben eine sehr gute, kol­le­gia­le Bezie­hung.“ Angeb­lich pla­nen die bei­den, beim Orches­ter des jeweils ande­ren auf­zu­tre­ten. Etwas offe­ner bleibt Katha­ri­na Wag­ner. Ob sie mit Thie­le­mann als Musik­di­rek­tor in Bay­reuth wei­ter­pla­ne, will die dpa von ihr wis­sen. Ihre diplo­ma­ti­sche Ant­wort: „Ich gehe fest davon aus, dass er wei­ter­hin hier diri­gie­ren wird. Wir sind in inten­si­ven Gesprä­chen über das nächs­te Pro­jekt.“ Und dann ist da noch Kirill Petren­ko – der gro­ße Schwei­ger. Julia Spi­no­la kommt ihm in einem gro­ßen und groß­ar­ti­gen Por­trät für die NZZ näher, spricht mit Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern, die sei­nen Humor und sei­ne ernst­haf­te Arbeits­wei­se schät­zen – aber sie fragt auch, ob die gro­ßen Erwar­tun­gen vor dem offi­zi­el­len Amts­an­tritt über­haupt ein­ge­löst wer­den kön­nen. Der Luzer­ner Inten­dant Micha­el Hae­f­li­ger the­ma­ti­siert der­weil ein ganz ande­res Diri­gen­ten-Pro­blem: von pri­va­ten Spon­so­ren unter­stütz­te Fes­ti­vals wür­den Diri­gen­ten Abend­ga­gen von über 40 000 Fran­ken zah­len – das sei für alle ande­ren Kon­zert­ver­an­stal­ter eine Zumu­tung.

MUSIKSCHULEN-VERBAND IN DER KRITIK

Auf der Sei­te Bad Blog of Musick kri­ti­siert Alex­an­der Strauch einen Kom­po­si­ti­ons­wett­be­werb, den der Ver­band deut­scher Musik­schu­len unter dem Mot­to „Beet­ho­ven – zurück in die Zukunft“ aus­ge­schrie­ben hat. In einem ers­ten Wut­aus­bruch hat Strauch die Art der Aus­schrei­bung kri­ti­siert (inzwi­schen aber sei­nen Kom­men­tar über­ar­bei­tet) : Die ein­ge­reich­ten Wer­ke wer­den nicht nur mit einem bloß unge­fähr ange­ge­be­nen Preis­geld bedacht und müs­sen in ver­schie­de­nen Aus­fer­ti­gun­gen gelie­fert wer­den, son­dern dar­über hin­aus fal­len alle Rech­te auto­ma­tisch dem Ver­band zu. Das sei ein Buy-Out nach US-Manier, schimpft Strauch, und dem Musik­schu­len-Ver­band unwür­dig! Dabei hat er nicht unrecht: Unter dem Deck­män­tel­chen, Kom­po­nis­ten zu för­dern, beu­tet der Musik­schu­len-Ver­band ihre Arbeit aus. Strauch for­dert den Ver­band nun auf, die Aus­schrei­bung in die Ton­ne zu tre­ten und noch ein­mal nach­zu­den­ken.

WAGNER SIEHT ROT

Die Bay­reu­ther wol­len neue Ampel­männ­chen: das Por­trät Richard Wag­ners soll in Zukunft den Ver­kehr in der Fest­spiel­stadt regeln. Der Antrag ist bereits unter­wegs, muss nur noch durch die Ver­wal­tung gehen. Was wird Ange­la Mer­kel den­ken, wenn Wag­ner in Rot-Grün den Ver­kehr in ihrer Som­mer­pau­sen­stadt regelt? Für sie und vie­le ande­re Wag­ner-Pil­ger steht Bay­reuth schließ­lich noch immer für einen Spie­gel der Nati­on. Den ver­or­tet Andre­as Mai­er in einem span­nen­den Text für die FAZ inzwi­schen aller­dings nicht mehr in der Oper, son­dern in der Musik der Grup­pe Ramm­stein. Sie spie­ge­le den „deut­schen Klang der Mer­kel-Jah­re“. Lesens­wert!

WAS WAR

Hin­gu­cken UND hin­hö­ren – Musik erreicht das Auge, wie hier in der Elb­phil­har­mo­nie.

MUSIK FÜR DAS AUGE?

In der NZZ beschäf­tigt sich Han­ne­lo­re Schlaf­fer in einem span­nen­den Essay mit dem neu­en Trend, dass Musik nicht mehr nur gehört wird, son­dern immer öfter auch das Auge zum Ohr erhebt. Egal, ob in den show­haf­ten Bewe­gun­gen des Diri­gen­ten Teo­dor Cur­r­ent­zis, in opu­len­ten Kon­zert­häu­sern wie der Elb­phil­har­mo­nie oder auf den Bild­schir­men. Das Kon­zert wür­de immer mehr zur Per­for­mance, schreibt Schlaf­fer und resü­miert über­ra­schend posi­tiv, dass die­ser neue Trend auch gute Sei­ten habe: „Musik macht man für das Auge, das, viel­be­schäf­tigt, heu­te so demo­kra­tisch ist, wie das Ohr es nie war.“

PERSONALIEN DER WOCHE

Der Gie­ße­ner Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Micha­el Hof­stet­ter ver­lässt das Haus vor­zei­tig im Dezem­ber. Wohin, ist noch unklar. +++ „Clau­dio Abba­do woll­te über­zeu­gen, nicht befeh­len“ – das ist der Schlüs­sel­satz einer neu­en Bio­gra­fie über den Diri­gen­ten, die Wolf­gang Schrei­ber nun im C.H. Beck Ver­lag vor­ge­legt hat – sie trägt den Titel: „Der stil­le Revo­lu­tio­när“. +++ Die Sem­per­oper trau­ert um den Tenor Tom Mart­in­sen, der über­ra­schend ver­stor­ben ist.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Wäh­rend die meis­ten Kri­ti­ker Phil­ipp Stölzls „Rigo­let­to“-Insze­nie­rung bei den Bre­gen­zer Fest­spie­len als Zir­kus ver­ris­sen haben, der dem Ernst der Oper nicht gerecht wer­de, jubelt Wer­ner M. Grim­mel in der FAZ über „Ein tol­les Spek­ta­kel, ganz ohne Kitsch“. +++ Lan­ge war die Schlüs­sel­fra­ge in Ulm: Schul­sa­nie­rung oder Thea­te­r­an­bau – nun hat der Stadt­rat den Anbau für 27 Mil­lio­nen Euro beschlos­sen. +++ Lesens­wert das Musik­pro­gramm, das der Autor Haru­ki Mura­ka­mi zu sei­nem 30. Buch­ju­bi­lä­um auf die Bei­ne gestellt hat. Mura­ka­mis Lite­ra­tur ist voll von musi­ka­li­schen Anspie­lun­gen: Von Ros­si­ni-Opern bis zum Jazz. Nun hat­te er eine Car­te blan­che und Shinya Machi­da war begeis­tert über den musi­ka­li­schen Swing der Ver­an­stal­tung. Eine Play­list mit Titeln, die in Mura­ka­mi-Büchern vor­kom­men, gibt es übri­gens hier. +++ Vol­ker Blech spricht mit Georg Quan­der über des­sen Insze­nie­rung von Dome­ni­co Cima­ro­s­as „Gli Ora­zi e i Curia­zi“ im Schloss Rheins­berg.

WAS LOHNT

Wag­ners Urauf­füh­rung des Tann­häu­ser war ein Skan­dal am Pari­ser Opern­haus.

Gro­ße Skan­da­le zeich­nen sich die­sen Fest­spiel­som­mer nicht ab. Tobi­as Krat­zers „Tann­häu­ser“ in Bay­reuth wird die Wag­ner-Pil­ger sicher­lich ein biss­chen her­aus­for­dern, auch, weil bereits durch­ge­si­ckert ist, dass ein Teil der Auf­füh­rung jen­seits des Fest­spiel­hau­ses statt­fin­den wird – aber ein Skan­dal à la Chris­toph Schlin­gen­sief wird es wohl nicht geben. Und auch in Salz­burg zeich­nen sich eher Rou­ti­ne-Vor­stel­lun­gen ab. Um so schö­ner, Mal wie­der Deutsch­land­ra­dio zu hören. „Eine Lange Nacht über Opern­skan­da­le“ von Robert Sol­lich ist in der Media­thek noch immer online. Im Zen­trum: Die Opern­skan­da­le rund um Richard Wag­ner und die Bay­reu­ther Fest­spie­le.

Und dann ist da noch die Nach­le­se zum letz­ten News­let­ter. Heinz Pel­ler hat mir geschrie­ben und erklärt, dass er den von mir beschrie­be­nen Ein­bruch der Klas­sik im öffent­lich-recht­li­chen Fern­se­hen nicht beob­ach­ten kön­ne: „Einen signi­fi­kan­ten Ein­bruch der Klas­sik­sen­dun­gen im öffent­lich-recht­li­chen TV kann ich nicht fest­stel­len. Es gibt Schwan­kun­gen, auch bei den Sen­dern. Im Schnitt sind es in den letz­ten Mona­ten um die 20 Sen­dun­gen pro Woche. Soll nicht hei­ßen, dass es nicht mehr sein könn­te.“ Herr Pel­ler orga­ni­siert die Sei­te klassikkalender.de, auf der er alle frei emp­fäng­li­chen Musik­sen­dun­gen auf­lis­tet – außer­dem ver­sen­det er einen News­let­ter, eine sehr hilf­rei­che Dienst­leis­tung, um die Musik ins Wohn­zim­mer zu holen.

