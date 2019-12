Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit einem ver­ges­se­nen Mozart, Kanye Wests „Nabuc­co“ und einer herr­lich lus­ti­gen Simo­ne Ker­mes. All das aber wird über­schat­tet von Mariss Jan­sons Tod.

WAS IST

Der Palaz­zo Ven­dra­min-Cal­er­gi – hier starb Wag­ner, und hier wur­de der neue Vor­sit­zen­de des Richard-Wag­ner-Ver­ban­des Inter­na­tio­nal gewählt.

MARISS JANSONS GESTORBEN

Er war einer der Größ­ten! Und er rede­te ungern über die Musik. Denn die Musik war sei­ne eigent­li­che Spra­che. Nun ist Mariss Jan­sons mit 76 Jah­ren in St. Peters­burg gestor­ben. In CRESCENDO hat er sich immer wie­der zu Wort gemel­det – eines der letz­ten Gesprä­che, die ich mit ihm füh­ren durf­te, war die­ses. Dar­in spricht er auch über das Ster­ben: „Ich glau­be, dass es erst ein­mal dar­um geht, die Fra­gen eines Kom­po­nis­ten mög­lichst genau zu for­mu­lie­ren. Denn die sind ja schon sehr groß: Gibt es ein Leben nach dem Leben? In der Zwei­ten Sym­pho­nie ist Mah­lers Ant­wort da ziem­lich ein­deu­tig: Er lässt uns hören, dass es irgend­wo einen Him­mel gibt, in dem es wun­der­schön sein muss. Aber schau­en Sie auf die Neun­te Sym­pho­nie, da sieht die Sache schon ganz anders aus. Gera­de in der Neun­ten beschreibt Mah­ler ziem­lich klar, dass es so etwas wie den voll­kom­me­nen Tod durch­aus geben könn­te. Wenn wir das ver­ste­hen, wis­sen wir, dass ein Groß­teil der Musik sel­ber eine Art Glau­bens­fra­ge ist. Die einen glau­ben an Gott und das ewi­ge Leben, die ande­ren nicht. All­ge­mein­gül­ti­ge Ant­wor­ten wer­den Sie nicht fin­den, mit viel Glück und Arbeit aber ein Gefühl des Ver­ste­hens.“

WHO THE F… IS MOZART?

Eine Schock-Stu­die aus Groß­bri­tan­ni­en: 70 Pro­zent der Bri­ten zwi­schen 18 und 34 Jah­ren kön­nen nichts mit dem Namen Mozart anfan­gen. 94 Pro­zent wis­sen dage­gen, dass Ade­le eine Sän­ge­rin ist. 20 Pro­zent der Bri­ten glau­ben, dass Bach noch lebt, 33 Pro­zent wis­sen immer­hin, dass Simon Ratt­le Diri­gent ist, aber nur 14 Pro­zent ken­nen den Kom­po­nis­ten von Eng­lands heim­li­cher Hym­ne „Land of Hope and Glo­ry“, Edward Elgar. Wäre das bei uns anders? Ich zweif­le. Wie viel Pro­zent ken­nen den Kom­po­nis­ten unse­rer ech­ten Hym­ne? Ich befürch­te, auch wir sind inzwi­schen Klas­sik-Haydn. „Mozart in the Jung­le“ und „Litt­le Ama­de­us“ haben nur wenig gebracht. Und sei­en wir ehr­lich: Wer, bit­te­schön, auf der Stra­ße kennt Thie­le­mann, Zim­mer­mann oder Wid­mann? Viel­leicht ist es gar nicht so unwich­tig, sich manch­mal bewusst zu wer­den, dass man­che ohne die Kunst leben, die uns das Leben bedeu­tet.

SCHAGERS KLASSIK-KLIMA-WALD

Die Klas­sik kann durch­aus ein Kli­ma-Kil­ler sein: Allein ein Orches­ter von 100 Leu­ten durch die Welt­ge­schich­te zu flie­gen. Die Frank­fur­ter Rund­schau berich­tet nun über ein Pro­jekt von Opern­te­nor Andre­as Schager. Mit der Initia­ti­ve „Ope­ra meets natu­re“ will er Bäu­me gegen den Kli­ma­wan­del pflan­zen. Wies­ba­den stellt für die Auf­fors­tung des künf­ti­gen „Nibe­lun­gen­wal­des“ Land bereit. Der ers­te Baum wird vom Hes­si­schen Staats­thea­ter gesetzt – natür­lich eine wag­ne­ri­sche Welt­esche. Das Ziel ist, dass sich ande­re Opern­häu­ser anschlie­ßen. Pas­send dazu ein Bericht von Susann El Kas­sar im Deutsch­land­funk. Sie beschreibt das Ver­hält­nis von Klas­sik und Kli­ma: „CD-Labels könn­ten die Plas­tik­ver­pa­ckun­gen ihrer Pro­duk­te hin­ter­fra­gen, das schwe­di­sche Label BIS leis­tet hier Pio­nier­ar­beit.“ Vla­di­mir Jurow­ski set­ze auf Auf­klä­rung durch Musik und redu­zie­re die Anzahl sei­ner Flü­ge. „Das Kon­zert­haus in Hel­sing­borg wird ab der Sai­son 2020/21 Solis­ten und Diri­gen­ten auf­for­dern, per Bahn, Zug oder Schiff anzu­rei­sen. Flie­gen ver­bo­ten.“

SALZBURGS PUTIN?

Diplo­ma­tie sieht anders aus: Die Salz­bur­ger Fest­spiel­prä­si­den­tin Hel­ga Rabl-Stad­ler und Inten­dant Mar­kus Hin­ter­häu­ser waren eher auf Kuschel­kurs, als sie in Russ­land für die Fest­spie­le war­ben (Gaz­prom ist neu­er Spon­sor). Man weiß nicht, ob es Gewieft­heit oder Nai­vi­tät ist, wenn Rabl-Stad­ler von der „gro­ßen Bedeu­tung, die Sän­ger, Pia­nis­ten und Regis­seu­re aus Russ­land für das Fes­ti­val stets gespielt hat­ten“, schwa­dro­niert und nach einer Gesangs­ein­la­ge von Nadezh­da Pavlo­va hofft, bald von „unse­rer Nadezh­da Pavlo­va“ spre­chen zu kön­nen – so wie bei der öster­rei­chi­schen Staats­bür­ge­rin Anna Netreb­ko. Hof­fent­lich wird Vla­di­mir Putin nicht irgend­wann von „mei­nem Salz­burg“ spre­chen. Sein Team ver­riet bereits: „Es wird erwar­tet, dass die Pre­mie­re von ‚Boris Godunow‘ zum wich­tigs­ten kul­tu­rel­len Ereig­nis im Rah­men des Öster­reich-Besuchs unse­res Staats­ober­haupts wird.“

WAGNER-VERBAND MIT NEUEM VORSITZ

Im Palaz­zo Ven­dra­min-Cal­er­gie, Ster­be­ort Wag­ners und heu­te ein klei­nes Muse­um und gro­ßes Casi­no, fand die Tagung des Inter­na­tio­na­len Richard-Wag­ner-Ver­ban­des statt. Der Vor­sit­zen­de des Wag­ner-Ver­ban­des Ber­lin-Bran­den­burg, Rai­ner Fines­ke, ist neu­er Prä­si­dent und löst den Bay­reu­ther Horst Eggers ab. Nach der Wahl sag­te Fines­ke mir, dass er sich um den Genera­tio­nen­wech­sel küm­mern und die inter­na­tio­na­len Wag­ner-Ver­bän­de stär­ken wol­le. „Es geht dar­um, dass wir uns öff­nen, moder­ner wer­den und jun­ge Men­schen begeis­tern.“ Am Ran­de des Jah­res­tref­fens wur­de auch über die Ver­trags­ver­län­ge­rung von Chris­ti­an Thie­le­mann als Musik­di­rek­tor gemun­kelt – die wird es wohl nicht geben.

WAS WAR

Lus­tigs­ter Post der Woche: Die Sän­ge­rin Simo­ne Ker­mes über Ceci­lia Bar­to­lis neu­es Album

DER POP-NABUCCO

Der Rap­per Kanye West ist als Pro­vo­ka­teur bekannt, als Gat­te von Kim Kar­da­shi­an, als Donald-Trump-Ver­ste­her, der den aktu­el­len Prä­si­den­ten auch gern bewer­ben wür­de – oder am liebs­ten gleich den Job als Mes­si­as antre­ten möch­te. Dafür hat er nun den ers­ten Schritt getan und eine Got­tes­dienst-Oper geschrie­ben. Im Hol­ly­wood Bowl in Los Ange­les wur­de Wests „Nebuch­ad­nez­zar“ urauf­ge­führt. Der Guar­di­an war per Live­stream dabei – und ent­täuscht: Kein Libret­to, ein sum­men­der Chor und ein durch­ge­knall­ter West, am Ende aber gro­ße Ober­flä­che und Lee­re.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Brett Deans Oper „Ham­let“ an der Oper in Köln war ein gro­ßer Erfolg – so jeden­falls sieht es Gui­do Kra­win­kel in der Deut­schen Büh­ne: „Packen­de Musik, ein fan­tas­ti­sches Ensem­ble, kurz­um, ein groß­ar­ti­ger Musik­thea­ter-Abend. Gut drei Stun­den dau­ert die Oper ohne Pau­se (…). Dean, des­sen Oper 2017 beim Fes­ti­val in Glyn­de­bourne urauf­ge­führt und bereits dort gefei­ert wur­de, hat mit Ham­let ein Meis­ter­stück abge­lie­fert (…) Das Libret­to stammt von Mat­thew Joce­lyn, der in Köln auch Regie führt.“ +++ Peter Kon­wit­sch­ny hat in Wei­mar die ver­ges­se­ne Oper „Lan­ze­lot“ von Paul Des­sau insze­niert – mit Erfolg, wie Egbert Tholl in der SZ fin­det: „Zusam­men mit den 30 Solo­par­ti­en und der Büh­nen­mu­sik ste­hen dann schät­zungs­wei­se 150 Men­schen dort oben, unten, im Gra­ben, bril­liert die Staats­ka­pel­le Wei­mar. Deren ers­ter Kapell­meis­ter Domi­nik Bey­kirch, gera­de mal 29 Jah­re alt, nahm sich ein Jahr Zeit, um das Werk zu erar­bei­ten.“ +++ Die Staats­oper Ham­burg sucht dicke Men­schen für ihre „Falstaff“-Produktion. Anfor­de­rung: Klei­der­grö­ße jen­seits von XL, oder wie Regis­seur Calix­to Biei­to es wünscht: „extrem kor­pu­lent“.

PERSONALIEN DER WOCHE

Letz­te Woche haben wir noch dar­über geschrie­ben, dass Peter Gelbs MET gro­ße Inves­ti­tio­nen in Angriff neh­men muss – nun wur­de der Ver­trag des Inten­dan­ten erst ein­mal bis 2027 ver­län­gert. +++ Opern-Inten­dant Jür­gen Flimm hat­te sich bei einem Reit­un­fall auf dem Fami­li­en­hof schwer ver­letzt und schied für meh­re­re Mona­te aus. Das beklat­sche und betratsch­te er nun mit der BZ. +++ Ich mag ja die­se spon­tan-offen­her­zi­ge Art der Sän­ge­rin Simo­ne Ker­mes. Unter der neu­en CD von Ceci­lia Bar­to­li, die sich mit Bart und halb­nackt als Fari­nel­li prä­sen­tiert, schrieb Ker­mes auf Face­book: „Es ist etwas alt­mo­disch über­holt nichts Neu­es spek­ta­ku­lä­res, denn Con­chi­ta Wurst gibt es gar­nicht mehr! fari­nel­li hat­te kei­nen Bart das nur neben­bei!“ +++ Es ist schon eini­ge Zeit her, dass das Fest­spiel­haus Baden-Baden Par­füm von Teo­dor Cur­r­ent­zis mit den Wor­ten ver­schick­te „Ein Duft, aus mei­nen Erin­ne­run­gen für mich kom­po­niert. Er kommt von Her­zen. Möge es das flüch­ti­ge Band zwi­schen Ihnen und mir auf magi­sche Wei­se stär­ken.“ Ich habe neu­lich Mal pro­biert, wie es dem Diri­gen­ten wohl so im All­tag mit sei­nem Odeur geht – und wur­de von mei­ner Fami­lie erst ein­mal unter die Dusche geschickt. +++ Pláci­do Dom­in­go nimmt zum ers­ten Mal Stel­lung zu den #metoo Vor­wür­fen – und weist sie gegen­über einer spa­ni­schen Zei­tung weit­ge­hend zurück.

IN EIGENER SACHE

Wun­der­kin­der, ihre Eltern und ihre Kri­ti­ker – ein schwie­ri­ges Ter­rain: schon einst bei Franz Liszt (Foto).

DEUTSCHER WIRFT EGGERT NAZI-ARGUMENTE VOR

Die­ser News­let­ter führt immer wie­der zu inten­si­ven Debat­ten in ande­ren Medi­en. Bei der Ver­lei­hung des Euro­päi­schen Kul­tur­prei­ses an ein 14-jäh­ri­ges kom­po­nie­ren­des Mäd­chen irri­tier­te mich ihr abschlie­ßen­des State­ment. In offen­bar vor­ge­fer­tig­ten Wor­ten bemerk­te das jun­ge Mäd­chen, dass wir in einem Zeit­al­ter der Into­le­ranz leben wür­den, dass ein „Tona­li­täts­ver­bot“ herr­sche, Har­mo­nie und Melo­die bei klas­si­schen Kom­po­nis­ten nicht gedul­det wür­den. Da ich an der Preis­ver­lei­hung betei­ligt war, habe ich an die­ser Stel­le nur vor­sich­tig nach­ge­fragt, wer genau denn in Euro­pa Musik ver­bie­te und ob es nicht eigent­lich reak­tio­när sei, unser offe­nes, viel­sei­ti­ges und diver­ses Kul­tur­le­ben als into­le­rant zu kri­ti­sie­ren. Mein Kom­po­nis­ten-Freund Moritz Eggert hat den Gedan­ken auf­ge­nom­men und sehr klug wei­ter­ge­führt. Nun bekam er einen Brief vom Vater der jun­gen Kom­po­nis­tin, von Guy Deut­scher. Der stell­te Eggert in sei­ner Replik in die Nähe des Natio­nal­so­zia­lis­mus: „Wie ich ver­ste­he, unter­rich­ten Sie an der Hoch­schu­le für Musik in Mün­chen, im schö­nen ehe­ma­li­gen Füh­rer­bau des NSDAP. Da fällt einem ein: frü­her gab es schon man­che in Mün­chen, die ein klei­nes Pro­blem mit Tole­ranz hat­ten. Ihre Vor­gän­ger im Füh­rer­bau hat­ten Tole­ranz auch als unzeit­ge­mäß und reak­tio­när emp­fun­den, und wur­den nie müde, dies zu ver­kün­den.“ Eggert setzt sich in sei­nen Wer­ken oft mit der Musik­ge­schich­te – beson­ders der ver­folg­ter jüdi­scher Musi­ker – aus­ein­an­der und ist vehe­men­ter Auf­klä­rer der #metoo-Vor­wür­fe an der Münch­ner Musik­hoch­schu­le. Kein Wun­der, dass Vater Deut­scher nun auch von ande­ren Jour­na­lis­ten kri­ti­siert wird und jüdi­sche Musi­ker zum Fremd­schä­men bringt (wie in zahl­rei­chen Kom­men­ta­ren abzu­le­sen ist). Eggert hat aus­ge­ruht und diplo­ma­tisch geant­wor­tet, und in Anbe­tracht der Tat­sa­che, dass plötz­lich zwei älte­re Her­ren über ein 14-jäh­ri­ges Mäd­chen reden, mit päd­ago­gi­schem Fein­ge­fühl reagiert. Die Replik ist unbe­dingt nach­le­sens­wert! Deut­scher ver­fass­te eine wei­te­re Ant­wort, in der er sowohl mich als auch Eggert mit „Kin­des­miss­brauch“ in Ver­bin­dung brach­te – das ist der Moment, jede wei­te­re Dis­kus­si­on für been­det zu erklä­ren.

Und da die­ser News­let­ter sich nicht als Zen­tral­or­gan ver­steht, son­dern als Debat­ten-Forum, sei hier noch der Brief von Harald Röh­re zitiert, der mir freund­lich schrieb, dass er mei­ne Mei­nung über die Arbeit von Flo­ri­an Lutz an der Oper in Hal­le nun gar nicht tei­le: „Herr Lutz und sein Team haben mit ihren ‚ambi­tio­nier­ten‘ Insze­nie­run­gen das Stamm­pu­bli­kum weit­ge­hend ver­trie­ben. Da hilft auch kei­ne über­re­gio­na­le Auf­merk­sam­keit und diver­se Prei­se, die der Oper Hal­le ver­lie­hen wur­den. (…) Wenn man aber wie in Hal­le die ‚Ari­ad­ne‘ in der jet­zi­gen Spiel­zeit man­gels Alter­na­ti­ven wie­der auf den Spiel­plan setzt, ist es nicht ver­wun­der­lich, dass der Saal leer bleibt. Ich sehe mir öfter mal auf der Web­site die Kar­ten­be­stel­lung der Vor­stel­lun­gen an – für den Bereich der Oper kata­stro­phal.“

Im Sin­ne der Viel­falt und der Tole­ranz hal­ten Sie – tonal oder ato­nal – die Ohren steif.

Ihr Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de