Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit aller­hand Duel­len: Mont­re­al gegen Schiff, Tages­spie­gel gegen Levit, Oper gegen Musi­cal und Bonn gegen Wien. Und mit der Fra­ge: Kann Teo­dor Cur­r­ent­zis gleich an vier Orten als Mes­si­as wir­ken?

WAS IST

Soll nun auch noch Luzern ret­ten: Teo­dor Cur­r­ent­zis

ACHTUNG CURRENTZITIS!

Schon wahn­sin­nig, wo der Diri­gent Teo­dor Cur­r­ent­zis über­all die Welt ret­ten soll. Sei­ne Ein­stel­lung als Chef­di­ri­gent beim eher bie­de­ren SWR Sym­pho­nie­or­ches­ter war mutig – und lenk­te geni­al vom Spar­kurs und der Fusi­on der zwei Ensem­bles ab. Dann hol­te Mar­kus Hin­ter­häu­ser den Grie­chen zu den Salz­bur­ger Fest­spie­len, wo er als eige­ne Mar­ke die Mozart-Eröff­nun­gen diri­giert, und Bog­dan Roščić will Cur­r­ent­zis‘ Gesicht mit der Wie­ner Staats­oper ver­bin­den. Nun soll eine neue Zusam­men­ar­beit mit Cur­r­ent­zis auch beim Lucer­ne Fes­ti­val dar­über hin­weg­täu­schen, dass hier Oster- und Kla­vier­fes­ti­val gestri­chen wur­den. Wenn Inten­dant Micha­el Hae­f­li­ger da mal nicht zu viel vom Diri­gen­ten-Mes­si­as erwar­tet: „Zen­tral ist die Idee, mit einem Künst­ler ein Pro­gramm zu ent­wi­ckeln und zu kura­tie­ren. Cur­r­ent­zis ist dafür ein Glücks­fall, weil er mit sei­ner Strahl­kraft das Publi­kum stark ein­bin­det.“

____________________________________

REAKTIONÄR ODER NICHT?

Sel­ten gab es so vie­le unter­schied­li­che Reak­tio­nen auf einen Text wie auf die Fra­ge, ob es Denk­ver­bo­te in der Musik gebe oder nicht. Die 14-jäh­ri­ge Alma Deut­scher hat­te die Debat­te bei der Ver­lei­hung des Euro­päi­schen Kul­tur­prei­ses Tau­rus in Wien begon­nen und gehofft, dass wir nun „in ein tole­ran­te­res Zeit­al­ter kom­men“. Ich hat­te ihre Wor­te als reak­tio­när kri­ti­siert. Neben Für­spra­che gab es auch Kri­tik, weil ich ein Kind kri­ti­siert habe. Inzwi­schen hat Alma Deut­scher das, was sie auf der Büh­ne im Gespräch gesagt hat, offi­zi­ell als Rede auf ihre Home­page gestellt – und damit auch den Gegen­warts­kom­po­nis­ten und Musik­pro­fes­sor Moritz Eggert auf den Plan geru­fen. In einem aus­ge­ruh­ten und lesens­wer­ten Text debat­tiert er die Geschich­te der Neu­en Musik und ihrer ver­meint­li­chen Ver­bo­te: „Ja, es gab eine Zeit, in der eine Art Tona­li­täts­ver­bot die aka­de­mi­sche Norm war, und die­se Zeit lässt sich auf ca. 1955–1975 datie­ren, aber auch nur in einer bestimm­ten euro­päi­schen Regi­on. Wäh­rend näm­lich die Avant­gar­de-Sit­ten­wäch­ter um Bou­lez und Stock­hau­sen z.B. durch­aus Kom­po­nis­ten mar­gi­na­li­sier­ten, die sich wei­ter­hin tona­ler Struk­tu­ren bedien­ten, fei­er­ten zeit­gleich heu­te hoch­an­ge­se­he­ne Kom­po­nis­ten wie Ben­ja­min Brit­ten oder Schosta­ko­witsch noch Welt­erfol­ge.“

BONN VS. WIEN: BEETHOVEN 2020

In Bonn rollt alles auf das Beet­ho­ven-Jahr zu! Und nun hat auch die zwei­te Beet­ho­ven-Stadt, Wien, ihre Beet­ho­ven-Cam­pa­gne ver­öf­fent­licht. „All Ears on: Vien­na“ ist das Mot­to. War­um aus­ge­rech­net Bil­ly Joel, Hans Zim­mer, Yuja Wang und Joshua Bell in Video­bot­schaf­ten zu sehen sind, das weiß wahr­schein­lich nur die Wie­ner Frem­den­ver­kehrs­be­hör­de. Eine Sei­te, die aber alle­mal zum Stö­bern ein­lädt.

____________________________________

WAS WAR

Authen­tisch oder zu sehr mit sich sel­ber beschäf­tigt – Igor Levit

LEVITS WOLLDECKE

Es ist schon auf­fäl­lig, wenn das Ber­li­ner Feuil­le­ton auf ein­mal einen kri­ti­schen Ton gegen den Pia­nis­ten Igor Levit anschlägt. Nor­ma­ler­wei­se ist er einer der Lieb­lin­ge des Feuil­le­tons, und man­che Feuil­le­ton-Chefs schmü­cken sich gern mit ihm. Um so deut­li­cher fällt Fre­de­rik Hans­sens Bericht im Tages­spie­gel über Levits Kon­zert in Ber­lin mit dem Pitts­burgh Sym­pho­ny Orches­tra aus. Levit, der gera­de in Han­no­ver sei­ne Pro­fes­sur antritt, fällt immer wie­der mit rela­tiv simp­len (wenn auch poli­tisch wich­ti­gen) Polit-Bot­schaf­ten auf. Für Hans­sen wird er immer mehr zu einer Kari­ka­tur, deren Habi­tus vom eigent­li­chen Spiel ablenkt: „Ziem­lich befremd­lich fällt bei sei­nem Auf­tritt im Rah­men des Ber­lin-Gast­spiel des Pitts­burgh Sym­pho­ny Orches­tra bei­spiels­wei­se der Umgang mit dem Publi­kum aus. Levit tut näm­lich so, als wären die Phil­har­mo­nie-Rän­ge völ­lig leer. Ja, er scheint gera­de­zu eine ima­gi­nä­re Woll­de­cke über sich und sei­nen Flü­gel gedeckt zu haben, so intro­ver­tiert, so welt­ent­rückt wirkt sein Spiel. (…) War­um aber ver­schanzt sich der Inter­pret der­art im Elfen­bein­turm, war­um mag er par­tout kei­nen Kon­takt zum Publi­kum auf­neh­men, war­um drängt es ihn nicht, sei­ne Erkennt­nis­se über das Werk nach­voll­zieh­bar zu ver­mit­teln? Die­se Fra­gen lässt Levit unbe­ant­wor­tet.“

MONTREAL GEGEN SCHIFF

Die Pro­ben von Sir András Schiff mit dem Mont­re­al Sym­pho­ny Orches­tra sind ziem­lich in die Hose gegan­gen – inklu­si­ve Wut­aus­bruch. Nun hat das Orches­ter eine Stel­lung­nah­me ver­öf­fent­licht, in der es Schiffs Stil hef­tig kri­ti­siert: „Es gab Unstim­mig­kei­ten zwi­schen den Musi­kern und dem Gast­di­ri­gen­ten. (…) Die Situa­ti­on ent­stand in ers­ter Linie auf Grund der unnö­tig respekt­lo­sen und angriffs­lus­ti­gen Art von Herrn Schiff gegen­über eini­gen Musi­kern, wodurch eine Atmo­sphä­re von gegen­sei­ti­gem Respekt unmög­lich gemacht wur­de. (…) Die­se Art ent­spricht nicht den heu­ti­gen Rea­li­tä­ten (…) das Orches­ter bevor­zugt, gemein­sam an einem Ziel zu arbei­ten, statt Men­schen durch Ein­schüch­te­rung und Auto­ri­tät zu ent­zwei­en.“

PERSONALIEN DER WOCHE

Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Micha­el Hof­stet­ter ver­lässt das Stadt­thea­ter Gie­ßen vor­zei­tig und wird Inten­dant der Gluck-Fest­spie­le. +++ Der Regis­seur Johan­nes Schaaf ist mit 86 Jah­ren in Murnau gestor­ben.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Die Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker und Andris Nel­sons haben das Pro­gramm für das Neu­jahrs­kon­zert vor­ge­stellt: Im Zen­trum steht Beet­ho­ven, und es gibt neun Pre­mie­ren. +++ Eli­sa­beth Rich­ter lobt im Deutsch­land­funk die Don-Car­los-Insze­nie­rung von Lot­te de Beer und fei­ert beson­ders den GMD: „Cor­ne­li­us Meis­ter ver­sorg­te die fast fünf­stün­di­ge Auf­füh­rung am Pult des exzel­lent dis­po­nier­ten Staats­or­ches­ters Stutt­gart mit einer nie nach­las­sen­den Ener­gie, Prä­zi­si­on und einem fei­nen Gespür für Ver­dis so rei­che Orches­ter­far­ben.“ +++ Axel Zibul­ski berich­tet in der FAZ von einer umstrit­te­nen Fide­lio-Insze­nie­rung in Darm­stadt: „Mit neu kom­po­nier­tem Schluss pola­ri­siert Paul-Georg Ditt­richs Insze­nie­rung von Beet­ho­vens Fide­lio in Darm­stadt das Pre­mie­ren­pu­bli­kum. Und die Zuschau­er wer­den zur Fest­ge­sell­schaft.“ +++ Eine Geschich­te noch aus einer ande­ren Welt: Wäh­rend Ex-DSDS-Star Alex­an­der Klaws, der heu­te ein ech­ter Musi­cal-Star ist, mit sei­nem Gen­re abrech­net („Publi­kum wird für dumm ver­kauft.“), erklärt die Che­fin der aus­tra­li­schen Oper, Lyn­don Ter­ac­ci­ni, dass eini­ge Musi­cals bes­ser sei­en als vie­le Opern. Sie bezieht sich auf South Paci­fic, My Fair Lady oder die West Side Sto­ry.

Musi­cal oder Oper – Haupt­sa­che Musik! In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

