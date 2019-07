„Méta­mor­pho­ses noc­turnes“ – mit die­sem pro­gram­ma­ti­schen Titel ver­sah Györ­gy Lige­ti 1954 sein Ers­tes Streich­quar­tett. Das Dudok Kwar­tet Ams­ter­dam gas­tiert damit beim Oberst­dor­fer Musik­som­mer vor der impo­san­ten Kulis­se der All­gäu­er Alpen­gip­fel. Im Eröff­nungs­kon­zert erfreut die Würt­tem­ber­gi­sche Phil­har­mo­nie Reut­lin­gen mit Tschai­kow­skis „Roko­ko-Varia­tio­nen“. Das Capri­cor­nus Ensem­ble Stutt­gart bringt Leo­pold Mozart anläss­lich der 300. Wie­der­kehr sei­nes Geburts­ta­ges ein Ständ­chen. Und das Trio Mar­vin erin­nert an Mie­c­zysław Wein­berg, der vor 100 Jah­ren zur Welt kam, in die Tra­gö­di­en des 20. Jahr­hun­derts hin­ein­ge­ris­sen wur­de und den­noch die mora­li­sche Kraft besaß, das Moment der Hoff­nung in sei­nem Werk auf­recht­zu­hal­ten. Hin­auf in die Ber­ge geht es mit Ger­man Brass. Sie spie­len in 1932 Meter Höhe auf dem Nebel­horn.

