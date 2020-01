Jetzt, da alle Fes­te gefei­ert sind, kommt die Zeit für gemüt­li­che Win­ter­aben­de – mit herr­li­chen Ein­töp­fen und Sup­pen. Die Cel­lis­tin Pi-Chin Chi­en hat für CRESCENDO eine tra­di­tio­nel­le Sup­pe aus ihrer Hei­mat gekocht und emp­fiehlt dazu: eine Tas­se Tee. Wir haben nach­ge­kocht und emp­feh­len dazu: Musik von Pi-Chin Chi­en und ihrem Mann, dem Kom­po­nis­ten Fabi­an Mül­ler, der eben­falls am Cel­lo zu hören ist und sich vom Genuss einer Tas­se Tee kom­po­si­to­risch inspi­rie­ren ließ. Wie Tee klingt? Nun, auf alle Fäl­le nach einer so inter­es­san­ten wie gelun­ge­nen Sym­bio­se aus Asi­en und Euro­pa.

Lässt sich von der Erin­ne­rung an die rei­che Küche ihrer tai­wa­ni­schen

Hei­mat inspi­rie­ren: die Cel­lis­tin Pi-Chin Chi­en

(Foto: © Mar­co Borg­gre­ve)

„Auf Emp­feh­lung des Cel­lo-Meis­ters Pierre Four­nier, der mich als jun­ges Mäd­chen in Tai­wan Cel­lo spie­len hör­te, kam ich in die Schweiz, um zu stu­die­ren“, erzählt Pi-Chin Chi­en. „Bis dahin war mir von mei­nen Eltern strikt unter­sagt gewe­sen, beim Kochen zu hel­fen. Die Angst, ich könn­te mei­ne Fin­ger ver­let­zen, war zu groß. So lern­te ich erst in der Schweiz kochen, als ich mei­nen zukünf­ti­gen Mann, den Kom­po­nis­ten Fabi­an Mül­ler, ken­nen­lern­te. Dabei ließ ich mich von der Erin­ne­rung an die rei­che Küche mei­ner Hei­mat inspi­rie­ren. Die tra­di­tio­nel­le Gemü­se-Rind­fleisch-Sup­pe, die man nach Belie­ben mit Nudeln ergän­zen kann, gehört zu mei­nen Lieb­lings­ge­rich­ten. Sie ist leicht und bekömm­lich, und dazu passt ganz wun­der­bar ein fei­ner Oolong Tee.“

Pi-Chin Chiens Gemüse-Rindfleisch-Suppe

Zutaten für 12 Personen:

2 Bund Frühlingszwiebeln, 1 EL chinesische 5‑Gewürz-Mischung, 200 ml Sojasauce, 1 große Zwiebel, 4–5 cm Ingwer, 100 ml Sonnenblumenöl, ca. 2 kg Rindfleisch aus der Wade, 3 Tomaten, 1 weißer Rettich, 2 Karotten.

Zubereitung:

Einen Bund Früh­lings­zwie­beln in fin­ger­lan­ge, den ande­ren in kur­ze Stü­cke schnei­den. Die Gewürz­mi­schung in einen Ein­weg-Tee­beu­tel fül­len. Einen gro­ßen Sup­pen­topf halb­voll mit Was­ser fül­len, die in Fin­ger­län­ge geschnit­te­nen Früh­lings­zwie­beln und den Gewürz­beu­tel sowie 100 ml Soja­sauce zuge­ben, zum Kochen brin­gen und bei­sei­te stel­len.

Die Zwie­bel fein wür­feln, den Ing­wer in Schei­ben schnei­den. In einer Pfan­ne das Öl erhit­zen, die fein geschnit­te­nen Früh­lings­zwie­beln, die Zwie­bel­wür­fel und die Ing­wer-Schei­ben gold­braun dar­in anbra­ten.

Inzwi­schen das Rind­fleisch in gro­ße Wür­fel schnei­den, zu der Zwie­bel­mi­schung geben und scharf anbra­ten. Mit 100 ml Soja­sauce ablö­schen, wei­ter bra­ten, bis das Fleisch die Sau­ce auf­ge­so­gen hat.

Inzwi­schen die Toma­ten grob wür­feln, zuge­ben und mit dem Rind­fleisch anbra­ten. Abde­cken und bei mitt­le­rer Hit­ze kurz wei­ter bra­ten, dann zur Sup­pe geben und 40 Minu­ten bei mitt­le­rer Hit­ze wei­ter kochen.

Den Ret­tich und die Karot­ten schä­len und in gro­be Wür­fel schnei­den. Zur Sup­pe geben und wei­te­re 20 Minu­ten kochen, bis das Rind­fleisch, die Karot­ten und der Ret­tich weich sind. In Schäl­chen fül­len und ser­vie­ren.

Fabi­an Mül­ler: „Tea for Two Cel­los”,

Pi-Chin Chi­en und Fabi­an Mül­ler (Solo Musi­ca)

www.amazon.de