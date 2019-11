Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit einem Aus­blick auf die Fest­spie­le in Salz­burg und Bay­reuth – und mit der Fra­ge, ob lee­re Thea­ter-Rän­ge ein Tabu sein müs­sen.

WAS IST

Eine unend­li­che, 100-jäh­ri­ge Geschich­te: Die Salz­bur­ger Fest­spie­le fei­ern Jubi­lä­um.

100 JAHRE FESTSPIELE – HINTERHÄUSERS TRADITION

Mar­kus Hin­ter­häu­sers Pro­gramm der 100. Salz­bur­ger Fest­spie­le wirkt fast schon rou­ti­niert. Der Inten­dant, der als ket­ten­rau­chen­des und genia­li­sches Enfant ter­ri­ble gestar­tet ist, erkennt, dass der Salz­bur­ger Wider­stand am gerings­ten ist, wenn man das Bewähr­te pflegt. In die­sem Fal­le: Anna Netreb­ko für das Volk, Pláci­do Dom­in­go für Hel­ga Rabl-Stad­ler und Teo­dor Cur­r­ent­zis mit sei­nem Mozart-Zyklus („Don Gio­van­ni“) als Revo­luz­zer-Kon­stan­te. Franz-Wel­ser Möst darf sei­nen Strauss-Zyklus mit „Elek­tra“ wei­ter­füh­ren (die­ses Mal spielt die gro­ße Asmik Gri­go­ri­an eine etwas klei­ne­re Rol­le). Igor Levit (der die­se Woche bei May­brit Ill­ner Men­schen der AfD noch attes­tier­te, ihr Mensch­sein ver­wirkt zu haben) betas­tet Beet­ho­vens Huma­nis­mus in den 32 Kla­vier­so­na­ten – das hat sonst eher Rudolf Buch­bin­der über­nom­men, der die­sen Som­mer aber mit einem viel span­nen­de­ren Pro­jekt, den Dia­bel­li-Varia­tio­nen für Gegen­warts­kom­po­nis­ten, unter­wegs ist. Das Netz fragt bereits, war­um man in Salz­burg Visio­nen pre­digt und neben Nest­lé auch auf Gaz­prom als Spon­sor setzt. Wie auch immer: Cur­r­ent­zis, Levit, Wel­ser-Möst – die Salz­bur­ger Visio­nen von Mar­kus Hin­ter­häu­ser sind eigent­lich längst schon die Pfle­ge sei­ner eige­nen Tra­di­ti­on.

WEITER FÜR WAGNER

Bereits in den letz­ten Wochen war an die­ser Stel­le zu lesen, dass die Ver­trags­ver­län­ge­rung von Katha­ri­na Wag­ner als Lei­te­rin der Bay­reu­ther Fest­spie­le über wei­te­re fünf Jah­re nur eine Fra­ge der Zeit war. Nun haben die Gre­mi­en der Bay­reu­ther Fest­spie­le GmbH ihre Ent­schei­dung bekannt gege­ben. Dass es am Ende so lan­ge dau­er­te, scheint dar­an gele­gen zu haben, dass der Ver­trag bei Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin Moni­ka Grüt­ters hän­gen geblie­ben ist. Bay­erns Kul­tur­staats­mi­nis­ter Bernd Sibler erklär­te: „In den ver­gan­ge­nen elf Jah­ren hat Katha­ri­na Wag­ner als Fest­spiel­lei­te­rin die Richard-Wag­ner-Fest­spie­le kon­se­quent und künst­le­risch wei­ter­ent­wi­ckelt.“ Der Ver­trag mit der Gesell­schaft soll in den kom­men­den Tagen unter­schrie­ben wer­den. Auch die­se Woche gibt es noch kei­ne Anzei­chen dafür, dass der Ver­trag von Chris­ti­an Thie­le­mann als Musik­di­rek­tor der Fest­spie­le eben­falls ver­län­gert wird – es bleibt span­nend. Thie­le­mann wird in sei­nem wohl letz­ten Sil­ves­ter-Kon­zert im ZDF übri­gens Aus­schnit­te aus Lehárs „Land des Lächelns“ diri­gie­ren.

KLANGEXPERIMENT WUNDERHARFE

Über ein span­nen­des For­schungs­pro­jekt berich­tet die NZZ: Der Musik­wis­sen­schaft­ler Micha­el Hei­ne­mann will her­aus­fin­den, wie ein typi­scher Orches­ter­klang ent­steht. Als For­schungs­ob­jekt hat er Wag­ners „Wun­der­har­fe“, die Staats­ka­pel­le Dres­den aus­ge­sucht. „‚Wir wol­len Klang­for­schung in his­to­ri­schem Sin­ne betrei­ben‘, sagt Hei­ne­mann. Alle Welt rede vom Klang der Staats­ka­pel­le Dres­den, der Diri­gent Her­bert von Kara­jan habe ihn mit ‚Glanz von altem Gold‘ ver­gli­chen. ‚Vie­le behaup­ten, dass sich die­ser Klang über die Jahr­hun­der­te nicht ver­än­dert habe. Aber kann das über­haupt sein, wenn sich Spiel­wei­sen und auch die Instru­men­te ändern?’, fragt der Pro­fes­sor. Das Pro­blem bestehe nicht zuletzt dar­in, dass es Ton­do­ku­men­te in Form von Schall­plat­ten erst seit etwa 130 Jah­ren gibt. Der grös­se­re Teil der Kapell­his­to­rie blei­be aber den­noch nicht ‚unge­hört‘.“

EHRE FÜR JESSYE NORMAN

Das gab es bis­her nur für Gia­co­mo Puc­ci­ni, Enri­co Caru­so, Lucia­no Pava­rot­ti und Bever­ly Sills – nun wird es auch für Jes­sye Nor­man eine Gedenk­ver­an­stal­tung an der MET in New York geben. Die Sän­ge­rin, die am 30. Sep­tem­ber gestor­ben ist, wird am 24. Novem­ber mit musi­ka­li­schen Ein­la­gen, Vide­os und Reden geehrt. Noch scheint kei­ne Kino-Über­tra­gung geplant zu sein.

WAS WAR

Mal vol­ler und mal lee­rer – so wie über­all. In die­sem Fall: das Thea­ter Hal­le

WO IST DAS PUBLIKUM?

Ges­tern bin ich über einen Face­book-Post der Kol­le­gin Bet­ti­na Volks­dorf gestol­pert – sie war in einer Reper­toire-Vor­füh­rung der Oper Hal­le. Gege­ben wur­de die durch­aus anstän­di­ge Auf­füh­rung der „Ari­ad­ne auf Naxos“ in der Regie von Paul-Georg Ditt­rich. Volks­dorf zähl­te maxi­mal 70 Zuschau­er (!) und frag­te nach dem „War­um?“ (mit den aktu­el­len anti­se­mi­ti­schen Aus­fäl­len eines Stadt­rats im Auf­sichts­rat des Thea­ters hat das hier nichts zu tun). Was Volks­dorf beschreibt, ist kein Ein­zel­fall. Wer in deut­sche Stadt­thea­ter geht, kennt das Bild. In mei­ner Hei­mat­stadt Bre­men kommt es eben­falls vor, dass in Reper­toire-Opern-Auf­füh­run­gen zuwei­len weni­ger als 100 Leu­te sit­zen. Und – das sagt auch Volks­dorf – es liegt nicht immer an der Qua­li­tät der jewei­li­gen Insze­nie­run­gen. Trotz­dem sind lee­re Rän­ge ein Tabu: Dar­über spricht man nicht. Die­se Aben­de wer­den ver­tuscht. Inten­dan­ten rech­nen ihre Bilan­zen schön, indem sie Rän­ge schlie­ßen und dadurch die Aus­las­tungs-Pro­zen­te stei­gern. War­um wer­den wir nicht wie­der ehr­li­cher: Fakt ist, Oper begeis­tert offen­sicht­lich nicht jeden Tag an jedem Ort glei­cher­ma­ßen. Sie steht in andau­ern­der Kon­kur­renz zu ande­ren (neu­en) Ange­bo­ten. Und manch­mal gelingt es ihr eben nicht, Publi­kum zu locken. Mal, weil die Häu­ser sich elfen­bein­haft der Publi­kums­rea­li­tät ver­wei­gern, manch­mal aber auch nur, weil es gera­de ein blö­der Abend ist. Ein lee­res Thea­ter soll­te grund­sätz­lich kei­ne Schan­de sein, wohl aber Anlass für Debat­ten – auf kei­nen Fall soll­te es tot­ge­schwie­gen wer­den.

PROBLEME BEI DER SANIERUNG IN KÖLN

Im Köl­ner Stadt­an­zei­ger berich­tet Tim Atten­ber­ger über wei­te­re Pro­ble­me bei der Sanie­rung der Köl­ner Oper: „Die Sanie­rung des Opern­hau­ses am Offen­bach­platz wird sich nach der­zei­ti­gem Stand um ins­ge­samt zehn Wochen ver­zö­gern. Wie die städ­ti­schen Büh­nen am Don­ners­tag mit­teil­ten, gibt es erneut Pro­ble­me mit der Pla­nung der Haus­tech­nik. Die Ursa­che sei das „unge­wöhn­lich hohe Aus­maß der pla­ne­ri­schen Nach­ar­bei­ten“. Das Inge­nieur­bü­ro Inni­us RR, das die Haus­tech­nik seit Ende 2017 neu plant, hat offen­bar noch nicht für alle Pro­ble­me eine Lösung gefun­den.“

MUSIK-QUALITÄTSSIEGEL DEUTSCHLAND

Im Rah­men der ARD-The­men­wo­che war ein span­nen­der Text über die aus­län­di­schen Stu­die­ren­den an deut­schen Musik­hoch­schu­len bei der Deut­schen Wel­le zu lesen: „Jeder zwei­te Stu­die­ren­de an einer deut­schen Musik­hoch­schu­le kommt aus dem Aus­land. Wer hier sein Kon­zert­ex­amen macht, hat auf dem inter­na­tio­na­len Markt gute Chan­cen. Doch der Weg dahin ist nicht ein­fach.“

PERSONALIEN DER WOCHE

Den­nis Rus­sell Davies wird 2020 Chef­di­ri­gent des MDR-Sin­fo­nie­or­ches­ters. Der Sen­der stellt den Neu­en vor und erklärt, war­um mit Davies viel neu­es Reper­toire zu erwar­ten ist. +++ Hei­del­bergs GMD, Eli­as Gran­dy, ver­län­gert sei­nen Ver­trag bis 2024. +++ Vol­ker Blech schreibt in der Mor­gen­post ein schö­nes Por­trät über die Kul­tur­ma­na­ge­rin und Lei­te­rin der Musik­hoch­schu­le Hanns Eis­ler in Ber­lin, Sarah Wedl-Wil­son, und über ihre Rol­le als „Königs­ma­che­rin“: „Sie war in Lon­don, bei der Came­ra­ta Salz­burg, an der Köl­ner Phil­har­mo­nie oder künst­le­ri­sche Lei­te­rin auf Schloss Elmau. Zuletzt war sie Vize­rek­to­rin am Mozar­te­um Salz­burg und dann Inte­rims­lei­te­rin. Seit Ende 2018 ist sie als Head­hun­terin unter­wegs gewe­sen – eine Königs­ma­che­rin im inter­na­tio­na­len Kul­tur­be­trieb. Wor­über sie nicht wei­ter redet, sie ist von freund­li­cher Dis­kre­ti­on.“ +++ Lust auf ein aus­ge­ruh­tes und klu­ges Inter­view, dann emp­feh­le ich heu­te die Kol­le­gen von van, die sich mit René Jacobs dar­über unter­hal­ten haben, war­um Wag­ner ein­fach an allem Schuld ist. +++ Der Fall Sieg­fried Mau­ser hat uns hier schon eini­ge Wochen beglei­tet – nun fin­det Kia Vah­land in der SZ so etwas wie ein Schluss-Resü­mee: Kul­tur­schaf­fen­de, die Mau­ser auch wei­ter­hin unter­stüt­zen, füh­ren die Mecha­nis­men des kol­lek­ti­ven Täter­schut­zes vor.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Ute Schalz-Lau­ren­ze fei­ert Mary­sol Scha­lits Bre­mer Alci­na und den Regis­seur Micha­el Tal­ke: „… da zeigt Hän­del uns unser gan­zes Leben mit fas­zi­nie­rend psy­cho­lo­gi­scher Genau­ig­keit. Und damit ist Tal­ke ein wun­der­ba­rer Coup gelun­gen, die krau­se Geschich­te aus ihrer unwirk­li­chen Fan­tas­tik her­aus­zu­ho­len und den rea­len Ver­fall einer altern­den Frau in ihrer gan­zen Tra­gik zu zei­gen.“ +++ Uwe Fried­rich berich­tet im BR über „Heart Cham­ber“, ein Auf­trags­werk der Deut­schen Oper Ber­lin an die ame­ri­ka­nisch-israe­li­sche Kom­po­nis­tin Cha­ya Czer­no­win: „Seit ihrem Opern­de­büt bei der Mün­che­ner Bien­na­le im Jahr 2000 arbei­tet die in Hai­fa gebo­re­ne Czer­no­win mit dem Regis­seur Claus Guth zusam­men, der ihren intel­lek­tu­ell durch­drun­ge­nen, sehr abs­trak­ten Kom­po­si­tio­nen ein rea­lis­ti­sches Büh­nen­ge­sche­hen ent­ge­gen­setzt.“ +++ Als Insze­nie­rung für die Kas­sen ver­steht Robert Braun­mül­ler in der „Abend­zei­tung“ die „Tos­ca“ am Münch­ner Gärt­ner­platz­thea­ter mit Antho­ny Bra­mall am Pult und in der Regie von Ste­fa­no Poda. +++ Ich sel­ber war die­se Woche unter ande­rem bei der Pre­mie­re von Spon­ti­nis „Ves­ta­lin“ am Thea­ter an der Wien. Ein Tri­umpf für die Sopra­nis­tin Elza van den Hee­ver als jun­ge Ves­ta­lin Julia, etwas lang­wei­lig geschla­gen von Bert­rand de Bil­ly. Zu den Gäs­ten gehör­ten neben Pio­tr Bec­zała (der in der nächs­ten Pre­mie­re am 15. Dezem­ber in der pol­ni­schen Opern-Trou­vail­le „Hal­ka“ zu hören sein wird) auch der desi­gnier­te Staats­opern-Inten­dant Bog­dan Roščić.

