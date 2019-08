Im Schat­ten des Sän­gers – das scheint das Schick­sal des Lied­be­glei­ters zu sein. „Bin ich zu laut?“, schmun­zel­te Gerald Moo­re, der lang­jäh­ri­ge Beglei­ter von Diet­rich Fischer-Dies­kau in sei­ner Bio­gra­fie, sekun­diert von Roger Vign­o­les’ Lied The Batt­le Hymn of the Accom­pa­nist (auf You­Tube zu sehen). Auch der legen­dä­re Her­mann Prey, mit dem Hel­muth Deutschs Kar­rie­re in den 1980er-Jah­ren begann, ver­stand sich als „Chef“, um ihm dann zu sagen: „Das klingt so däm­lich; mach doch was draus!“ Und Deutsch „mach­te“, erfass­te, wie ein Radar, jede Nuan­ce des Sän­gers, jede Emp­fin­dung und Bewe­gung, um ihn mit „sei­ner“ Stim­me wahr­haf­tig zu ergän­zen, im Wis­sen, dass die Gleich­be­rech­ti­gung zwi­schen Sän­ger und Beglei­ter kei­ne poli­tisch gesell­schaft­li­che, son­dern eine rein musi­ka­li­sche Fra­ge ist. Amü­sant lesen sich Deutschs ‚poli­tisch unkor­rek­te‘ Bemer­kung, er ken­ne kei­nen, der zeit­ge­nös­si­sche Musik ger­ne sin­ge, und kaum jeman­den, der sie mag, und ande­re Wahr­hei­ten.

Hel­mut Deutsch: „Gesang auf Hän­den tra­gen. Mein Leben als Lied­be­glei­ter“ (Hen­schel)

