Nicht mit der in der Ori­gi­nal­aus­ga­be dafür vor­ge­se­he­nen Vio­la da Gam­ba, son­dern mit sei­ner – teils mit Darm­sai­ten bezo­ge­nen – Vio­la inter­pre­tiert Brat­scher Antoi­ne Tame­s­tit Johann Sebas­ti­an Bachs Gam­ben­so­na­ten (BWV 1027–1029) und die Ari­en­be­ar­bei­tung Ergie­ße dich reich­lich. Sein Instru­ment, die „Mahler“-Stradivari (1672), ist selbst gan­ze 13 Jah­re älter als Bach. Ob das hör­bar ist? In jedem Fall ist es ein span­nen­der Gedan­ke. Mit gro­ßer Ele­ganz und Ver­ve las­sen Tame­s­tit und Alte-Musik-Exper­te Masa­to Suzu­ki am Cem­ba­lo die Meis­ter­wer­ke erklin­gen. Die war­men Klang­far­ben, die sie fin­den, schei­nen ide­al für die­se Musik. Jede Linie ist durch­dacht und fein gezeich­net. Bach war womög­lich selbst Brat­scher. Sein Sohn Carl Phil­ipp Ema­nu­el schreibt 1774 in einem Brief über sei­nen Vater: „Als der größ­te Ken­ner und Beurthei­ler der Har­mo­nie spiel­te er am liebs­ten die Brat­sche mit angepaß­ter Stärcke und Schwä­che.“ Bach als pas­sio­nier­ter Brat­scher? Die­se Idee gefiel Antoi­ne Tame­s­tit und ver­lei­te­te ihn – glück­li­cher­wei­se – zu die­ser bril­lan­ten Auf­nah­me.

Johann Sebas­ti­an Bach: „Sona­tas“, Antoi­ne Tame­s­tit, Masa­to Suzu­ki (Har­mo­nia Mun­di)

