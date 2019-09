Wer erin­nert sich nicht an jenen wun­der­ba­ren Kino­film Tous les matins du mon­de von Alain Cor­ne­au aus dem Jah­re 1991, der das ein­sa­me Leben des Gam­bis­ten Mon­sieur de Sain­te Colom­be dar­stell­te? Gérard Depar­dieu hat­te die Rol­le des Kom­po­nis­ten und Gam­bis­ten Marin Marais (1656–1728) über­nom­men, einem Schü­ler des Mon­sieur. Obwohl Depar­dieu in Wirk­lich­keit nur recht lai­en­haft auf der Gam­be zup­fen konn­te, mach­te der Film die Gam­ben­mu­sik damals popu­lär. Heu­te braucht es eine Crowd­fun­ding-Kam­pa­gne, um die­se Auf­nah­me mit vier Sui­ten von Marin Marais zu ermög­li­chen. Aus den etwa 600 über­lie­fer­ten Piè­ces de Vio­le, die seit 1685 in meh­re­ren Musik­bän­den in der schot­ti­schen Natio­nal­bi­blio­thek in Edin­burgh auf­be­wahrt wer­den, wähl­te der Gam­bist Robert Smith die Sui­te in fis-Moll aus Marais’ ers­tem Buch, die A‑Dur-Sui­te aus dem zwei­ten Buch, die g‑Moll aus drit­ten und e‑Moll aus dem vier­ten: Klän­ge von weh­mü­ti­ger und ein­ma­li­ger Schön­heit, aus den Hän­den vir­tuo­ser Inter­pre­ten.

Marin Marais: „La Gra­cieu­se”, Piè­ces de Vio­le, Robert Smith, Isra­el Gola­ni, Joshua Cheat­ham, Oli­vi­er For­tin (reso­nus)

