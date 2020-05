Die für den 6. Sep­tem­ber geplan­te Urauf­füh­rung der Oper „Elec­tric Saint“ von Ste­wart Cope­land wird um ein Jahr ver­scho­ben. Die Kopro­duk­ti­on von Deut­schem Natio­nal­thea­ter Wei­mar (DNT) und Kunst­fest Wei­mar soll nun im Spät­som­mer 2021 Pre­mie­re fei­ern, teil­ten bei­de Ein­rich­tun­gen am Diens­tag mit. Wegen der Coro­na-beding­ten Hygie­ne- und Abstands­re­ge­lun­gen sei eine adäqua­te künst­le­ri­sche Umset­zung der Insze­nie­rung nicht mög­lich. Zudem führ­ten die inter­na­tio­nal gel­ten­den Rei­se­be­schrän­kun­gen zu gro­ßer Unsi­cher­heit in der Pro­jekt­pla­nung.

Cope­land, Hem­ke, Moo­re

„Wir stan­den vor der Ent­schei­dung, das außer­ge­wöhn­li­che Werk den gege­be­nen Umstän­den anzu­pas­sen und damit in sei­ner künst­le­ri­schen Wucht zu schmä­lern – oder aber im kom­men­den Jahr das gan­ze fas­zi­nie­ren­de Poten­ti­al die­ser Urauf­füh­rung zu prä­sen­tie­ren“, erklär­te DNT-Opern­di­rek­tor Hans-Georg Weg­ner. Gemein­sam mit dem Team um Kom­po­nist Cope­land und Regis­seur Jona­than Moo­re habe man ent­schie­den, „an der gro­ßen Visi­on die­ser Urauf­füh­rung fest­zu­hal­ten“.

Mit der Ver­schie­bung der Opern-Pro­duk­ti­on ent­fal­le ein Kern­stück des dies­jäh­ri­gen Kunst­fest-Pro­gramms, ergänz­te des­sen künst­le­ri­scher Lei­ter Rolf C. Hem­ke. „Es war das ers­te Groß­pro­jekt, das ich bei mei­ner Amts­über­nah­me 2018 ange­scho­ben habe, aber die Umstän­de las­sen uns kei­ne Wahl.“ Die Ver­an­stal­ter arbei­ten an einem alter­na­ti­ven Fes­ti­val­pro­gramm. So gebe es Über­le­gun­gen, mit klei­ne­ren Open-Air-Pro­jek­ten oder einem Dri­ve-In-Thea­ter bereits zum geplan­ten Eröff­nungs­ter­min am 26. August zu star­ten und ab dem 1. Sep­tem­ber die Spiel­stät­ten des Natio­nal­thea­ters zu nut­zen.

