Der Opern­di­rek­tor am Deut­schen Natio­nal­thea­ter Wei­mar (DNT), Hans-Georg Weg­ner, wird neu­er Gene­ral­inten­dant und damit künst­le­ri­scher Lei­ter des Meck­len­bur­gi­schen Staats­thea­ters Schwe­rin. Als Kauf­män­ni­scher Direk­tor kommt Chris­ti­an Schwandt vom Thea­ter Lübeck. Das neue Füh­rungs­duo wur­de am Mitt­woch von Meck­len­burg-Vor­pom­merns Kul­tur­mi­nis­te­rin Bet­ti­na Mar­tin (SPD) vor­ge­stellt. Bei­de über­neh­men ab der Spiel­zeit 2021/22 die Nach­fol­ge von Lars Tiet­je, der sei­nen Ver­trag nicht ver­län­gert hat.

Hans-Georg Weg­ner

Am Mor­gen hat­te die Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung den Per­so­nal­ent­schei­dun­gen zuge­stimmt. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Herrn Weg­ner und Herrn Schwandt zwei so erfah­re­ne und begeis­ter­te Thea­ter­leu­te gewin­nen konn­ten, die unser Thea­ter künst­le­risch und auch orga­ni­sa­to­risch in eine gute Zukunft füh­ren wer­den“, sag­te Mar­tin. Von nun an sol­le beim Meck­len­bur­gi­schen Staats­thea­ter „wie­der die Kunst im Vor­der­grund ste­hen“. In den letz­ten Jah­ren gab es Kri­tik aus der Beleg­schaft an dem schei­den­den Inten­dan­ten, der sich wie­der­um bei der Lan­des­re­gie­rung um eine bes­se­re künst­le­ri­sche Aus­stat­tung des Fünf-Spar­ten-Hau­ses bemüht hat­te.

Der 1968 in Des­sau gebo­re­ne Weg­ner lei­tet seit 2013 das Musik­thea­ter des DNT und die Staats­ka­pel­le Wei­mar. Nach dem Stu­di­um der Thea­ter­wis­sen­schaft und Musik­wis­sen­schaft wirk­te er ab 2000 an der Säch­si­schen Staats­oper Dres­den, zunächst als Dra­ma­turg und ab 2004 als stell­ver­tre­ten­der Chef­dra­ma­turg. 2007 wur­de er Chef­dra­ma­turg am Thea­ter Bre­men, an dem er von 2010 bis 2012 als Lei­ter des Musik­thea­ter und Künst­le­ri­scher Geschäfts­füh­rer tätig war. Der 1962 in Hes­sen gebo­re­ne Schwandt stu­dier­te Volks­wirt­schafts­leh­re, Japa­no­lo­gie und Lite­ra­tur. 2003 wur­de er Geschäfts­füh­rer und Kauf­män­ni­scher Direk­tor der Thea­ter und Orches­ter GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz. Seit 2007 ist er Geschäfts­füh­ren­der Thea­ter­di­rek­tor am Thea­ter Lübeck.

