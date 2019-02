Herz­lich will­kom­men in einer neu­en Klas­sik-Woche!

Ich freue mich, dass Sie den ers­ten News­let­ter „Brüg­ge­manns Klas­sik-Woche" von CRESCENDO bekom­men: Neu­ig­kei­ten aus der Musik­welt, alle sie­ben Tage! Ant­wor­ten auf die Fra­gen „Was ist?", „Was war?" und „Was lohnt?"

Was ist?

Franz Wel­ser-Möst: Hat er Ambi­tio­nen auf den Wie­ner Musik­ver­ein?

Ste­cken wir denn bereits im Beet­ho­ven-Jahr? Über­all wird der 250. Geburts­tag des Kom­po­nis­ten geplant: Eine Fide­lio-Insze­nie­rung von Chris­toph Waltz in Wien, ein Spiel­film im ZDF, Mul­ti­me­dia-Expe­ri­men­te in Bonn, jedes Orches­ter und jeder Künst­ler schei­nen ein eige­nes, ganz beson­de­res Ständ­chen für 2020 zu pla­nen. Eine Flut von Beet­ho­ven-Büchern ist bereits geschrie­ben. Zu viel! In den USA haben die New York Phil­har­mo­nics ihr Beet­ho­ven-Pro­gramm gera­de auf drei Sym­pho­ni­en zusam­men­ge­stri­chen, um nicht in den zwei Sym­pho­nie-Zyklen der Car­ne­gie Hall unter­zu­ge­hen (hier wur­de just der Pos­ten des Prä­si­den­ten mit Hen­ry Timms neu besetzt). Ein biss­chen scheint es, dass wir bei all dem Ta-ta-ta-taaa bereits Anfang 2020 Beet­ho­ven-taub sein könn­ten.

In der Beet­ho­ven-Stadt Bonn spielt sich der­weil ein absur­der Ver­tei­lungs­kampf ab: Der loka­le Sport­ver­band greift Beet­ho­ven-Orches­ter-Chef Dirk Kaf­tan an und for­dert weni­ger Sub­ven­tio­nen für die Musik. Für unse­ren neu­en, monat­li­chen CRESCENDO Pod­cast habe ich mich mit dem Diri­gen­ten über die­se Pos­se unter­hal­ten. Kaf­tan will wei­ter für „Tie­fen­kul­tur“ statt für „Hoch­kul­tur“ kämp­fen.

Bei „BTHVN2020“, so der ver­un­glück­te Name der Bon­ner Fes­ti­vi­tä­ten, geht es um Mil­lio­nen För­der­gel­der, die zwi­schen Nike Wag­ners Beet­ho­ven­fest und ande­ren Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen ver­teilt wer­den. Die Prot­ago­nis­ten lie­gen sich in den Haa­ren und Poli­ti­ker schei­nen über­for­dert. Manu­el Brug hat sich das für die WELT ein­mal kri­tisch ange­schaut.

Auch in der Beet­ho­ven-Stadt Wien tobt ein Kul­tur­kampf – es geht um die Nach­fol­ge von Tho­mas Angyan, der 2020 sei­nen Job als Chef des Musik­ver­eins ver­lässt (oder ver­las­sen muss!). Elb­phil­har­mo­nie-Inten­dant Chris­toph Lie­ben-Seut­ter hat bereits abge­sagt. Gehan­delt wer­den Niko­laus Pont vom Baye­ri­schen Rund­funk und Ste­phan Geh­ma­cher (einst eben­falls beim BR und heu­te Chef der Phil­har­mo­nie Luxem­burg). Hin­ter vor­ge­hal­te­ner Hand kur­siert noch ein ande­rer Name: Der Diri­gent Franz Wel­ser-Möst schien Inter­es­se zu haben (er wäre nach Kara­jan der zwei­te diri­gie­ren­de Musik­ver­eins-Chef). Wel­ser-Möst soll hin­ter den Kulis­sen bereits Strip­pen gezo­gen haben und will gemein­sam mit einem wirt­schaft­li­chen Geschäfts­füh­rer antre­ten.

Der größ­te Kra­cher der Woche hat eben­falls mit einem Diri­gen­ten zu tun: Das Van-Maga­zin wirft Dani­el Baren­bo­im auto­kra­ti­sche Wut­aus­brü­che und dik­ta­to­ri­sche Metho­den an der Staats­ka­pel­le Ber­lin vor. Mir wür­den da min­des­tens 10 wei­te­re Diri­gen­ten ein­fal­len, eben­so wie 10 Chef­re­dak­teu­re oder Chef­ärz­te! War­um sind Orches­ter, Betriebs­rä­te und Poli­ti­ker nicht stark genug, um der­ar­ti­ge Aus­fäl­le zu sank­tio­nie­ren? Es ist das Sys­tem, das Macht und Will­kür noch immer Hand in Hand gehen lässt. Des­halb ein wich­ti­ger Text, der zu Umstruk­tu­rie­run­gen ein­lädt.

Was war?

Peaches mit den „Sie­ben Tod­sün­den“ in Stutt­gart.

Auf­re­gen­de Woche an der Wie­ner Staats­oper: Zunächst gelang dem Diri­gen­ten Axel Kober ganz ohne Pro­be (wie kann man so pla­nen?) eine groß­ar­ti­ge Wie­der­auf­nah­me von Strauss‘ Ara­bel­la (mit Emi­ly Magee, Chen Reiss, Tho­mas Konie­cz­ny, Dani­el Beh­le u. a.), dann gab Pio­tr Becza­la sein gefei­er­tes Rol­len­de­büt als Cava­ra­dos­si. Allein die Pre­mie­re von Lucia di Lam­mer­moor flopp­te am Sams­tag. Peter Jaro­lin schreibt in sei­ner „Kurier“-Nachtkritik, dass die alt­ba­cke­ne Regie von Lau­rent Pel­ly lang­weil­te, Olga Peret­yat­ko Mühe mit der Titel­rol­le hat­te und Diri­gent Eve­li­no Pidò „bra­chi­al“ und „laut“ war. Ein­zig Juan Die­go Fló­r­ez konn­te über­zeu­gen. So klingt ein Total­ver­riss!

Gespal­ten wur­de Bar­rie Kos­kys La Bohè­me in Ber­lin auf­ge­nom­men: Eine „ver­stö­ren­de Insze­nie­rung“, die Mimis Leben als extre­me Selbstent­äu­ße­rung zeigt, schreibt Vol­ker Blech in der Mor­gen­post, und Niko­laus Hab­lüt­zel fin­det in der taz: „Kos­ky hat Puc­ci­ni wört­lich genom­men“ (Must-Read die­ser Woche das Kos­ky-Inter­view mit Det­lef Bran­den­burg in der Deut­schen Büh­ne). In Stutt­gart hat sich die Elec­tro-Clash Künst­le­rin Peaches die Sie­ben Tod­sün­den vor­ge­nom­men. Eine eklek­ti­zis­ti­sche Revue, die das Publi­kum begeis­ter­te, fin­det Andrea Kachel­rieß in der Stutt­gar­ter Zei­tung, für Wieb­ke Hüs­ter von der FAZ eine eher pro­vin­zi­el­le Vor­stel­lung: „Ein Thea­ter­b­art bleibt ein Bart, auch wenn er vor der Muschi hängt und nicht im Gesicht.“ Zu wenig Geis­ter­bahn steck­te für Peter von Becker in der Oper Elfi, einer Mord­ge­schich­te nach einem Text von Tank­red Dorst, den Wolf­gang Böh­mer nun in Musik gegos­sen und Regis­seur Mar­tin G.Berger auf die Büh­ne der Neu­köll­ner Oper geholt hat. Mit­hil­fe von künst­li­cher Intel­li­genz hat der Han­dy-Her­stel­ler Hua­wei Schu­berts Unvoll­ende­te in Lon­don voll­endet – mit, nun ja: küh­lem Fina­le.

An der Münch­ner Musik­hoch­schu­le geriet ein Auf­tritt des Cel­lis­ten und AfD-Mit­glieds Mat­thi­as Moos­dorf aus den Fugen, als Kom­po­nist Moritz Eggert mit sei­nen Freun­den gegen das Gast­spiel demons­trier­te (Zwi­schen­ru­fe: „Applaus von rechts!“). Seit­her tobt der Krieg um Deu­tungs­ho­heit: Eggert nimmt für sich nicht weni­ger als die abso­lu­te Wahr­heit in Anspruch und Moos­dorf das Gekränkt­sein – wie­so soll­ten Debat­ten in der Musik anders ver­lau­fen als in der Poli­tik?

Eine Anti-Baren­bo­im, die mit purer Lei­den­schaft ver­bun­den wird, ist die Diri­gen­tin Alon­dra de la Par­ra. So wie ande­re Diri­gen­ten bringt sie eben­falls gern einen Assis­ten­ten mit zu Pro­ben – der aller­dings küm­mert sich nicht um die Musik, son­dern um den Soci­al-Media-Account der Diri­gen­tin. In Orches­tern heißt es, dass eben­so viel Zeit für Insta­gram wie für die musi­ka­li­sche Arbeit anfällt. Auf Hoch­glanz poliert war auch die den­noch sehr sehens­wer­te Doku über La Maes­tro von Chris­ti­an Ber­ger, die nun in der arte-Media­thek zu sehen ist.

Wäh­rend Simon Ratt­le die Wal­kü­re in Mün­chen kon­zer­tant und eher atem­los rup­pig auf­führ­te, gin­gen die Bay­reu­ther Fest­spie­le mit der Wal­kü­re auf Gast­spiel­rei­se nach Abu Dha­bi – Oper als Kul­tur­ex­port. Für mich eine Fra­ge der Tole­ranz, für Jan Brach­mann von der FAZ eine der Eman­zi­pa­ti­on.

Was lohnt?

Sil­ke Aich­horn legt mit „Lebens­läng­lich froh­lo­cken“ ein amü­san­tes Buch vor.

So eine Har­fe kann ein zicki­ges Instru­ment sein – aber lan­ge nicht so zickig wie jene Men­schen, die eine Har­fe­nis­tin buchen: auf­ge­don­ner­te Unter­neh­me­rin­nen, gockel­haf­te Medi­zi­ner, ver­peil­te Hotel­mit­ar­bei­ter, latei­nisch spre­chen­de Haus­meis­ter, trau­ri­ge Hoch­zeits­ge­sell­schaf­ten und schal­lend lachen­de Trau­er­ge­mein­den – und natür­lich der Papst. Durch die­ses Publi­kums-Pan­op­ti­kum rollt Sil­ke Aich­horn ihre Har­fe, und dar­über hat sie nun das amü­san­te Buch „Lebens­läng­lich froh­lo­cken“ geschrie­ben (aus dem sie in unse­rem Pod­cast exklu­siv liest). Wer Aich­horns Geschich­ten liest, lernt viel über den All­tag eines selbst­stän­di­gen Musi­kers, über Musik­lieb­ha­ber, vor allen Din­gen aber dar­über, wie aben­teu­er­lich das Leben sein kann, wenn man ohne Dün­kel musi­ziert. Ein Muss nicht nur für Har­fen-Freaks, son­dern für jeden, der an die Mensch­lich­keit der Musik glau­ben will.

Ansons­ten lohnt sich ein Blick auf das neue Video, das mein Kol­le­ge Mario Vogt mit dem Pia­nis­ten Alex­an­der Kri­chel geführt hat. Es geht nicht um Beet­ho­ven, son­dern um sein neu­es Album, um Mozart, Rach­ma­ni­now und sei­ne Groß­mutter.

Ich hof­fe, der neue News­let­ter hat Sie gut infor­miert? Dann emp­feh­len Sie ihn gern wei­ter, eben­so wie unse­ren neu­en monat­li­chen Pod­cast. Ansons­ten: Hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

PS: Ich freue mich über Ihre Kri­tik und Ihre Mei­nung und lade Sie gern ein, Ihre High­lights mit mir zu tei­len. Schrei­ben Sie mir unter: brueggemann@crescendo.de