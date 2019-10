„Aus Musik ent­steht Stil­le, und zuwei­len wird die Stil­le selbst zur Musik. Eine sol­che Stil­le zu errei­chen, ist mein Traum“, for­mu­lier­te der geor­gi­sche Kom­po­nist Giya Kan­che­li (Foto oben: © Mar­ty­nas Siru­s­as /ECM Records) sein künst­le­ri­sches Cre­do. Die Stil­le wur­de zum tra­gen­den Moment in Kan­che­lis Werk. Aus der Stil­le erhebt sich der Klang, lang­sam fast sta­tisch, gleich­sam einem geheim­nis­vol­len Ritu­al fol­gend. Es ist das Klang­bild der Welt, das aus der Stil­le gebo­ren wird. „Kan­che­lis Sin­fo­ni­en las­sen uns in rela­tiv kur­zer Zeit ein gan­zes Leben, ja eine gan­ze Geschichts­epo­che durch­le­ben“, erklär­te der rus­si­sche Kom­po­nist Alfred Schnitt­ke.

1935 in Tbi­lis­si gebo­ren, wand­te sich Kan­che­li zunächst der Geo­lo­gie zu, ehe er von 1959 bis 1963 am Kon­ser­va­to­ri­um unter Ilja Tus­ki­ja Kom­po­si­ti­on stu­dier­te. Er sam­mel­te Erfah­run­gen als Film­mu­si­ker und schloss sich moder­nen Thea­ter­künst­lern an. Ab 1966 arbei­te­te er mit Robert Sturua, dem Chef­re­gis­seur am Rusta­we­li-Thea­ter, in Tbi­lis­si zusam­men, zu des­sen berühm­ten Shake­speare-Insze­nie­run­gen er die Büh­nen­mu­sik schrieb. Vor dem Hin­ter­grund von Chruscht­schows Tau­wet­ter­pe­ri­ode, wäh­rend der sich ein all­ge­mei­ner Auf­schwung des kul­tu­rel­len Lebens voll­zog, taten sich Sturua und Kan­che­li als Neue­rer her­vor. Mit Ele­men­ten unter­schied­li­cher Sti­le, Gat­tun­gen und Epo­chen, die inner­halb eines Werks nicht ver­ein­bar schie­nen, such­ten sie den Zuschau­er zu einer neu­en Sicht auf die Rea­li­tät zu bewe­gen. Sie gal­ten als Ver­tre­ter der geor­gi­schen Künst­ler­be­we­gung der „Sech­zi­ger“, die von dem Schrift­stel­ler Nodar Dum­bad­se als „Klei­ne Renais­sance“ gefei­ert wur­de. Ihr gehör­te auch der Diri­gent Djan­sug Kak­hid­ze an, der in Geor­gi­en alle Kom­po­si­tio­nen Kan­che­lis, ein­schließ­lich sei­ner Oper Musik für die Leben­den aus dem Jahr 1984, diri­gier­te.

ANZEIGE









Giya Kancheli mit dem Geiger Gidon Kremer

(Foto: © Universal Music)

In die­sen Kom­po­si­tio­nen, deren Zen­trum die von 1967 bis 1986 ent­stan­de­nen sie­ben Sin­fo­ni­en bil­den, ver­band Kan­che­li die jahr­hun­der­te­al­ten Tra­di­tio­nen der geor­gi­schen Volks­mu­sik mit Ele­men­ten moder­ner west­li­cher Kunst­mu­sik, was ihm von der sowje­ti­schen Kul­tur­kri­tik die Beschimp­fung als „eklek­ti­scher Alles­ver­wer­ter“ ein­trug. Tat­säch­lich ent­wi­ckel­te Kan­che­li aus der Kol­li­si­on von Sti­len der Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart ein indi­vi­du­el­les, eigen­stän­di­ges Kon­zept. Die Beson­der­heit der mehr­stim­mi­gen Gesän­ge Geor­gi­ens, deren „geheim­nis­vol­ler Geist“ Kan­che­li fas­zi­nier­te, liegt dar­in, dass zwei gegen­sätz­li­che musi­ka­li­sche Prin­zi­pi­en mit­ein­an­der ver­bun­den sind, die Ent­fal­tung moda­ler Melo­di­en in der hori­zon­ta­len Ebe­ne und die Koor­di­na­ti­on meh­re­rer Stim­men in der ver­ti­ka­len Ebe­ne. Auf die­ser Kom­ple­xi­tät bau­te Kan­che­li sein kom­po­si­to­ri­sches Kon­zept auf, das im Lau­fe der Jah­re zu immer grö­ße­rer Ein­fach­heit führ­te. „Von Werk zu Werk“, so erläu­ter­te er, „wird mei­ne Musik­spra­che ein­fa­cher.“

Giya Kancheli mit der Geigerin Patricia

Kopatchinskaja und dem Geiger Gidon Kremer

(Foto: © Martynas Sirusas / ECM Records)

1991 wur­de Kan­che­li vom Deut­schen Aka­de­mi­schen Aus­tausch­dienst für ein Jahr nach Ber­lin ein­ge­la­den, wo er bis 1995 blieb. Anschlie­ßend ging er nach Ant­wer­pen. Dass er sei­ne Hei­mat aus­ge­rech­net in jener Zeit ver­ließ, als sie von eth­ni­schen Aus­ein­an­der­set­zun­gen zer­ris­sen wur­de und in einen hoff­nungs­lo­sen Bür­ger­krieg ver­sank, blieb als bio­gra­fi­scher Riss unheil­bar. „Die Gedan­ken an mein Land ver­las­sen mich nicht“, schrieb er 1994 in einem Brief an Alfred Schnitt­ke. „Es ist sehr schlecht, wenn die Lie­be zum Vater­land zum Beruf wird.“ Mit einem neu­en Typus von Werk, den er zunächst als „Gebe­te“ bezeich­ne­te, such­te er das Exil zu bewäl­ti­gen und die Ver­bin­dun­gen zu sei­ner Hei­mat auf­recht­zu­er­hal­ten. Trau­er­far­be­nes Land, der Titel sei­nes Werks aus dem Jahr 1994, erin­ner­te an Alex­an­der Pusch­kins ahnungs­voll-medi­ta­ti­ves Gedicht Auf den Hügeln Geor­gi­ens liegt nächt­li­ches Dun­kel: „Schmerz um Ver­gan­ge­nes und Gegen­wär­ti­ges, Schmerz um Dahin­ge­gan­ge­ne und Leben­de, Schmerz um Lei­den­de und Unglück­li­che“ – in die­sen Qua­len such­te Kan­che­li „den Weg zur Hoff­nung und zu erha­be­ner Schön­heit“. 1995 folg­te der Vokal­zy­klus Exil für Sopran, Instru­men­te und Ton­band, aber­mals eine Aus­ein­an­der­set­zung mit den Erfah­run­gen der Ent­wur­ze­lung und der Fremd­heit.

Am 2. Okto­ber 2019 starb der Giya Kan­che­li im Alter von 84 Jah­ren in Tbi­lis­si.

Zu den CD-Auf­nah­men mit Giya Kan­che­lis Musik: www.ecmrecords.com